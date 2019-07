Radebeul

Ex-Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen macht ab Donnerstag (19.00) für die CDU Wahlkampf in Sachsen. Auf Einladung von Landtagspräsident und Direktkandidat Matthias Rößler kommt er nach Radebeul. In der kommenden Woche soll es zwei weitere Termine mit ihm geben. Der Auftritt von Maaßen wird mit Spannung erwartet, nicht nur weil er ein prominentes Mitglied der konservativen Werte-Union ist. Im Juni hatte er im Interview mit der Chemnitzer „Freien Presse“ einen Wechsel in die Politik auch in Sachsen nicht ausgeschlossen. Er sei ein politischer Mensch und habe schon immer über seinen beruflichen Tellerrand geblickt, sagte er damals.

Maaßen ist CDU-Mitglied. Als Präsident des Bundesverfassungsschutzes war er in die Kritik geraten, nachdem er die Echtheit eines Videos bezweifelt hatte, das nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz Jagdszenen auf ausländische Menschen zeigen soll. Im November 2018 versetzte Innenminister Horst Seehofer ( CSU) ihn in den einstweiligen Ruhestand, nachdem Maaßen einem Redemanuskript zufolge über angeblich „linksradikale Kräfte in der SPD“ gesprochen hatte.

Von LVZ