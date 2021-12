Corona-Kontrollen in Sachsen: Verstöße bei jeder vierten Überprüfung

Dresden

Sachsen hat die schärfsten Corona-Regeln der Republik. Das betonen auch die Verantwortlichen immer wieder, wenn Forderungen nach konsequenterem Vorgehen laut werden. In der Realität zeigen sich bei Umsetzung von Maskenpflicht, Hygieneschutz und Abstandsregeln beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen aber häufig Lücken. Ob bewusst ignorierend oder nur vernachlässigt: Nicht erst seit Einführung von 2G treffen Kundinnen und Kunden in Restaurants, Geschäften und Co. zum Teil auf sehr heterogene Situationen. Mal wird der Impfstatus gleich am Eingang kontrolliert, mal werden in Innenräumen nicht einmal Masken getragen.

Verstärkte Kontrollen sollten die entstehenden Infektionsrisiken zuletzt beheben. Wie der Landtagsabgeordnete Franz Sodann (Linke) auf parlamentarischem Weg herausgefunden hat, zeigten sich zuletzt bei jeder vierten überprüften öffentlichen Einrichtung in Sachsen so große Probleme beim Umsetzen der Schutzmaßnahmen, dass Verwarnungen und Strafen ausgesprochen wurden. Die Dunkelziffer dürfte noch größer sein, denn die Kontrollen der Behörden fielen regional sehr unterschiedlich intensiv aus. Zum Teil wurde offenbar bis heute überhaupt nicht kontrolliert. 

„Sachsen hat insgesamt erst sehr spät angefangen, die eigenen Corona-Maßnahmen zu kontrollieren. Ich wollte vom Sozialministerium wissen, wie viele Kontrollen es seit August gab und in den übermittelten Daten zeigt sich nun, dass es vor November praktisch gar keine Überprüfungen gab. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind bekanntlich schon in den Brunnen gefallen – die Infektionszahlen bereits erheblich angestiegen“, sagte Sodann am Donnerstag gegenüber der LVZ.

Bei 8500 Kontrollen 2300 Verstöße gegen Corona-Regeln

Laut der Informationen aus dem Sozialministerium wurden bis zum 1. November im ganzen Freistaat insgesamt zehn Bußgeldbescheide für Verstöße gegen Corona-Verordnungen durch die Polizei verhängt. Kontrollteams, die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln überprüfen, gab es bis dato nicht oder sie wurden von den Landkreisen nicht registriert. Im November griffen manche Regionen dann stärker durch, stiegen die Zahlen von verhängten Strafen und Bußgeldern sprunghaft an.

Allein in der ersten Novemberwoche – als die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen bereits 300 überstieg und hunderte Schulen schon geschlossen waren – wurden 628 Bußgeldbescheide verteilt. Die ersten gemeinsamen Kontrollen von Gesundheitsämtern und Polizei fanden im Freistaat dann nach dem 15. November statt. Zum Start wurden landesweit etwa 1500 Einrichtungen überprüft und gleich mehr als 600 Verwarnungen sowie Geldstrafen ausgesprochen.

In den folgenden vier Wochen waren laut Bericht des Sozialministeriums im Schnitt 250 Kontrollteams in den Kreisen unterwegs, die 8500 öffentliche Einrichtungen genauer unter die Lupe nahmen und dabei mehr als 2300 Verwarnungen und Sanktionen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln verhängten. Für Franz Sodann ist dies eine enorme Quote: „Ein Viertel der untersuchten öffentlichen Einrichtungen musste beanstandet werden – das ist doch ein irrer Prozentsatz. Man muss sich doch fragen: Was hätte in Sachsen vielleicht verhindert werden können, wenn die Behörden eher mit den Kontrollen angefangen hätten?“, so der Linkenpolitiker.

Keine Amtskontrollen in Görlitz – Kreise verweigern Auskunft

Die Daten des Sozialministeriums lassen nicht zuletzt Einblick in das regionale Engagement zu – wenn auch nur bedingt. Denn mehrere Kreise (Chemnitz, Vogtland und Zwickau) reagierten laut Ministerium trotz mehrfacher Nachfrage nicht und machten bisher keinerlei Angaben zu durchgeführten Kontrollen. Der Landkreis Görlitz ließ derweil mitteilen, dass abgesehen von der Arbeit der Polizei und der Überwachung von Quarantäneauflagen bis dahin „keine Kontrolltätigkeit“ erfolgt ist.

In den anderen Regionen reicht die Spanne von lediglich 72 Überprüfungen seit August in der Sächsischen Schweiz bis zu 1300 in Leipzig und 1400 in der Landeshauptstadt Dresden. Aus dem Erzgebirge konnten zwar keine Angaben zur Zahl der durchgeführten Überprüfungen gemacht werden, dafür wurden aber knapp 3200 registrierte Ordnungswidrigkeiten vermeldet.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe