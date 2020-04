Existenzangst: Corona macht Gordemitzer Entertainer krank

Gordemitz

Hendrik Zellmann haut so schnell nichts um. Mit 19 Jahren organisiert der Lehrling, der als „lustiger Tischler“ bekannt wird, eine Silvesterparty, mietet einen Raum an, besorgt 500 Bockwürste, noch mehr Kartoffelsalat, leiht sich eine Musikanlage und singt erstmals vor Publikum. Vor über 200 Leuten! Keine vier Jahre später, mitten im Hausbau, gibt er über Nacht seinen Job auf und macht sein Hobby zum Beruf. Scheinbar nichts kann den Jesewitzer Künstler, Entertainer und Autor aus der Bahn werfen. Doch Corona hat den mittlerweile 47-Jährigen krank gemacht – ohne mit dem Virus infiziert zu sein.

Kein Vertrauen in die Solo-Hilfspakete

Seit seinem vorerst letzten Auftritt vor über fünf Wochen – einem Promotion-Termin in Gera – kann der beliebte Entertainer und Buchautor nicht mehr richtig schlafen, dreht sich von der einen auf die andere Seite, wacht mit Kopfschmerzen, Sodbrennen und Magenkrämpfen auf. Zellmann fühlt sich müde und motivationslos, weiß nicht, wie Lebensunterhalt, Verbindlichkeiten und Unterhalt für seine Tochter bezahlt werden sollen. Die Hilfspakete für Solo-Selbstständige traut sich der Musiker – wie viele seiner Kollegen – nicht anzufassen, zu unterschiedlich werden diese interpretiert.

Anzeige

Angst vor jedem Anruf – es könnte wieder eine Absage sein

Mittlerweile hat er einen Antrag auf Hartz-IV-Leistungen stellen müssen. Im März wurden 60 Prozent seiner Auftritte storniert, im April alle, im Mai liegen die Absagen bei 70 Prozent. Und die weiteren Aussichten? Die aktuelle Stornierungs-Rate bis Dezember liegt bei 30 Prozent, „aber nur, wenn ab sofort keiner mehr storniert oder absagt.“ Mit jedem Anruf steigt Angst vor einer weiteren Absage in ihm auf. „Für alle(s) gibt es Empfehlungen, nur für uns Entertainer nicht“.

Weitere LVZ+ Artikel

Es geht nicht um Mitleid sondern Verständnis für die Situation

Hendrik Zellmann sagt ganz klar, dass es ihm nicht darum geht, zu jammern oder Mitleid zu erhaschen. Doch er will eben auch deutlich machen, wie sehr die Situation ihm und seinen Kollegen zu schaffen macht: „Länger als ein Vierteljahr ohne Einnahmen können wir nicht überleben.“ Er hat einen offenen „Brief“ an Kanzleramtschef Helge Braun geschrieben und hofft, dass die Politik endlich einlenkt. An jenen Mann, der wegen der Corona-Krise empfohlen hatte, keine Familienfeste in diesem Sommer zu feiern. Zellmann hat das Schreiben auf seinem Facebook-Account veröffentlicht. „Herrn Braun selbst kann ich nicht anschreiben, aber vielleicht gelangt der Post ja durch Teilen zu ihm.“ Der Entertainer signalisiert auch Verständnis: „Ich verstehe Sie vollkommen und bin zu 100 Prozent bei Ihnen – die Gesundheit geht über alles! .... Diese Situation macht mich KRANK, und genau das versuchen Sie doch zu verhindern! Ich bin seit 25 Jahren als selbstständiger Entertainer unterwegs, ich kann nichts anderes außer ganz passabel singen und ab und an ein paar Zeilen zu schreiben. Ich liebe meinen Job! Bitte helfen Sie mir und meinen Kollegen, lassen Sie Gaststätten wieder öffnen und Familien, immer mit Blick auf die Hygieneregeln, wieder feiern!“

Hendrik Zellmann schreibt an seinem zweiten Buch

Momentan bleibt Hendrik Zellmann nichts weiter übrig, als zu hoffen und abzuwarten. Er nutzt die Zeit, um an seinem zweiten Buch zu arbeiten. Fast 30 Jahre hatte der Mann, der viele Jahre mit einer Frau zusammenlebte, gebraucht, um herauszufinden, wer er ist. Am Ziel einer emotional aufwühlenden Suche, die mit einem späten Coming out endet, stellt er fest: „Ich bin klein dick und schwul.“ In seinem Erstlingswerk „Halb Blau, halb Pink – die zweite Halbzeit läuft“, das er im Januar 2019 veröffentlichte, kehrte er seine innerste Seite nach außen. Seine offene und gefühlvolle Art, sein Leben zu erzählen, kam an, animierte die Zuhörer, Fragen zu stellen.

Die will er jetzt in einem zweiten Buch beantworten. Die ersten Seiten sind schon geschrieben. Weitere Fragen sind willkommen, auch anonym. Hendrik Zellmann, der seit vier Jahren glücklich mit Partner Michael ist, hat guten Grund, Antwort zu geben: „Immer noch gibt es genug Menschen, die sich hinter ihren Gefühlen verstecken wollen oder müssen. Vielleicht kann ich an dem Punkt ansetzen und mit meinen Erfahrungen etwas ändern oder zumindest helfen. Nichts ist schlimmer als sich ein halbes, oder auch ganzes Leben hinter sich selbst zu verstecken. Ich freue mich auf viele Fragen zum Thema halbblau-halbpink.“

https://www.hallo-hendrik.de/buch/

Von Lutz Brose und Kathrin Kabelitz