Wermsdorf

Es kommt einer Sensation gleich: Experten konnten die stark gefährdete Bechsteinfledermaus im Wermsdorfer Wald in Nordsachsen nachweisen. Möglich macht das ein Naturschutzprojekt von Sachsenforst und Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Fledermaus-Fachbüro „hochfrequent“. Mit Ultraschalldetektoren, Netzfängen und Minisendern sind die Wissenschaftler den kleinen Säugern auf die Spur gekommen. Seit Mitte Mai läuft die Untersuchung und das Ergebnis ist erstaunlich: Bisher konnten mindestens 17 Arten im Wermsdorfer Wald nachgewiesen werden. In ganz Sachsen sind 21 bekannt, deutschlandweit gelten 25 Fledermausarten als nachgewiesen.

Zur Galerie Der Sachsenforst hat im Wermsdorfer Wald ein Naturschutzprojekt für Fledermäuse gestartet. Schon in den ersten Wochen konnten seltene Arten wie die Mops- oder die Bechsteinfledermaus nachgewiesen werden.

Der ehrenamtliche Fledermausschützer Mario Teumer aus Oschatz verfolgt das Monitoring im Wermsdorfer Wald gespannt und hat seine erste Überraschung schon erlebt: „Dass hier die Bechsteinfledermaus gefunden wurde, hätte ich nicht gedacht.“ Zum einen steht diese Art auf der roten Liste und zum anderen gilt sie aufgrund ihrer sehr leisen Rufe als nur schwer zu orten. Bisher, sagt der Leiter des Forstbezirkes Leipzig, Andreas Padberg, hätten sich Experten vor allem in Dresden und um Leipzig auf die Suche nach Fledermäusen begeben: „Man hat nie so richtig in den Wald geschaut.“ Das soll sich jetzt ändern. Auch weil bestimmte Arten eher in Wäldern vorkommen. „Die Bechsteinfledermaus zieht ihre Jungen nicht unter Kirchendächern auf, sondern in Höhlenbäumen“, nannte Dr. Michael Homann, Referatsleiter für Naturschutz beim Sachsenforst, ein Beispiel.

Netze und Recorder im Einsatz

Den Auftrag für die Untersuchungen hat ein Leipziger Büroübernommen, das sich in Anspielung auf die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Fledermausrufe „hochfrequent“ nennt. Frank Meisel, Marco Roßner und Sarah Malaske waren seit Mai wiederholt im Wermsdorfer Wald unterwegs und haben bis zu acht Meter hohe Netze aufgespannt, um in der Dunkelheit Fledermäuse zu fangen. Doch zunächst ziehen die Experten mit Detektoren los und stellen den sogenannten Batcorder – ein Gerät zum Aufzeichnen der Fledermausrufe – auf. Die Aufnahmen werden anschließend am Computer ausgewertet. „Anhand von Tonhöhe und Verlauf lassen sich die meisten Arten sehr gut unterscheiden. Weil wir so aber nicht jede Gruppe nachweisen können, gibt es den Netzfang“, erklärt Marco Roßner.

Mini-Sender im Fell

Haarfeine Netze werden dabei auf den angenommenen Flugstraßen aufgespannt. Weil die flinken Flieger trotz ihrer ausgefeilten Ultraschallortung auch Gewohnheitstiere sind, landen sie dann auch genau da drin. „Wir versuchen, sie einfach zu übertölpeln“, räumt Roßner ein. Anschließend werden die Tiere bestimmt, gemessen, gewogen und bekommen eine Armklammer – ähnlich wie Vögel beringt werden. Vereinzelt setzt das „hochfrequent“-Team zudem auf Telemetrie. „Dazu werden winzige Sender zwischen die Schulterblätter der Fledermäuse geklebt, die uns dann Werte liefern, in welchen Bereichen die Tiere unterwegs sind“, beschreibt Frank Meisel. Gerade einmal 0,8 Gramm wiegt so ein Sender, der mit Medizinkleber im zuvor notfalls etwas gestutzten Fell fixiert wird und nach zehn bis 15 Tagen von selbst abfällt. Das reicht, um die Forscher auf die Spur seltener Arten wie Bechsteinfledermaus oder Mopsfledermaus zu führen. So wurden gleich mehrere Kolonien in Baumhöhlen entdeckt – darunter auch die Wochenstube der Bechsteinfledermaus.

