Fahrradtour entlang der schönsten Privatgärten an der Mulde

Landkreis Leipzig

„Finden Sie den Kopf?“, fragt Jörn-Heinrich Tobaben seine Besucher. Diese stehen leicht irritiert vor der hohen Steinmauer im Garten des Ritterguts Kössern und fragen sich: Ein Kopf – wie jetzt? Doch tatsächlich: Inmitten der unregelmäßigen Mauer ist für den geübten Blick der lädierte Kopf einer Sandsteinfigur zu erkennen. Einst standen jede Menge solcher Figuren in diesem Garten. Doch irgendwann hat jemand sie zerschlagen und die Reste in jener Mauer verbaut.

Viele solcher Anekdoten kann der 51-jährige Besitzer des Ritterguts erzählen. Vor acht Jahren kaufte er das verfallene Areal, sanierte Gutshof und Herrenhaus und gestaltete liebevoll einen barocken Privatgarten – mit Mulde-Blick. Dies lockte kürzlich Akteure des Park- und Gartennetzwerkes Westsachsen nach Kössern bei Grimma.

Anzeige

Kleinode bekannter machen oder wach küssen

Das Netzwerk engagiert sich seit Jahren dafür, vergessene Garten-Kleinode bekannter zu machen oder zu helfen diese wachzuküssen. In ganz Westsachsen listet es 50 Parkanlagen auf, 17 davon im Landkreis Leipzig.

Weitere LVZ+ Artikel

Touristiker und Gartenbesitzer schauen sich auf einer Tour schöne Gärten im Muldental an, hier sind sie in Kössern. Quelle: Claudia Carell

Nun stiegen Gartenbesitzer und Touristiker aufs Fahrrad, um Gärten des Muldentals näher kennenzulernen. Zugleich war die Tour eine Probe für ein konkretes Angebot – und bestand die Feuertaufe. Die Touristikinformation Grimma reagierte prompt und hat die Tour jetzt im Angebot.

So verläuft die Tagestour mit rund 30 Kilometer:

Göschen-Garten einmalig aus der Zeit um 1800

Startpunkt ist der klassizistische Privatgarten am Museum Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt. Johann Gottfried Seume, der von Grimma nach Syrakus wanderte, war ebenfalls mit dem Verleger Göschen befreundet. An Seumes Lieblingsplatz ließ der Freund eine Gedenktafel anbringen mit den Schillerworten: „Eil, in die Furche der Zeit Gedanken und Thaten zu streun, die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn“.

Im Garten des Göschenhauses, durch den Leiter Thorsten Bolte führt. Quelle: Thomas Kube

Durch ein Porphyrportal betritt der Besucher später den Lustgarten Döben mit vielen Stammrosen und einem Pavillon. Sicher könnte man den Garten noch weiter entwickeln, meint Dorothea von Below, doch die Pflege sei aufwendig.

Reizvoller Blick auf die Mulde vom Schloss Döben, rechts der Pavillon. Quelle: Thomas Kube

In Förstgen erreicht man später den Obstgarten des Jagdschlosses Kössern. 70 Apfelbäume in 30 verschiedenen Sorten können hier entdeckt werden.

30 Apfelsorten entdecken Diese Apfelsorten können im Obstgarten des Jagdhauses Kössern entdeckt werden: Auralia, Bitterfelder, Brettacher, Croncels, Dülmener Herbstrosenapfel, Edelborsdorfer, Freiherr von Berlepsch, Geheimrat Dr. Oldenburg, Goldparmäne, Goldrenette von Blenheim, Gravensteiner, Grüner Fürstenapfel, Jacob Fischer, Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette, Ontario, Prinz Albrecht von Preußen, Prinzenapfel, Rheinische Schafsnase, Rheinischer Bohnapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer Winterrambur, Rote Sternrenette, Roter Eiserapfel, Roter Winterkalvill, Schöner von Herrnhut, Spaıtan, Weißer Klarapfel, Winterglockenapfel und die Zimtrenette.

