Dresden

Mehr als die Hälfte der Grundschülerinnen und Grundschüler in Sachsens vierten Klassen erhielt zuletzt die Empfehlung, auf einem Gymnasium weiter zu lernen. Das teilte das Dresdener Kultusministerium mit. Demnach hatten landesweit etwa 17.000 Mädchen und Jungen das entsprechende Referenzschreiben im Halbjahreszeugnis – was gut 53 Prozent bedeute. Notwendig für eine entsprechende Empfehlung sind ein Notendurchschnitt von 2,0 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachkunde auf dem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse sowie die individuelle Einschätzung der Schule.

Etwa 15.000 sächsischen Kindern wurde parallel dazu von ihren Lehrerinnen und Lehrern ein weiterführender Bildungsweg auf Oberschulen empfohlen (47 Prozent), heißt es aus Dresden. Darüber hinaus habe es in der Altersgruppe auch ein gutes Prozent Kinder gegeben, die gar keine Bildungsempfehlung erhielten – vor allem in den Klassen mit Deutsch als Zweitsprache oder mit inklusiv lernzieldifferenten Unterricht.

Damit setzt sich der Trend aus dem Vorjahr fort, als ebenfalls eine knappe Mehrheit der sächsischen Grundschülerinnen und Grundschüler aus Sicht der Lehrerschaft an einem Gymnasium weiterlernen sollte. Das ist insofern bemerkenswert, weil vor der Corona-Pandemie und auch noch im Schuljahr 2020/2021 sachsenweit die Empfehlungen für Oberschulen überwogen.

Viele Gymnasium-Anmeldungen in Leipzig und Umgebung

In Leipzig und den angrenzenden beiden Landkreisen dominiert die Befürwortung von Gymnasien offenbar sogar noch deutlicher als im sächsischen Durchschnitt, wie die konkreten Anmeldezahlen aus den Bildungseinrichtungen zeigen. In der Messestadt konnten sich in den Winterferien demnach 60 Prozent der Grundschulkinder mit ihrer Bildungsempfehlung direkt für einen Platz auf den Gymnasien bewerben, in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen waren es jeweils 59 Prozent.

Lesen Sie auch nmeldezahlen: Das sind Leipzigs beliebteste Gymnasien und Oberschulen

Weil die Empfehlungen der Schulen rechtlich nicht bindend sind, können Eltern und Kinder auch einen anderen Weg wählen. Deshalb kamen auf den Schulen zu den Aufnahmewünschen mit Bildungsempfehlung auch noch vereinzelte Nachmeldungen von Kindern dazu, denen im Zeugnis eigentlich ein Weg über die Oberschulen nahegelegt wurde. Diese müssen auf den gewünschten Gymnasien dann Aufnahmetests absolvieren und können beim Bestehen der Prüfung noch nachrücken.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landesweit schafften dies laut Kultusministerium zuletzt einige Hundert Kinder. Knapp fünf Prozent der Mädchen und Jungen in den fünften Gymnasium-Klassen Sachsens hatten eigentlich Oberschule im Zeugnis stehen. Anders herum geht der Weg natürlich auch: Laut Kultusministerium hatten sich im vergangenen Schuljahr 23 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Bildungsempfehlung Gymnasium letztlich dafür entschieden, lieber auf einer Oberschule weiter zu lernen.

Von Matthias Puppe