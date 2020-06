Fahrrad-Gate: Auf Spurensuche in der Pegauer Gartenanlage „Freundschaft“

Pegau

Die Fahrradaffäre um die Leipziger Polizei hat sich in den Landkreis Leipzig ausgeweitet – und führt in die Kleinstadt Pegau. Die Polizistin Anke S. soll über mehrere Jahre sichergestellte Fahrräder aus der Asservatenkammer an Polizei- und Justizbeamte veräußert haben. Den Erlös aus dem Verkauf sollte der Gartenverein „ Freundschaft“ als Spende erhalten. Wo das Geld tatsächlich gelandet ist, untersuchen Ermittler des Landeskriminalamtes.

Pegau liegt keine 30 Autominuten von Leipzig entfernt. Ländliche Idylle im Dreiländereck mit S-Bahn-Anschluss, Bundesstraße und regem Vereinsleben. 4063 Einwohner sind in der Kernstadt gemeldet,. Dazu kommen 14 Ortsteile.

Bürgermeister kennt Anlage „ Freundschaft “ nicht

Die Kleingartenanlage „ Freundschaft“ ist in Pegau nur wenigen Einwohnern ein Begriff – obwohl hier sonst jeder jeden kennt. Weil sie nicht auf städtischem Grund und Boden liegt, sondern auf Privatgelände, sorgt der Name selbst im Rathaus für Rätselraten. „Ich kenne keine Gartenanlage, die , Freundschaft‘ heißt“, sagt Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „In unserem Vereinsverzeichnis finde ich keinen derartigen Eintrag. Letztlich werden die Vereine beim Amtsgericht registriert und müssen sich nicht bei der Stadt melden.“ Die Stadt Pegau habe keine Gartenanlage an einen Verein mit derartigem Namen verpachtet.

Hier geht es in die Gartenanlage „Freundschaft“ im Pegauer Mühlweg. Quelle: Kathrin Haase

Verborgen hinter einer hohen Mauer

Die Gärten im Mühlweg unweit des ehemaligen Ostbahnhofs liegen etwas im Verborgenen, teilweise von einer hohen, bewachsenen Mauer geschützt. Das Eingangstor ist kaum als solches zu erkennen, weit und breit gibt es keinen Hinweis, weder Namensschild noch Schaukasten. Und selbst Passanten und Anwohner von gegenüber haben den Namen „ Freundschaft“ noch nie gehört. Auch im nahegelegenen Lebensmittelmarkt „Norma“ schütteln Kunden und Verkäuferinnen nur mit den Köpfen. Eine Gartenanlage, die niemand kennt? Erst vom „Regionalverband der Kleingärtner der Gebiete Borna, Geithain, Rochlitz und Umgebungen“ wird die Existenz der Mini-Sparte offiziell bestätigt.

Gegründet im Februar 2011

Im Vereinsregister des Amtsgerichtes Leipzig ist der Gartenverein „ Freundschaft“ unter dem Aktenzeichen VR 4977 zu finden. Als Gründungsdatum wird der 8. Februar 2011 angegeben und als Vereinsvorsitzender Andreas E. Recherchen unserer Zeitung ergaben, dass die Tochter des Vorsitzenden Polizeibeamtin in Leipzig sein soll. Sie lebt in einem Nachbardorf unweit der Gartensparte, die mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurde. Die Gartenanlage „ Freundschaft“ im Mühlweg.

Hinter dieser efeubewachsenen Mauer im Pegauer Mühlweg befindet sich die Gartenanlage Freundschaft. Quelle: Kathrin Haase

Die Gartenanlage selbst wirkt nicht nur von außen unscheinbar und unübersichtlich, sie ist es auch im Inneren. Ein junger Mann gestikuliert wild am Gartenzaun und wirkt ein wenig desorientiert. Ob sein Garten zur „ Freundschaft“ gehöre, könne er nicht sagen. Aber den Vorsitzenden Andreas, den kenne er. Er habe seinen Garten genau gegenüber. Dort ist aber gerade niemand anzutreffen. Ein paar Meter weiter, um die Ecke, sind Stimmen zu hören. Auf ein „Hallo“ reagiert niemand. Noch ein Stück weiter beenden eine Frau und ein Mann ihre Gartenarbeit. Sie wollen und können nicht viel sagen, bekommen „überhaupt nichts mit“ und sind nur selten in ihrem Garten.

Ermittelnde Behörde macht keine Angaben

Die hauptverdächtige Polizistin Anke S. soll gestohlene und sichergestellte Fahrräder unter der Hand weiterverkauft und den Erlös an den Kleingartenverein ihres Vaters weitergereicht haben. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden sagt zur Spur nach Pegau nichts. „Wir machen dazu keine Angaben“, so die Pressesprecherin Nicole Geisler. Der Vereinsvorsitzende Andreas E. war bisher telefonisch nicht erreichbar.

Wie die „ Freundschaft“ in die Polizei-Affäre geriet

Fahrrad-Affäre – Leipzigs Polizeipräsident lässt Interview platzen

Innenminister Wöller äußert sich zu den Hintergründen

Von Kathrin Haase