Kaum einer kennt den großen Sohn aus Kössern

Das aufwendig restaurierte Rittergut ist in Kössern zu besichtigen. Mit Begeisterung erzählt Besitzer Jörn-Heinrich Tobaben von einem „ganz berühmten Sohn“ aus Kössern, den leider kaum einer kennen würde: der Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736-1800). Nach seinen Plänen entstand Schloss Wörlitz als erstes klassizistisches Schlossbauwerk in Deutschland.

Als letzte Station der Tour ist der Keramikgarten an der Schaddelmühle eine Augenweide. Nicht nur im Haus ist Kunst zu sehen. Der Garten steht voller Skulpturen, Figürliches wie Abstraktes, die entdeckt werden wollen: auf verschlungenen Wegen, neben einem kleinen Bach und auf einer großen Wiese. „Ist das hier nicht wunderbar?!“, sagt Claudia Siebeck.

Sieben Bustouren mit je 50 Gartentouristen

Die Leipziger Landschaftsarchitektin gehört zu den Initiatorinnen des Park- und Gartennetzwerkes, das vom Leader-Programm gefördert wird. Es gehe darum, „die Bedeutung der Gärten als baukulturelles Erbe, als wichtiges Identifikationselement für Einheimische und auch als als Sehenswürdigkeit für Gäste“ zu stärken.

Die Leipziger Landschaftsarchitektin Claudia Siebeck engagiert sich seit Jahren im Park- und Gartennetzwerk. Quelle: Thomas Kube

Sie organisierte hierzulande bereits sieben Bustouren mit je 50 auswärtigen Touristen. „Die Leute sind begeistert“, sagt sie. Garten-Tourismus sei ein lohnendes Feld. Sie steht in intensivem Kontakt mit der Branche.

Es gebe Enthusiasten, die bereits alle besonderen Gärten in Frankreich, Italien und England kennen und für solch eine Reise schon mal 5000 Euro hinlegen. Die Nachfrage nach unbekannten Kleinoden sei da, „das ist eine Chance für Ostdeutschland“.

Besonders in Corona-Zeiten. „Derzeit fliegt niemand nach Costa Rica. Aber es kann reizvoll sein, einige Tage nach Ostdeutschland zu reisen, um sich unbekannte Gärten anzuschauen“, so Siebeck. Vor allem Privatgärten, wo die Besitzer eine persönliche Geschichte erzählen können, seien „total beliebt“. Hiervon habe das schöne Muldental viel zu bieten.

Was ist ein Lustgarten? Der Lustgarten ist eine von sechs Formen des „vollkommenen Gartens“ aus dem 18. Jahrhundert, die dem Zeitvertreib, dem Privatsein und dem Kulturgenuss dienten. Weitere sind Gemüsegarten, Obstgarten, Park, Orangerie oder Gewächshaus und Menagerie mit Tierhaltung. Als Lusthaus wird ein in einem Park errichtetes pavillonartiges Haus bezeichnet, das dazu dient, darin zu verweilen, sich zu zweit Gesprächen und Vergnügungen und den Musen hinzugeben oder sich alleine die Zeit mit Büchern und seinen Gedanken zu vertreiben. Die Seitenwände lassen sich in der Regel nach Belieben öffnen und schließen, um Ausblicke, Blütenduft oder auch Konzertmusik aus dem Garten genießen zu können. Große Gartenhäuser im klassizistischen Stil wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Gärten der Bürgerhäuser errichtet und dienten als Ort für kreative Tätigkeiten wie Schreiben, Dichten oder Komponieren und für Treffen mit kulturellem sowie wissenschaftlichem Austausch. Das Goethehaus in Weimar ist wohl einer der berühmtesten dieser Art. Quelle: Park- und Gartennetzwerk Westsachsen

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell