In den vergangenen fünf Jahren ist nicht nur der Fahrradbestand in Leipzig enorm angestiegen. Auch bei den Diebstählen gab es erhebliche Zuwächse. Das habe die zentrale Bearbeitungsstelle der Polizei vor Probleme gestellt, hieß es am Mittwoch. Laut Ermittlungen kam es in der Folge zum illegalen Weiterverkauf von Rädern durch Beamte.