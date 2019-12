Experte Torsten Freiberg entlarvt gefälschte Pässe: „Der Anstieg ist enorm“

Halle

Torsten Freiberg schiebt den Pass in das Lesegerät. „Foto, Papier, UV-Sicherung – alles in Ordnung“, sagt er. Dennoch sei das Dokument eine Fälschung. „Die Drucktechnik ist eine völlig andere als üblich für diese Ausweise aus Tschechien.“ Dabei tippt der Urkundenexperte von der Bundespolizeiinspektion Mitteldeutschland auf den Monitor, wo neben dem untersuchten Pass ein Vergleichsausweis abgebildet ist. Die Unterschiede sind bei mehrfacher Vergrößerung leicht zu erkennen. Die beiden Länder würden eng bei der Kriminalitätsbekämpfung zusammenarbeiten, so Freiberg. Der Austausch von Daten gehöre da natürlich dazu.

Polizeioberkommissar Freiberg ist Teil eines sechsköpfigen Teams. Jeden Tag landen auf seinem Schreibtisch in der Zentrale in Halle Ausweise und Urkunden aus der ganzen Welt. Viele davon bei Kontrollen durch die Bundespolizei sichergestellt. Aber auch das Landeskriminalamt, Einwohnermeldeämter und der Zoll wenden sich an die Kriminaltechniker. „Gefälscht wird alles“, sagt Freiberg. Pässe aus Syrien, Führerscheine aus Äthiopien, Geburtsurkunden aus dem Iran, rumänische Fahrzeugbriefe. Auch Arbeitszeugnisse und Hochzeitsurkunden werden nachgemacht.

8000 überprüfte Dokumente

Insgesamt haben die Beamten in Halle bis Ende November bereits 8000 Dokumente auf ihre Richtigkeit geprüft. 3000 waren Fälschungen. „Der Anstieg ist enorm“, berichtet Markus Pfau, Leiter der mitteldeutschen Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung. „Zum Vergleich. Vor zwei Jahren haben wir rund 3000 Dokumente unter die Lupe genommen. Bei einem Drittel wurden wir fündig“, sagt Pfau weiter, dessen Dienststelle für die drei Länder Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständig ist.

Die Herstellung von falschen Pässen, Führerscheinen und Urkunden hat sich zu einem florierenden Gewerbe entwickelt. Im Internet werden neue Identitäten nach Katalog angeboten. Am beliebtesten sind die Ausweise europäischer Mitgliedsstaaten. So erschleichen sich Bürger aus Nicht-EU-Ländern Zutritt zum Arbeitsmarkt und den Sozialsystemen.

Illegale Fahrkarten

Aber auch Einheimische fälschen, sagt Pfau. Und nicht zu wenig. „Wir haben in diesem Jahr schon 500 illegal hergestellte Fahrkarten aus dem Verkehr gezogen, zumeist von Deutschen im Darknet geordert.“ Egal ob Deutscher oder nicht: Immer häufiger werde versucht, mit der falscher Identität Handyverträge abzuschließen, Fahrzeuge zu mieten, Kredite zu beantragen oder andere Betrügereien zu begehen. Es sei erstaunlich, wie wenig mitunter Behörden und private Firmen das Thema auf dem Schirm hätten.

Bereits zahlreiche Fälschungen entlarvt

Torsten Freiberg ist seit knapp zwei Jahrzehnten auf Urkunden- und Dokumentenfälschungen spezialisiert. Bevor er nach Halle wechselte, arbeitete er als Chef der Urkundenprüfstelle am Flughafen Leipzig/Halle. Er hat schon zahlreiche Fälschungen entlarvt und veranstaltet auch kriminalpräventive Schulungen für Meldeämter, Ausländerbehörden oder Jobcenter.

Auch Personalchefs von Unis und Schulen suchen seinen Rat, da auch Zeugnisse und Leistungsnachweise gefälscht werden. Auch private Unternehmen beginnen ihre Mitarbeiter zu schulen, damit sie echte von gefälschten Dokumenten unterscheiden können. Als positiv bewertet der Fachmann, dass immer mehr Behörden sich passende Technik anschaffen und geschultes Personal einstellen.

5000 Euro für einen gefälschten Pass

Die Preisspanne für Fälschungen ist überaus groß. Eine einfache Kopie aus dem Farbdrucker ist für 50 Euro zu haben, erklärt Polizeidirektor Pfau. „Für aufwendig hergestellte Pässe zahlen Interessenten auf dem Schwarzmarkt bis zu 5000 Euro. Der Schaden, den sie damit anrichten, ist oft um ein Vielfaches höher.“ So rasant wie die Nachfrage wächst auch das Angebot. Neben Einzeltätern gibt es professionelle Fälscherwerkstätten.

„Deutscheland“ oder „Fahrerschein“

Experte Freiberg erklärt, wie er bei der Prüfung vorgeht. Zuerst schaue er sich die äußerlichen Sicherheitsmerkmale an. Prüft, ob die angegebenen Daten zum Zeitraum des Ausstellungsdatums und der Gültigkeit passen. Und gibt die Pass-Nummer in den Computer. Der schlage sofort Alarm, wenn es sich um ein gestohlenes Dokument handelt - egal aus welchem Land.

Man könne auf die Datenbanken anderer Länder leicht zugreifen. Freiberg schmunzelt, als er von Fälschern berichtet, die mit der deutschen Sprache offensichtlich wenig am Hut haben. So habe man schon Ausweise aus dem Verkehr gezogen mit dem Aufdruck „Deutscheland“ oder „Fahrerschein“.

Von Andreas Dunte