Extreme Dürre in Sachsen – wird jetzt das Wasser knapp?

Das dritte trockene Jahr in Folge bedroht in Sachsen die Wasserversorgung. Der deutschlandweite Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) weist aktuell vor allem im Freistaat eine extreme Trockenheit in 1,80 Meter Bodentiefe auf. Einzelne Starkregenfälle, wie zuletzt in der Region Chemnitz, ändern an der Gesamtsituation nichts: Der Oberflächenboden ist bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern staubtrocken, die Pflanzen leiden im Trockenstress.

Alles tiefrot: UFZ-Dürremonitor für Sachsen vom 8. August 2020 Quelle: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Konkret warnt beispielsweise das Landratsamt Nordsachsen vor sehr niedrigen Wasserständen im Landkreis: Östlich von Eilenburg ist das Grundwasser derzeit erst vier Meter unter Gelände anzutreffen, bisher lag der Pegel im Schnitt immer bei 2,50 Meter. In der Delitzscher Region ist er ebenfalls abgesunken – und zwar um etwa einen halben Meter im Raum Löbnitz. Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme musste zudem die Stadt Oschatz greifen: Ab sofort ist der Stadtpark für Spaziergänger gesperrt. Grund dafür ist die Gefahr durch herabstürzende Äste, vermutlich ausgelöst durch trockene und damit geschwächte Bäume.

In Leipzig ist die Trinkwasserversorgung bislang gesichert

Neben dem Brauchwasser für die Landwirtschaft wird mittlerweile in einzelnen Regionen sogar das Trinkwasser knapp. Im niedersächsischen Lauenau tropfte vorübergehend gar kein Wasser mehr aus den Hähnen. In Borgholzhausen in Nordrhein-Westfalen wurde vorsorglich ein Freibad geschlossen, weil die Reserven leerzulaufen drohten. Die kommunalen Behörden mehrerer hessischer Ortschaften riefen in den vergangenen Tagen den „Trinkwasser-Notstand“ aus und die Bürger zu erhöhter Sparsamkeit auf.

Der Leipziger Hydrogeologe Andreas Musolff hält solche Engpässe in der Trinkwasser-Versorgung auch hierzulande für möglich. „Die Versorgungssysteme sind nicht auf mehrere extreme Dürrejahre in Folge ausgerichtet“, sagt der UFZ-Fachmann. Vor allem höher gelegene Orte seien betroffen. In Leipzig würden die Haushalte dagegen vor allem mit Grundwasser aus der Nähe von Flüssen beliefert. „Da müsste schon die Mulde austrocknen, um die Versorgung zu gefährden“, sagt Musolff.

Dr. Andreas Musolff, Wissenschaftler im Department Hydrogeologie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Quelle: Susann Walter-Pantzer/UFZ

Nach Auskunft der Leipziger Wasserwerke gewährleisten drei voneinander unabhängige Bezugsquellen, dass trotz aktuell hoher Nachfrage und geringer Grundwasser-Neubildung stets Wasser aus den Hähnen fließt. Der städtische Versorger betreibt in der Nähe von Wurzen und Naunhof eigene Großwasserwerke und bezieht überdies per Fernleitung Trinkwasser aus dem Harz.

Auf die sächsischen Talsperren hat sich die anhaltende Trockenheit bereits ausgewirkt: Zwar ist die Trinkwasser-Versorgung nach Behörden-Auskunft momentan gesichert, auch wenn Niederschläge und Zuflüsse teilweise deutlich unter den langjährigen Mittelwerten liegen. Doch die Füllung beträgt durchschnittlich nur rund 83 Prozent der angestrebten Wassermenge.

Auch der Winter 2019/20 war zu trocken

„Aufgrund des trockenen Winters starteten wir 2020 bereits mit einem deutlichen Wasserdefizit ins Jahr“, sagt Katrin Schöne von der Landestalsperrenverwaltung. Anders als in den Vorjahren hätten sich die meisten Talsperren erst im niederschlagsreichen Februar aufgefüllt. Im Mai und Juni habe es dann zwar nicht weniger als im langjährigen Mittel geregnet. „Doch nur etwa die Hälfte davon kommt in den Trinkwassertalsperren an“, so Schöne. Der Regen verdunstet oder wird von den dürstenden Pflanzen aufgenommen. Überdies versickert wegen des niedrigen Grundwasserspiegels mehr Regen als üblich und gelangt nicht zu den Talsperren – ein Teufelskreis.

Von Mathias Wöbking, Olaf Majer und Nico Fliegner