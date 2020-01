Wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt die Polizei gegen drei Gaststättenbesucher in Chemnitz. Die Männer im Alter von 32 bis 44 Jahren hätten in einem Restaurant in der Innenstadt einen Kellner wegen seiner Herkunft und Hautfarbe beschimpft, teilte die Polizei am Dienstag mit.