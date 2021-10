Corona-Update: Infektionen unter Sachsens Erwachsenen und Ungeimpften nehmen zu

Leipzig/Dresden

Während die Corona-Lage bundesweit zum Start in den Oktober noch eher stagniert, nehmen die Infektionen in Sachsen weiterhin zu. In den vergangenen sieben Tagen wurden aus dem Freistaat 3700 neue Fälle ans Robert-Koch-Institut gemeldet – ein Plus von 700 gegenüber der Vorwoche. In fünf von 13 sächsischen Kreisen lag der Inzidenzwert am Montag deutlich über 100 Fällen, im Landkreis Mittelsachsen nähert er sich inzwischen der 200 an.

Im Vergleich zum Herbst 2020 zeigt sich die Situation aktuell offenbar dynamischer: Der 7-Tage-Inzidenzwert stieg am Montag im Freistaat auf 91 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, am selben Tag im Oktober 2020 lag dieser noch bei 19. Ein Grund für den Unterschied: Im Vorjahr gab es noch keine Möglichkeit, sich unkompliziert selbst zu testen. Vor allem durch die regelmäßigen Überprüfungen in den Schulen dürfte die Dunkelziffer nicht entdeckter Infektionen in diesem Jahr geringer ausfallen – und die Inzidenzen deshalb auch höher.

Inzidenz bei Ungeimpften steigt auf 170

Andererseits gibt es nun auch schützende Impfstoffe gegen das gefährliche Virus, von denen bisher in Sachsen aber nur etwas mehr als die Hälfte der Menschen (58 Prozent) auch Gebrauch gemacht haben. Obwohl es auch unter Geimpften zu Infektionen kommt, geht die überwiegende Mehrheit der jetzt Betroffenen auf die bisher nicht geschützten Personen zurück. Laut Sozialministeriums wurden zuletzt 170 Neuinfektionen unter 100.000 Ungeimpften im Freistaat festgestellt, unter den bereits mit mindestens einer Impfung geschützten Personen lag die Inzidenz dagegen noch bei 26.

Beim Blick in die Altersgruppen hinein ist das Risiko einer Infektion weiterhin unter Kindern und Jugendlichen am höchsten. Knapp 1200 neue Fälle wurden in der vergangenen Woche bei Sachsens Nachwuchs festgestellt – die meisten bei den 10- bis 14-Jährigen (488). In zunehmendem Maße mehren sich nun aber auch bei Erwachsenen wieder Corona-Fälle. In der Gruppe der 30- bis 50-Jährigen wurden zuletzt etwa ein Drittel der sächsischen Corona-Neuninfekte registriert, die 7-Tage-Inzidenz stieg hier auf 100 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

526 Neuinfektionen unter Seniorinnen und Senioren

Nicht zuletzt sind auch in den besonders gefährdeten Altersgruppen der sächsischen Seniorinnen und Senioren die Infektionsraten längst nicht mehr auf so niedrigem Niveau wie im Sommer. In der vergangenen Woche haben sich im Freistaat 526 Menschen über 60 Jahren mit dem Corona-Virus angesteckt, darunter auch 117 Personen, die älter als 80 Jahre sind.

Das führt fast zwangsläufig auch zu mehr notwendigen Behandlungen in den Kliniken – vor allem in denen rings um Dresden und Chemnitz, wie die Angaben des Sozialministeriums zeigen. Die Zahl der Covid-19-Fälle auf sächsischen Intensivstationen stiegt innerhalb einer Woche von 41 auf 89, die der weniger schwer erkrankten Patienten auf Normalstation von 124 auf 161.

Von einer Überlastung des Gesundheitssystems kann zumindest bisher keine Rede sein. Von den am Montag für Covid-19-Patienten insgesamt verfügbaren mehr als 700 Krankenhausbetten in sächsischen Kliniken waren 250 mit Betroffenen belegt.

Mittelsachsen am stärksten betroffen

Regional gesehen sind einerseits alle südlichen und östlichen Landkreise im Freistaat stärker betroffen – am meisten aktuell jedoch Mittelsachsen. Allein in diesem Landkreis wurden in der vergangenen Woche 551 Corona-Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenzen sind dabei nicht nur bei mittelsächsischen Kindern (500+) enorm hoch, sondern auch in den Altersgruppen der 30- bis 39-Jährigen und 40- bis 49-Jährigen (+200). Auf LVZ-Nachfrage, ob es eine Erklärung für die vermehrten Ansteckungen gibt, sagte André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes: „Einen Schwerpunkt bilden die Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten. Aber eine eindeutige Erklärung für die hohen Fallzahlen in Mittelsachsen haben wir nicht.“

Von Matthias Puppe