Corona-Überblick Ukraine: Welchen Impfstatus haben ankommende Geflüchtete?

Angesichts der Kriegserfahrungen dürfte die Corona-Pandemie für Geflüchtete aus der Ukraine zweitrangig geworden sein. Das Virus hat in den vergangenen Monaten allerdings auch in ihrem Heimatland viele Opfer gefordert. Nun treffen die häufig ungeimpften Ankommenden in Europa auf eine für sie völlig neue Virusvariante. Sich gegen diese zu schützen, ist nur eine von vielen Herausforderungen.

Mehr als 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits an den Folgen einer Covid-19-Erkrankungen gestorben – fast so viele, wie im doppelt so bevölkerungsreichen Deutschland. Vor allem die Delta-Welle schlug im Herbst 2021 im Land mit besonderer Härte zu, sorgte für ähnlich verheerende Zustände wie im ersten Corona-Winter 2020 in der Europäischen Union. Erfahrungen mit der Omikron-Variante sind aus der Ukraine dagegen nicht mehr dokumentiert. Zwei Tage nach dem Überfall Russlands endete die dortige Corona-Registrierung. Bis dato war die neue Mutation noch nicht im Land angekommen.

Frühe Absage an „Sputnik“ – mrNA-Impfstoffe überwiegen

Hauptgrund für die hohen Corona-Todeszahlen während der ukrainischen Delta-Welle dürfte die geringe Impfquote gewesen sein. Nur gut ein Drittel der Menschen hat bis heute einen Schutz der Vakzine erhalten. Dabei spielt der russische Impfstoff „Sputnik“ in der Ukraine – im Gegensatz zu den ehemaligen Sowjet-Republiken rings herum – überhaupt keine Rolle. Entsprechende Lieferangebote aus Moskau hatte die Regierung in Kiew bereits frühzeitig abgelehnt und den Impfstoff dann auch nicht zugelassen.

Stattdessen sind die meisten geimpften Ukrainerinnen und Ukrainer (gut zehn Millionen) mit den auch hierzulande bekannten Produkten von Biontech, Moderna und Astra-Zeneca geschützt worden – und das in der Regel doppelt. Einen Großteil dieser Vakzine orderte die Ukraine selbst, als Astra-Zeneca in Deutschland zum Ladenhüter avancierte, gab es noch 1,5 Millionen Dosen aus Berlin obendrauf. Darüber hinaus haben Ukrainerinnen und Ukrainer auch das Produkt des chinesischen Herstellers Sinovac (vier Millionen) erhalten. Jenes ist wie auch das russische in Deutschland nicht zugelassen.

Freistaat hat kaum Überblick über Infektionen und Impfungen

Geflüchtete, die nun in Leipzig, Dresden oder Chemnitz aus dem Zug steigen, haben nicht nur alles verloren, sondern meist auch eine wochenlange Odyssee hinter sich. Gedanken über eine mögliche Infektion mit der Omikron-Variante machen sich wohl die wenigsten. Wer in einer Notunterkunft Platz findet, wird dort zumindest getestet. Zuletzt waren in allen sächsischen Notunterkünften zusammen etwa 50 Personen in Quarantäne. Auch im Ankommenszentrum für die privat Untergebrachten in Leipzig ist ein 3G-Nachweis Pflicht. Eine Vorstellung, wie viele der inzwischen mehr als 20.000 Geflüchteten sich in Sachsen oder bei der Reise infiziert haben, gibt es auch im Sächsischen Sozialministerium nicht.

Die Ankommenden könnten sich aber auf jeden Fall kostenlos schützen lassen – bei Ärzten in den Notunterkünften, in den öffentlichen Impfstellen sowie in den niedergelassenen Praxen, heißt es aus Dresden. „Es ist genügend Impfstoff vorhanden. In Vorbereitung befinden sich Plakate, die an den Impforten für die Kriegsflüchtlinge darauf hinweisen, dass die Coronaschutz-Impfung an diesen Orten erhältlich ist“, so ein Sprecher der Behörde.

Siko empfiehlt Booster, RKI pragmatische Herangehensweise

Wie viele das bisher in Anspruch genommen haben? Schwer zu sagen. Zumindest lässt sich kein echter Ausschlag auf der seit längerem schon ziemlichen ruhigen Impfstatistik des Freistaates erkennen. Denkbar wäre, dass viele Geflüchtete erst auf ihre Bescheinigung für kostenlose Arztbehandlungen warten, die zusammen mit der Registrierung und Beantragung von Sozialleistungen in den Ankommenszentren ausgeben wird. Zuletzt betrug die Wartezeit auf einen Termin in der Leipziger Behörde vier Wochen. Auch ohne diesen Schein kann zumindest geimpft werden, heißt es aus dem Sozialministerium. Die Ärzte würden sich dann um die Abwicklung der Kosten kümmern.

Sachsens Impfkommission (Siko) empfiehlt allen bereits geimpften Geflüchteten aus der Ukraine einen Booster – auch wenn ihr bisheriges Vakzin, wie etwa das chinesische, nur durch die WHO zugelassen wurde. Laut Robert-Koch-Institut sollten Ärzte generell prüfen, welche Impfungen die Ankommenden noch nicht erhalten haben. Gibt es keinen Impfpass oder ähnliches, könnte aus pragmatischen Gründen auch angenommen werden, die Immunisierungen wären noch nicht erfolgt.

Von Matthias Puppe