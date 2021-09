Leipzig

Viele Beschäftige in Sachsens Tourismusbranche haben im vergangenen Jahr pandemiebedingt ihre Anstellung verloren. Das geht aus Berechnungen des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2020 hervor. Wie es am Donnerstag aus Kamenz hieß, verringerte sich die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr um 3600 auf insgesamt 93.400.

Das ist in diesem Segment ein Minus von 3,7 Prozent und mehr als dreimal so hoch, wie der Rückgang 2020 in allen sächsischen Wirtschaftszweigen insgesamt war. In den drei Jahren zuvor boomte der Tourismussektor in Freistaat allerdings noch, waren etwa drei Prozent mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt worden. Letztlich lag die Beschäftigung 2020 beim Fremdenverkehr so in etwa auf dem Niveau von 2011.

Einzelhandel bleibt stabil – Entlassungen bei Hotels und Gastronomie

„Für dieses vorläufige Minimum waren vor allem die behördlichen Betriebseinschränkungen für weite Teile der Hotellerie und Gastronomie im Frühjahr sowie zum Jahresende 2020 in Folge der Corona-Pandemie ursächlich“, heißt es als Analyse aus dem Statistischen Landesamt. Die meisten Entlassungen gab es im Bereich von Übernachtungen und Gastronomie – etwa 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger als noch 2019 (minus 5,5 Prozent). Dagegen konnten beim touristischen Einzelhandel fast alle Beschäftigten gehalten werden (minus 0,5 Prozent).

Angaben, wie groß die Umsatzeinbußen 2020 im sächsischen Tourismus waren, gibt es aus Kamenz bisher nicht. Im Jahr 2019 waren beim Fremdenverkehr noch 5,1 Milliarden Euro eingenommen worden. Bundesweit hatte der Umsatz im Gastgewerbe Einbußen von etwa 36 Prozent verzeichnet. Laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gaben es 2020 in Sachsen 13,5 Millionen Übernachtungen von Reisenden. Im Jahr vor der Pandemie waren es im Freistaat noch mehr als 20 Millionen Übernachtungen gewesen.

Von Matthias Puppe