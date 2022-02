Leipzig

Mit dem Start in die Winterferien an diesem Freitag beginnt auch die Bewerbungsfrist für Gymnasien und Oberschulen in Leipzig. Bis zum 4. März können Eltern ihre Viertklässler für den nächsten Bildungsweg anmelden. Wie in den Jahren zuvor, werden wieder nicht alle Kinder in Leipzig auch auf ihrer Wunschschule landen. Denn der Andrang ist oftmals viel größer, als es tatsächlich Plätze gibt. Wir haben detaillierte Zahlen zu Bewerbungen und Kapazität der Einrichtungen aus dem vergangenen Schuljahr zusammengetragen, um die Entscheidung zu erleichtern.

Mehr als 4400 Kinder wechselten im Sommer 2021 auf die weiterführenden 53 Schulen der Messestadt. Mit knapp 56 Prozent lag der Anteil der Gymnasium-Bewerbungen dabei absolut im sächsischen Schnitt. 97 neue fünfte Klassen standen in den Gymnasien bereit, um 2500 neue Kinder aufzunehmen. Das waren neun Fünfte mehr als im Schuljahr zuvor. Bei den Oberschulen verringerte sich die Kapazität zuletzt leicht auf 86 fünfte Klassen für knapp 1900 Bewerberinnen und Bewerber.

Unterschiedliche Profile und Ortslagen führen zu Ballungen

Bei gleichmäßigerer Verteilung hätten die Möglichkeiten überall wohl gereicht, um alle Kinder problemlos unterbringen zu können. Aber die jeweilige Lage der Einrichtung, mögliche Schulwege, jeweils unterschiedliche Bildungsprofile sowie andere von Kindern und Eltern in Betracht gezogene Faktoren stehen einer gleichmäßiger Verteilung schon immer im Weg.

In der Folge mussten viele der 23 Leipziger Gymnasien und 30 Oberschulen auslosen, wer zugelassen wird und wer nicht. Die Namen der notgedrungen abgelehnten Kinder werden dann an die Alternativstandorte weitergebeben. Kindern und Eltern sollten deshalb auf dem Bewerbungszettel zwingend vermerken, welche Schulen dafür in Frage kommen. Bis auf wenige Einzelfälle konnten letztlich fast alle Kinder in einer ihrer präferierten Schulen unterkommen – wenn auch oft nur auf der zuletzt in Betracht gezogenen.

Schule am Palmengarten seit Jahren mit Bewerberansturm

Das Leipziger Gymnasium mit den meisten Anmeldungen war im vergangenen Schuljahr erneut die inzwischen in Schule am Palmengarten umbenannte Einrichtung an der Karl-Heine-Straße in Plagwitz. Neben dem schicken Neubau dürfte vor allem die Lage in Nähe der kinderreichen Stadtteile des Leipziger Westens zum Andrang beigetragen haben. Um den Wunsch der 278 Kinder erfüllen zu können, hätte es zehn fünfte Klassen gebraucht. Weil nur sechs möglich waren, mussten viele Anmeldungen weitergebenen werden.

Ebenfalls seit Jahren besonders beliebt sind Gerda-Taro-Schule, Humboldt-Schule und Kant-Gymnasium. Obgleich dort zuletzt ein paar Anmeldungen weniger eingingen, mussten die Schulen wie auch fünf weitere Leipziger Gymnasien trotz mancher Aufstockung der Kapazität auch zuletzt wieder Bewerberinnen und Bewerber ablehnen. In der obigen Grafik lässt sich dies jeweils an den rot unterlegten Balken der fünften Klassen erkennen.

Darüber hinaus gab es sechs Gymnasien (gelb), bei denen es zwar theoretisch bei Maximalauslastung von jeweils 28 Kindern pro Klasse möglich gewesen wäre, alle unterzubringen. Je nach baulicher Voraussetzung dürfte es aber wohl trotzdem auch Ablehnungen gegeben haben.

Freie Plätze beim Goethe-, Reclam- und Brockhaus-Gymnasium

Buchstäblich im grünen Bereich waren im vergangenen Jahr acht Leipziger Gymnasien, bei denen alle Wünsche erfüllt werden konnten. Dazu gehörten beispielsweise das sechszügige Goethe-Gymnasium im Stadtteil Schönefeld-Ost, das ebenfalls sechszügige Reclam-Gymnasium im Zentrum-Ost und das vierzügige Brockhaus-Gymnasium in Mockau-Nord.

Im kommenden Schuljahr werden zu Leipzigs Gymnasien laut Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) noch zwei neue dazustoßen. Das zukünftige Gymnasium Ihmelsstraße wird am Standort Volkmarsdorf zunächst als Außenstelle der Humboldtschule beginnen, heißt es. Das geplante Gymnasium Schraderhaus am Täubchenweg startet noch als Interim im Gebäude der Wilhelm-Ostwald-Schule in Lößnig. Anmeldungen zu beiden Schulen sollen über die jeweiligen Stammschulen erfolgen, so das LaSuB.

Oberschule an der Ratzelstraße wieder sehr beliebt

Auch wenn es bei den Oberschulen jedes Jahr insgesamt etwas weniger Anmeldungen gibt, mussten viele Bewerberinnen und Bewerber aber auch hier mit Ablehnungen leben. So war die unlängst sanierte Schule an der Ratzelstraße mit 153 Wünschen wieder einmal Spitzenreiter. Weil im Gebäude vis-à-vis zu den Meyer’schen Häusern im Stadtteil Kleinzschocher aber nur drei fünfte Klassen möglich sind, musste fast die Hälfte der Kinder nun Alternativen ansteuern.

Darüber hinaus gab es auch in der 93. Oberschule in Gohlis, in der Schule Diderotstraße (Möckern), in der neu eröffneten Oberschule Barnet-Licht-Platz (Reudnitz) sowie in sechs weiteren Leipziger Oberschulen mehr Wünsche als verfügbare Plätze.

Anders sah es etwa in der Oberschule in Wiederitzsch und in der Christian-Gottlob-Frege-Schule im Stadtteil Thekla aus. Dank Vierzügigkeit konnten beide Schulen fast 80 neue Fünftklässler aufnehmen. Darüber hinaus stand auch in sechs anderen Leipziger Oberschulen die Bewerbungsampel auf Grün.

LaSuB-Sprecher Roman Schulz wies darauf hin, dass Eltern und Kinder ihre drei Wünsche auf den Anmeldeformularen wohlüberlegt treffen sollten. „Eine Schule als Zweit- oder Drittwunsch anzugeben, von der zu erwarten ist, dass die Kapazität bereits für die Anmeldungen im Erstwunsch nicht ausreicht, ist nicht empfehlenswert“, so Schulz. An den Zwei- und Drittwunschschulen würden keine neuen Auswahlverfahren mehr durchgeführt, wenn dort bereits alle Plätze unter den Bewerbern mit Erstwunsch für diese Schulen vergeben wurden.

Am 3. Juni erhalten Eltern Bescheid, wo ihre Kind im kommenden Schuljahr weiterlernen wird.

