Experte zu „Querdenker“-Demo: Das kommt am Samstag auf Leipzig zu

Leipzig

Mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie wird Leipzig am Samstag Ziel von Zehntausenden, die Verordnungen und Schutzmaßnahmen ablehnen. Die Stuttgarter Initiative „Querdenken“ hat eine große Demo auf dem Innenstadtring angezeigt und mobilisiert dafür bundesweit. Benjamin Winkler ( Amadeu Antonio Stiftung) forscht mit seinem Team zu Verschwörungstheorien und hat die Szene genau im Blick. Im LVZ-Interview gibt der Experte einen Ausblick auf das Geschehen am Samstag.

Herr Winkler, was kommt am Samstag auf Leipzig zu?

Es kommt eine heterogene Masse von Menschen auf Leipzig zu, wie wir sie im August schon in Berlin gesehen haben. Es wird Impfgegner, Esoteriker und Leute aus der Friedens-Mahnwachenszene geben. Dazu kommen „besorgte Bürger“, die sich in der Corona-Krise radikalisiert haben. Es werden Reichsbürger kommen, Leute aus dem rechtsoffenen bis rechtsradikalen Spektrum. Ich halte die Prognosen von 20.000 Teilnehmern für zu gering. Wir gehen eher von Zahlen wie damals in Berlin aus, wo es mindestens 38.000 Teilnehmer waren. Vielleicht werden es auch eher mehr.

Szene hat sich erweitert und radikalisiert

Die Situation zum Sommer hat sich allerdings etwas verändert.

Das stimmt, es gibt natürlich ein paar logistische Probleme, die es im Sommer noch nicht gab. Die zum Teil von weit her Anreisenden haben Schwierigkeiten, in Leipzig unterzukommen – deshalb wird jetzt eine Übernachtung im Auto empfohlen. Aber man muss auch wissen: Nach einem Dreivierteljahr Pandemie hat sich die Szene nicht abgeschwächt, sondern eher erweitert und radikalisiert. Sie sind auch überhaupt nicht mehr bereit, sich an irgendwelche Regeln zu halten. Dazu kommt der „Mythos 1989“, der von den Veranstaltern für die Mobilisierung benutzt wird. Das zieht in Ostdeutschland nicht nur viele Unzufriedene an, die eine Wende 2.0 wollen. Offenbar wollen auch einige Westdeutsche am Samstag in Leipzig mal Herbst 89 spielen.

Zuletzt wehten auf den „Querdenker“-Demos vielfach Reichsflaggen, waren auch bekannte Neonazis dabei. Kommen die alle nach Leipzig?

Wir nehmen im rechtsradikalen Spektrum sogar eine erheblich stärkere Mobilisierung für Leipzig wahr, als es sie im Sommer für Berlin gab. Das Spektrum reicht dabei von AfD, über Neue Rechte, Neonazi-Strukturen, rechte Hooligan-Szene bis hin zu rechten Burschenschaften. Es gab inzwischen auf allen einschlägigen Szene-Portalen Aufrufe, nach Leipzig zu fahren. Wir gehen allein aus diesem Bereich von einer dreistelligen, eher vierstelligen Teilnehmerzahl aus.

Erhebliche Gefahr durch Rechtsradikale

In manchen Werbevideos für die Demo sind regelrechte Umsturzfantasien zu hören. Ist das realistisch?

In Leipzig gibt es dafür eigentlich keine relevanten Institutionen. Hier wollen die „Querdenker“ vielmehr zeigen, wie stark sie sind, wie viele sie sind und dass sie sich von diesem Staat nichts mehr sagen lassen. Sie wollen gemeinsam gegen Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen und zeigen, dass das nicht geahndet wird – so wie wir es bereits im kleineren Rahmen in Dresden erlebt haben. Dazu kommt: Durch die Teilnahme der Rechtsradikalen geht für alle Menschen in Leipzig, die von diesen gehasst werden, am Samstag eine erhebliche Gefahr aus. Wir gehen von einer ganzen Reihe gewaltbereiter Neonazis aus, die durch die Stadt patrouillieren werden. Wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, wenn jemand mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner läuft, auch wenn man nur als „Linker“ wahrgenommen wird, dann kann das am Samstag durchaus gefährlich werden.

Laut Allgemeinverfügung sind nur stationäre Kundgebungen möglich. Macht das einen Unterschied?

Wir wissen, dass die Organisatoren mitunter sehr kreativ sind und sie deshalb vielleicht einen Schlupfwinkel finden werden, mit dem sie sich ihren Umzug um den Ring erschleichen werden. Sollte es dennoch auf eine stationäre Kundgebung hinauslaufen, könnte es sein, dass an Action orientierte Teilnehmer sich dort langweilen und deshalb an anderer Stelle Stress suchen werden. Es gab aktuell in Telegram-Gruppen auch schon Bedrohungen, man wolle nach Connewitz kommen. So etwas hat es ja – siehe damals Angriff parallel zu Legida – in Leipzig auch schon gegeben.

Michael Ballweg, Gründer der Initiative „Querdenken“, will am Sonntag in Stuttgart auch neuer Oberbürgermeister werden (Archivfoto) Quelle: dpa

Rangeleien und Ausschreitungen sind zu erwarten

Recherchen haben gezeigt, dass sich die Gesamtszene der Corona-Proteste stark radikalisiert. Wie nehmen Sie das wahr?

Ja, das beobachten wir auch. So gab es bei der „Querdenker“-Demo in Berlin am 25. Oktober chaotische Szenen mit der Polizei. Nach Angriffen wurden Teilnehmer festgenommen. Wir wissen auch, dass eine Gruppierung für den Sprengstoffanschlag auf das Robert-Koch-Institut verantwortlich war. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sich die Szene insgesamt radikalisiert hat, Rangeleien, aber auch schlimmere Ausschreitungen mit Polizei und Gegendemonstranten am Samstag sind zu erwarten. Dabei kommt es aber natürlich auf die allgemeine Dynamik der Situation an.

Nicht zuletzt: Leipzig ist mitten in der zweiten Pandemie-Welle. Jetzt kommen Zehntausende Corona-Leugner in die Stadt.

Das kann ein regelrechtes Superspreading-Event werden. Aus dem ganzen Bundesgebiet reisen Menschen an, die nicht sensibel sind, die nicht auf Infektionsschutzmaßnahmen achten. Die Teilnehmer sind nicht nur anfällig für Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien, die sind auch einfach sehr unsolidarisch. Denen ist völlig egal, ob jemand aus der Risikogruppe oder andere Menschen sich infizieren. Die stehen extra eng an eng, sie skandieren Parolen, sie singen zusammen, ohne eine Maske zu tragen. Und wenn sie Gegner sehen, dann gehen sie extra auf diese zu, bedrängen sie, halten keine Abstände ein. Das bringt das Virus in Umlauf. Die mutmaßlich am Samstag nach Leipzig eingetragenen Infektionen wird man allerdings erst in 14 Tagen in der Stadt wahrnehmen. Dann sind Kausalitäten, woher die Ansteckungen kommen, kaum noch nachvollziehbar.

Von Matthias Puppe