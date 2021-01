Potsdam

In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beim Einkaufen sollen, so sieht es der Entwurf der neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern vor, künftig sogenannte medizinische Masken Pflicht sein. Aber was bedeutet das? Welche Masken wären mit einer solchen neuen Regeln gestattet – und welche nicht mehr?

Als medizinische Masken sind in dem Entwurf-Papier sogenannte OP-Masken oder virenfilternde Masken der Standards KN95 oder FFP2 genannt. Diese haben, so heißt es, eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken. Mit letzteren sind vor allem die verschiedenen Stoffmasken gemeint, die seit Einführung der Maskenpflicht häufig zum Einsatz kommen.

FFP2-, N95- und KN95-Masken: Aufs richtige Tragen kommt es an

Einen besonders guten Schutz sollen hochwertige Atemschutzmasken der Klassen KN95, N95 oder FFP2 bieten – allerdings sind die nur dann sowohl für den Selbst- als auch den Fremdschutz effizient, wenn sie richtig getragen werden. In der Wirksamkeit unterscheiden sich die Masken so gut wie gar nicht. Die Filter von N95- und KN95-Masken filtern 95 Prozent der Partikel, FFP2-Masken müssen diese Anforderung laut RKI ebenfalls erfüllen.

Atemschutzmasken des Typs KN95 verfügen nicht über die notwendige CE-Zertifizierung der Europäischen Union. Aber: Die aus chinesischer Produktion stammenden KN95-Masken bieten dennoch vergleichbaren Schutz vor Covid-19.

Entscheidend ist die Qualität. Laut Experten gebe Masken auf dem Markt, die fälschlicherweise als ausreichend geprüft ausgezeichnet seien.

Die Maske muss absolut korrekt angelegt sein und sehr dicht am Gesicht anliegen. Die Luft – und damit auch das Virus – strömt sonst ungefiltert durch die Lücken zwischen Gesicht und Maske. „Durch eine Stoffmaske atme ich immer zumindest zum Teil hindurch, aber wenn bei einer FFP2-Maske irgendwo am Gesicht eine kleine Lücke bleibt, geht fast alle Luft dort hindurch - und mit ihr das Virus“, erklärt Johannes Knobloch, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Tipp für Männer: Am besten ohne Bart

Ein Problem haben Bartträger: Sie können eine FFP2-Maske meist gar nicht dicht aufsetzen. Schon beginnender Bartwuchs könne ein Problem darstellen, weil sich ein Abstand zwischen Haut und Maske bilde, durch die Luft ungefiltert ein- und ausströme, sagt Knobloch.

Auch FFP2-Masken sind Einwegprodukte, ausgelegt als Arbeitsschutz für eine Acht-Stunden-Schicht. „Für den privaten Bereich im Alltag kann die Maske allerdings auch öfter benutzt werden, etwa für den Einkauf oder die Fahrt zur Arbeit mit dem öffentlichen Nahverkehr“, heißt es vom TÜV-Verband (VdTÜV).

