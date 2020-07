Fahrrad-Affäre bei Leipzigs Polizei: Innenministerium war frühzeitig informiert

Dresden

Im Skandal um illegal veräußertes Diebesgut bei der Leipziger Polizei (#Fahrradgate) ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen 94 Beamte und einen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Sie sollen am Verkauf gestohlener Fahrräder beteiligt gewesen sein. Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor – dafür verdichten sich die Details, wann Vorgesetzte davon gewusst haben könnten. Wie aus einer parlamentarischen Antwort an den Landtagsabgeordneten Marco Böhme (Linke) hervorgeht, wurde das Innenministerium bereits knapp ein Jahr vor Bekanntwerden des Skandals telefonisch über erste interne Versetzungen in Folge der Ermittlungen informiert. Im Dezember habe es zudem eine schriftliche Info an das Ministerium über den Sachverhalt aus der Polizeidirektion gegeben

Bis auf den Schreibtisch von Minister Roland Wöller ( CDU) schafften es die internen Untersuchungen des Landeskriminalamtes ( LKA) aber angeblich nicht – obwohl auch Sachsens Polizeichef Horst Kretschmer bereits seit Juli 2019 eingeweiht war und sich eigentlich regelmäßig mit seinem Dienstherrn austauscht. Wie es heißt, unterblieb eine Mitteilung an Wöller, „weil die mögliche Dimension des Sachverhaltes weder bekannt noch absehbar war“. Im Januar 2020 sah das offenbar anders aus, die betroffene Abteilung der Polizei Leipzig wurde zu diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Böhme : „Innenminister als Ressortchef ungeeignet“

Linken-Politiker Marco Böhme hat mindestens Zweifel an Wöllers Krisenmanagement in diesem Fall. „Die Antworten bestärken mich in meinem Eindruck, dass der Minister nicht rechtzeitig über den Korruptionsskandal informiert wurde oder ihn, falls er davon wusste, nicht ernst genug genommen hat. Jedenfalls hat er zu lange darüber geschwiegen. Im jedem Falle zeigt das, dass er als Ressortchef nicht geeignet ist“, sagte Böhme am Mittwoch. Er sei auch nicht vom Argument überzeugt, dass die Schwere der Vorwürfe lange unklar blieb. „Wenn es Korruptionsfälle in der Polizei gibt, muss ein Innenminister immer davon erfahren. Sonst hat er sein Haus nicht im Griff“, so Böhme.

Die illegalen Vorgänge in der zentralen Aufbewahrungsstelle für gestohlene Fahrräder bei der Leipziger Polizei waren am 5. Juli 2019 nach Zeugenaussage eines Geschädigten zur Anzeige gebracht worden. Anfangs ermittelten zwei LKA-Beamte unter den 30 Mitarbeitern des Kommissariats 26. Im Januar 2020 wurde die Abteilung aufgelöst, gab es in der Folge 17 Versetzungen in andere Abteilungen, heißt es aus Dresden. Zu diesem Zeitpunkt will auch erst Minister Roland Wöller von den Vorgängen in Leipzig erfahren haben.

Öffentlich bekannt wurde der Skandal allerdings erst sechs Monate später durch einen Bericht der Dresdner Morgenpost/Tag24 am 11. Juni 2020. Wie es aus Dresden hieß, werde deshalb in der Polizei nun auch wegen Geheimnisverrats ermittelt. Infolge des wachsenden Drucks übernahm am 17. Juni die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren und weitete die Recherchen auf zwischenzeitlich mehr als 100 Beamte aus. Aktuell wird den 95 verbliebenen Beschuldigten – darunter 45 allein aus der Polizeidirektion Leipzig – Bestechung, Vorteilsnahme und Beteiligung an Unterschlagungen vorgeworfen.

Von Matthias Puppe