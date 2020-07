Leipzig

Das Sächsische Innenministerium (SMI) will künftig stärker gegen extremistische Bestrebungen in den eigenen Behörden vorgehen. Wie Minister Roland Wöller ( CDU) am Donnerstag erklärte, soll eine neue interne Koordinierungsstelle geschaffen werden, die „frühzeitig alle wichtigen Informationen zu extremistischen Bestrebungen von Bediensteten“ bündelt. Laut Wöller gab es seit 2014 im Zuständigkeitsbereich seines Ministeriums insgesamt 26 Disziplinarverfahren wegen des Verdachts verfassungsfeindlicher Bestrebungen von Mitarbeitern.

Die neue Koordinierungsstelle soll zum 1. September ihren Betrieb aufnehmen und vorerst mit zwei Personen besetzt werden. „Mitarbeiter in der Verwaltung und bei der Polizei sind in besonderem Maße an unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gebunden“, sagte Wöller. Das Vertrauen in rechtsstaatliches Handeln von Staatsbediensteten sei ein hohes Gut, das besonders gerechtfertigt werden müsse. „Deshalb wollen wir jede Form verfassungsfeindlicher Bestrebungen innerhalb von Behörden frühzeitig aufspüren und ihr den Nährboden entziehen. Die Koordinierungsstelle übernimmt in Sachen Früherkennung und Prävention künftig eine Schlüsselrolle“, so der Innenminister.

Anzeige

Leitfaden zum Erkennen von Extremismus

Zu den Aufgaben der neuen Koordinierungsstelle gehöre beispielsweise ein halbjährliches Lagebild mit aktuellen Entwicklungstendenzen und Ereignissen zu erstellen. Zudem soll ein einheitlicher Umgang mit extremistischen Verdachtsfällen innerhalb der einzelnen Behörden gefördert und ein Leitfaden zum Erkennen extremistischer Bestrebungen produziert werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Genauere Angaben zu den 26 Verdachtsfällen mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen in Wöllers Zuständigkeitsbereich wurden nicht gemacht. Zum Innenministerium gehören in Sachsen unter anderem die Polizei, das Landesamt für Verfassungsschutz, die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege und die Landesdirektion Sachsen. In allen nachgeordneten Behörden zusammengerechnet sind insgesamt 17.700 Mitarbeiter angestellt.

Von Matthias Puppe