„Dabei handelt es sich um eine ausschließlich von Weibchen bewohnte Kolonie“, beschreibt Marco Roßner. „Jedes Jahr finden sich die weiblichen Tiere hier neu zusammen und ziehen gemeinsam ihre Jungen groß.“

Offene Fragen für Forscher

Obwohl Fledermäuse Beobachter seit jeher faszinieren und durchaus seit einiger Zeit Forschungsgegenstand sind, sind noch nicht alle Fragen geklärt. „Es gibt zum Beispiel auch dominante Arten. Es ist allerdings noch nicht weiter erforscht, wie diese in Kämpfen agieren“, weist Roßner auf eine Lücke hin. Lange bekannt ist dagegen, dass sich die Tiere durch Echos orientieren können und so auch ihre Nahrung finden. Anderes beruht auf Annahmen der Forscher: „Wir stellen uns vor, dass Fledermäuse ein sehr gutes ausgeprägtes Raumgedächtnis haben und zum Beispiel Baumreihen oder Feldhecken auf ihrem Weg abspeichern können.“

Naturnaher Waldumbau nötig

Wie viele Fledermäuse es aktuell in dem Gebiet gibt, lässt sich noch nicht sagen. Fest steht aber schon, dass der Forst mit seinen durchmischten Wäldern, dem FFH-Gebiet „Wermsdorfer Waldteichkette“ und sumpfigen Flächen ein ideales Gebiet für die kleinen Säuger darstellt. „Allein die Kolonie der Bechsteinfledermaus mit 41 Tieren zeigt uns, dass es hier ausreichend Ressourcen gibt für so eine Population“, meint Marco Roßner. Damit das so bleibt, setzt der Sachsenforst auch beim Waldumbau auf Natur- und Artenschutz. „Durch gezielte Steuerung der Waldentwicklung schaffen wir struktur- und artenreiche Mischwälder, die viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten beheimaten und stabile Zukunftswälder bilden“, bekräftigt Landesforstpräsident Utz Hempfling. So bleiben zum Beispiel alte Bäume stehen und können fortan als Höhlen für die Tiere dienen, macht Andreas Padberg deutlich. Das dieses Jahr gestartete Projekt soll künftig noch mehr Fakten liefern, die dann Grundlage für die nachhaltige Arbeit im Wald sind. „Wir können nur das schützen, was wir kennen“, betont Andreas Padberg.

Ausdauernde Flugkünstler Weltweit gibt es rund 1200 Arten von Fledermäusen. Sie kommen überall, außer in der Polarregion, vor. Zu in Deutschland auftretenden Arten gehören zum Beispiel Braunes Langohr, Bartfledermaus, Abendsegler, Hufeisennase, Großes Mausohr, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus oder Nymphenfledermaus. Einige von ihnen können ein Alter von bis zu 30 Jahre erreichen. Ihr sehr leichtes Skelett, der große Brustkorb und viele Muskeln ermöglichen einen aktiven Flug. Um die Energie dafür zu haben, müssen sie Unmengen von Insekten vertilgen. Muttertiere fressen während der Aufzucht ihrer Jungen pro Nacht ein Drittel ihres Körpergewichts. Die Tiere erreichen Geschwindigkeiten bis zu 20 Kilometer pro Stunde und legen pro Nacht bis zu 100 Kilometer zurück. Ihr Gewicht (oftmals nur wenige Gramm) bedient einen Mechanismus, der die Krallen schließen lässt – das Hängen in Wänden oder Baumhöhlen kostet die Tiere deshalb keine Kraft. Im Flug kann die Körpertemperatur auf bis 40 Grad Celsius ansteigen. Um Energie zu sparen, kann der Stoffwechsel in der kalten Jahreszeit dagegen auf bis zu vier Grad gedrosselt werden. Atmung und Herzschlag sind dann klar verlangsamt. Obwohl die Arten meist in der Dunkelheit unterwegs sind, lässt sich etwa der Große Mauersegler auf der Jagd nach Spinnen im Altweibersommer auch nachmittags beobachten.JB

Von Jana Brechlin