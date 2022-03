Experte aus Sachsen: „Ein Atomkraftwerk braucht qualifiziertes Personal“

Leipzig

Die Nachricht, dass russische Soldaten in der Nacht zu Freitag ein ukrainisches Atomkraftwerk angegriffen und eingenommen haben, weckt auch hierzulande neue Ängste: Spätestens seit den Nuklearkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 wissen die Menschen, dass radioaktive Strahlung nicht vor Landesgrenzen Halt macht. Apotheken registrieren bereits eine vermehrte Nachfrage nach Jodtabletten. Der Nuklearmediziner Thomas Lincke vom Leipziger Universitätsklinikum warnt jedoch davor, solche Pillen ohne konkreten Anlass prophylaktisch einzunehmen. „Das ist Unfug und kann im Einzelfall richtig gefährlich werden.“ Bei einer – vielleicht ja auch unbekannten – Vorerkrankung könne es etwa zu einer mitunter lebensbedrohlichen Überfunktion der Schilddrüse kommen.

Jodtabletten sind keineswegs harmlos. Dr. Thomas Lincke, Nuklearmediziner am Uniklinikum Leipzig, warnt davor, sie ohne konkreten Anlass einzunehmen, um sich prophylaktisch vor Strahlen zu schützen. Quelle: André Kempner

Gleichwohl hält die Bundesrepublik große Jod-Vorräte für einen nuklearen Ernstfall bereit. „Die Tabletten müssen eingenommen werden, sobald ein konkretes Risiko bekannt wird“, so Lincke. Ziel ist, die Schilddrüse für radioaktives Jod zu blockieren. Das passiere schon wenige Stunden nach der Einnahme, erklärt Lincke. Für Sören Kliem, Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, besteht die größte Gefahr für eine Strahlenbelastung nach der Belagerung des ukrainischen Kraftwerks im Faktor Mensch: „Ein Kernkraftwerk kann man nicht sich selbst überlassen. Sie brauchen qualifiziertes Personal, das weiß, was es tut“, betont er.

Knapp 1700 Kilometer Luftlinie von Leipzig

Die Anlage liegt in der Nähe der Großstadt Saporischschja, knapp 1700 Kilometer Luftlinie von Leipzig entfernt, und ist das größte Atomkraftwerk Europas. Gefährlich könnte es zum Beispiel werden, würde eines der Abklingbecken, in denen abgebrannte Brennstäbe ausgekühlt werden, Wasser verlieren, ohne dass es rechtzeitig jemand merkt. „Das Abklingbecken ist Teil des Reaktors und wird im Normalbetrieb mit überwacht“, erklärt Kliem. Ohne kühlendes Wasser erhitzen sich die Brennstäbe schnell, schmelzen und setzen radioaktives Material frei.

„In einem Atomkraftwerk brauchen Sie qualifiziertes Personal, das weiß, was es tut“: Dr. Sören Kliem leitet die Abteilung Reaktorsicherheit am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Quelle: Andreas Friedrich

Auch die Stromversorgung eines Atomkraftwerks ist essenziell für einen sicheren Betrieb. In Deutschland sind die Anlagen daher an zwei Netze angeschlossen und verfügen zusätzlich über Dieselgeneratoren mit vierfacher Redundanz sowie seit der Fukushima-Katastrophe noch über einen mobilen Dieselgenerator. Die ukrainischen Reaktoren funktionierten nach demselben Wirkprinzip wie die Druckwasserreaktoren Westeuropas, so Kliem. „Daher wird hoffentlich auch die Sicherheitsauslegung ähnlich sein.“

Eine durchgehende Kettenreaktion, begleitet von Explosionen, wie sie vor knapp 36 Jahren in Tschernobyl zur Katastrophe führte, sei in Saporischschja hingegen nicht möglich. Nach Medienberichten haben russische Soldaten die Ruine von Tschernobyl bereits zu Beginn der Invasion eingenommen. Doch wegen des Sarkophags um den damals havarierten Reaktorblock erkennt Kliem darin keine akute Strahlengefahr.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kraftwerk von Saporischschja verfügt, anders als seinerzeit Tschernobyl, über eine äußere Schutzhülle, ein sogenanntes „Containment“. Nach Medienberichten setzten die russischen Angreifer zwar ein Verwaltungsgebäude in Brand, ein Reaktor kam aber nicht zu Schaden. Deutsche Atomkraftwerke hatte man nach der Fukushima-Katastrophe einem Stresstest unterzogen: Demnach würde ihr „Containment“ sogar einem Flugzeugabsturz standhalten. Das bedeute aber nicht unbedingt, dass sie auch gegen Raketenangriffe gewappnet wären, befürchtet Kliem: „Was dann passieren würde, möchte ich mir nicht vorstellen.“

Von Mathias Wöbking