Ex-Profikicker hebt ab: Nico Breitkopf bietet mit seiner Frau Burger und Bier im Flugzeug an

Merseburg

Auf dem Gelände des Luftfahrt- und Technikmuseums im sachsen-anhaltischen Merseburg ( Saalekreis) hat jetzt ein American Diner eröffnet – und die Gastgeber kommen aus Leipzig. Jana und Nico Breitkopf servieren in der umgebauten Iljuschin IL-62 seit Kurzem Burger, Pasta, Barbecue und Bier aus den USA.

„Es gibt drei Menüs mit jeweils drei Gängen, und die Speisekarte wird monatlich gewechselt“, erzählt Küchenchef Nico Breitkopf, der mit einem Koch aus den USA gut befreundet ist, zur Gestaltung des Restaurants. Etliche Rezepte hat der 36-jährige von Reisen in die Vereinigten Staaten mitgebracht. Amerikanisches Essen sei ein Mix aus allen Ländern der Welt, meint der einstige Profi-Fußballer ( VfB Leipzig, Sachsen Leipzig, Hallescher FC).

Schon in Leipzig-Leutzsch betreibt das Paar ein Restaurant

Dass sich das gastronomieerfahrene Ehepaar, das seit Jahren in Leipzig-Leutzsch ein Restaurant betreibt, in das ausrangierte, einst in der Sowjetunion gebaute Flugzeug verliebt hat, ist offensichtlich. „Du fühlst dich an deinem Arbeitsplatz so, als ob die jeden Moment in die Ferien starten kannst“, schildert Ehefrau Jana ihre Empfindungen. Die 50 Plätze in der First Class und Economy Class in der einstigen Linienmaschine stammen noch aus jener Zeit, in der die IL 62 für die DDR-Fluggesellschaft „Interflug“ nach Moskau, Havanna oder auch Melbourne flog.

„Das 1988 außer Dienst gestellte Flugzeug besitzt den Charme der siebziger Jahre und ist eigentlich russisch, bietet dank des Engagements der beiden Leipziger aber jetzt ein kleines Stück des American way of life“, sagt Nicky Schuchardt, der das Merseburger Museum leitet.

Schon viele Reservierungen aus der gesamten Region

Viele Besucher kommen nach Merseburg, um auf dem auf dem Gelände des Luftfahrt- und Technikmuseums eine Zeitreise zu erleben. Hier lassen mehr als 60 000 Ausstellungsobjekte ein Stück Vergangenheit Wirklichkeit werden, erzählt Schuchardt von seiner Kundschaft.

Und ein historisches Passagierflugzeug, in dem man außer montags an Bord täglich amerikanische Menüs serviert, scheint nicht nur Museums-Besucher zu interessieren. „Aus der gesamten Region kommen Bestellungen“, sagt Jana Breitkopf. Das Ehepaar hat bereits Ideen für verschiedene Veranstaltungen, bei dem die IL- 62 im Mittelpunkt stehen soll. Das Flugzeug scheint bei Gastronomen generell sehr beliebt zu sein: Auch im Süden von Leipzig kann man in einer ehemaligen „Interflug“-Maschine dieses Typs essen und trinken.

Von Bernd Lähne