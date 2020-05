Experiment Wiedereröffnung in Sachsens Schulen und Kitas

Dresden

Sachsens Kinder und Jugendliche werden in der kommenden Woche wieder in Kindertagesstätten und Schule erwartet – nicht nur einige Altersstufen, sondern alle. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) spricht von „eingeschränktem Regelbetrieb“, also von einer Lösung, die dem Normalzustand näher kommen soll. Möglich wird dieser Schritt zurück in den Alltag vor allem dank eines Strategiewechsels: Statt auf die bisherigen Schlagworte „Kleingruppe“ und „Abstandsregeln“ setzen die Experten nun auf „Kontrolle“ und „Konstanz der Gruppen“.

„Wir können von den Vorgaben, Abstand zu halten und Kleingruppen zu bilden, abrücken, wenn wir die Klassen und Gruppen strikt trennen“, sagt Sachsens Kultusminister. Für Kindergärten und Grundschulen bedeutet das ab 18. Mai: Klassen und Kita-Gruppen werden nicht geteilt und müssen auch nicht in unterschiedlichen Räumen betreut werden. Stattdessen kommen die Kinder hier in der Regel so zusammen, wie vor dem Lockdown. Und auch ohne Maske. Grundschüler lernen in ihrem Klassenraum, Kita-Kinder spielen in bekannter Umgebung. Wichtig dabei: Sie dürfen keinen Kontakt zu anderen Gruppen haben, auch nicht nachmittags im Schulhort. „Für die seelischer Gesundheit ist nicht nur die Rückkehr zum vertrauten Alltag, sondern auch die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen von großer Bedeutung“, schrieb Piwarz am Wochenende als Erklärung an Sachsens zum Teil wohl überraschte Eltern.

Kleingruppen personell nicht realisierbar

Klar ist aber auch: Je jünger die Kinder sind, umso weniger können Abstandsregeln überhaupt eingehalten werden. Auch im Ministerium konnte sich wohl niemand vorstellen, dass Achtjährige diszipliniert den ganzen Tag auf den „Meterfünfzig“ zur Freundin oder zum Freund achten. Was Piwarz im Elternbrief zumindest nicht verschweigt: Es geht logistisch gar nicht anders. Wer Schulen und Kitas in vollem Umfang wieder öffnen will, kommt an volleren Klassenräumen nicht vorbei: „Die vollständige Öffnung lässt sich weder personell noch räumlich in kleinen Räumen realisieren“, sagt er.

In einem schon vor der Corona-Krise von Unterrichtsausfall gebeutelten Freistaat wäre jedes Unterrichtsmodell, das mehr Lehrkräfte als bisher verlangt, aktuell undenkbar. Insofern werden auch die Klassenstufen der weiterführenden Schulen kaum parallel in Kleingruppen unterrichtet werden können. Wie es an Gymnasien und Oberschulen konkret ab 18. Mai läuft, ist noch nicht gänzlich klar. Sicher ist aber: Auch dort herrscht ab kommenden Montag wieder Schulpflicht.

„Wechsel der Risikoeinschätzung“

Rückendeckung für das anstehende Experiment geben dem Kultusminister auch Wissenschaftler. „Ich glaube gar nicht, dass es ein Strategiewechsel ist, sondern es ist vielmehr ein Wechsel der Risikoeinschätzung“, sagt beispielsweise der Dresdner Infekiologe Reinhard Berner (Direktor der Uni-Kinderklinik). Er hat am Konzept der Wiedereröffnung mitgearbeitet und meint: „Heute können wir sagen, dass Kinder mit ziemlicher Sicherheit nicht so infektiös sind, wie wir das vor Wochen noch vermutet haben.“ Das individuelle Risiko, sich in der Gruppe anzustecken, werde sich durch die Öffnung der Schulen und Kitas nicht ändern. Sollte trotzdem ein Corona-Fall eintreten, greife das Konzept der Kontrolle: „Es ist für das Gesundheitsamt einfacher, eine Kita-Gruppe oder Schulklasse zu testen oder in Quarantäne zu setzen als eine gesamte Kita oder Schule aus dem Betrieb zu nehmen.“

Es gibt auch andere Stimmen, die mehr warnen. Ein Forscherteam um den Biometriker Markus Scholz ( Uni Leipzig) plädiert in einer aktuellen Stellungnahme für maßvolle Lockerungen. Die Kontaktintensität dürfe maximal um 40 Prozent im Vergleich zum Lockdown steigen, haben sie errechnet. Sonst drohe eine zweite Infektionswelle. Mit Blick auf die Schulöffnungen sagen die Leipziger Wissenschaftler: Bei Kindern sei der Krankheitsverlauf von Covid-19 zwar deutlich milder als bei Erwachsenen. Allerdings sei auch unklar, wie leicht sich Kinder infizieren. Entsprechende Studien arbeiteten nur mit eher geringen Fallzahlen, weil Kinder bisher viel seltener getestet wurden als Erwachsene.

Praxistauglichkeit muss sich erst beweisen

Zu den geringen Datenmengen bisheriger Studien kommen ab 18. Mai auf jeden Fall etwa 400.000 sächsische Schüler hinzu. In der Folge wird sich zeigen, ob sich das Virus über Schulen und Kitas ausbreiten kann. Auch Kultusminister Piwarz sagt, die neuen Regeln müssten ihre Praxistauglichkeit erst noch beweisen. Sollte dies nicht der Fall sein, würden Änderungen vorgenommen. Eine erneute Schließung der Einrichtungen schloss der Minister nicht aus.

Auch die ab kommende Woche etwas mehr entlasteten Eltern werden selbst zum Erfolg beitragen müssen. Kinder mit Krankheitssymptomen sollten unter allen Umständen zu Hause bleiben – ihnen könne der Schul- oder Kitabesuch auch verwehrt werden, heißt aus Dresden. Eltern müssen täglich vor Beginn des Unterrichts in schriftlicher Form versichern, dass weder beim Kind, noch bei einem anderen Mitglied des Hausstandes Husten oder Fieber aufgetreten sind. Wer sein Kind zur Schule bringt, müsse auch zwingend eine Maske tragen.

