Fahrrad-Paul in Eilenburg: Sofort-Hilfe hilft nicht sofort

Eilenburg

Im Frühling werden die Fahrräder aus dem Keller geholt. In diesen Tagen, wo die Sonne lockt und zugleich Fitnessstudios, Schwimmhallen und Co. geschlossen haben, gilt das noch mehr. Christian Paul, der 2011 das Geschäft Fahrrad-Paul an der Schwimmhalle von seinem Vater übernahm, sieht das dennoch mit mehr als gemischten Gefühlen. Der 38-Jährige erklärt: „Von etwa Mitte März bis Mitte Juni machen wir an sich die Hälfte des Jahresumsatzes. Der Verbot des Verkaufs im Laden ist für uns so, als würden wir mitten in schwungvoller Fahrt bergab eine Notbremsung machen.“

Werbung auch über Hilfsportal der LVZ

Er werbe zwar auf Plattformen wie hilfsportal.online/lvz/, der vom Eilenburger Tourismus und Gewerbeverein oder auch im Branchenbuch der Stadt-Homepage für alternative Verkaufswege via Telefon, Mail und Internet. „So navigieren wir auf Wunsch mit den Kunden auch durch die Homepage, bringen das wunschgemäß zusammengebaute Rad bis an die Haustür.“ Trotzdem sei der Verkauf nicht mit sonstigen Umsätzen vergleichbar. Auch in der Werkstatt, die ja geöffnet bleiben darf, gebe es in Sachen Frühjahrsinspektionen und Reparaturen nicht den gewohnten Andrang.

Anzeige

Sofort heißt nicht wirklich sofort

Christian Paul bündelt deshalb schon die Werkstattaufträge, kann seine fünf Leute nicht wie gewohnt beschäftigen. Kurzarbeit ist beantragt. Bei der Soforthilfe, die er für die Bezahlung der Waren tatsächlich sofort brauchen würde, habe er nicht so gute Erfahrungen gemacht. „Die nach drei Tagen eingegangene Antwort auf meine Rückfrage hat mich jedenfalls eher noch mehr verwirrt.“ Sofort ist hier nicht wirklich sofort. Dabei zählt jeder Tag, wo das (Fahr-)Rad nicht rollt. Denn die Lieferanten buchen auch in Corona-Zeiten ab.

Von Ilka Fischer