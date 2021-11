Corona-Update Sachsen: Weiterhin viele Senioren betroffen – 200.000 Booster verteilt

Leipzig/Berlin

In Sachsen verbreitet sich das Corona-Virus aktuell rasend schnell. In der vergangenen Woche wurden laut Sozialministerium landesweit knapp 47.000 zusätzliche Betroffene registriert. Dabei dürften die Zahlen tatsächlich noch höher liegen. Die meisten Gesundheitsämter schaffen es kaum noch, die täglichen Infektionszahlen zum Robert-Koch-Institut vollständig nach Berlin zu melden. Angesichts des entstehenden Staus geht auch das Sächsische Sozialministerium von tatsächlich höheren Infektionszahlen aus, wie eine Sprecherin am Montag auf LVZ-Nachfrage erklärte.

Aber schon die bekannten Werte sind extrem: Die Zahl der Personen mit nachweislich aktiver Corona-Infektion stieg am Montag auf mehr als 77.000. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der bisher schwersten Corona-Welle im Winter 2020/2021 waren gleichzeitig maximal halb so viele Menschen im Freistaat vom Virus betroffen. Allerdings waren Corona-Tests im vergangenen Jahr auch nicht annähernd so verbreitet – blieben deshalb viele nicht symptomatische Infektionen wohl noch eher unentdeckt.

12.000 Kinder und Jugendliche sowie 9.000 Senioren positiv

Jetzt zeigt sich beispielsweise bei den regelmäßigen Tests in den Schulen, wie viele Kinder und Jugendliche trotz Vorsichtsmaßnahmen betroffen sind: Allein in der vergangenen Woche wurden sachsenweit 12.000 Personen unter 19 Jahren positiv auf das Corona-Virus getestet. Seit Schuljahresbeginn sind es etwa 40.000 betroffene Kinder und Jugendliche in Sachsen. In den Gruppen der 5- bis 9- Jährigen und 10- bis 14-Jährigen gab es zuletzt mit jeweils mehr als 4000 Neuinfektionen in einer Woche Allzeithöchststände.

Dass Sachsens Kliniken nahezu jedes verfügbare Bett für Covid19-Patientinnen und Patienten bereit halten, hat zum Glück nur selten mit Kinder und Jugendlichen zu tun. Schwere Krankheitsverläufe gibt es eher nur unter Älteren. Wie in der Vorwoche haben sich auch zuletzt mehr als 9000 Seniorinnen und Senioren mit dem Virus infiziert – darunter wieder 2600 80-Jährige und älter. Besonders schwer betroffen sind die Ältesten in der Sächsischen Schweiz und im Landkreis Meißen mit Inzidenzen von mehr als 1500 allein bei den 80-Jährigen und älter.

Am häufigsten wurden Neuinfektionen zuletzt in den Altersgruppen der 30-, 40- und 50-Jährigen entdeckt. Auch hier gibt es besonders stark betroffenen Regionen: Im Erzgebirge und im Landkreis Bautzen haben sich in der vergangenen Woche in absoluten Zahlen beispielsweise jeweils fast doppelt so viele 50-Jährige mit dem Virus infiziert, wie in der Metropole Leipzig.

Wie es aus den Kliniken heißt, sind längst auch nicht mehr alle Covid19-Betroffenen Seniorinnen und Senioren. Die Deltavariante des Virus attackiert zunehmend auch Jüngere so erheblich, dass auch Verlegungen auf Intensivstationen (ITS) notwendig werden. Mehr als 2300 Menschen liegen inzwischen in Dresden, Chemnitz und Leipzig auf den isolierten Covid19-Stationen, 450 von ihnen müssen intensivmedizinisch – oftmals auch mit künstlicher Beatmung – betreut werden. In der vergangenen Woche starben in Sachsen 116 Covid19-Patienten an den Folgen ihrer Erkrankung.

Infektionen unter Ungeimpften 30 mal häufiger

2,5 Millionen Menschen sind in Sachsen inzwischen wenigsten einfach gegen das Corona-Virus geimpft (60 Prozent) – 1,6 Millionen haben dieses Angebot bisher nicht in Anspruch genommen (40 Prozent). In beiden Gruppen mehren sich Corona-Fälle, bei Menschen ohne Schutz allerdings deutlich häufiger. Zuletzt lag die 7-Tage-Inzidenz der Ungeimpften in Sachsen bei 1800 Fällen je 100.000 Menschen. Bei den Geimpften gab es in der gleichen Menge 60 sogenannte Impfdurchbrüche.

Diese treten zunehmen häufiger auf, wenn die zweite Impfdosis vier oder sechs Monate zurückliegt. Dann ist der Schutz gegen schwere Erkrankungen zwar immer noch sehr hoch, kann aggressive Delta-Variante aber zumindest wieder übertragen werden. Dagegen helfen sogenannte Booster-Impfungen – also eine dritte Dosis, die inzwischen für alle Menschen ab 18 Jahren sechs Monate nach der vollständigen Immunisierung empfohlen wird. In anderen Ländern haben diese Booster-Impfungen erheblich dazu beigetragen, die vierte Corona-Welle wieder einzudämmen.

200.000 Booster – aber kaum neue Erstimpfungen

Bisher haben in Sachsen 208.000 Menschen von einer Booster-Impfung Gebrauch gemacht. In den meisten Fällen waren dies Senioren, die zuvor stundenlang an mobilen Impfstationen ausharrten. Etwa elf Prozent der 60-Jährigen und älter im Freistaat sind inzwischen geboostert worden, heißt es im täglichen Impfmonitor des Robert-Koch-Instituts.

Dagegen ist von einem Ansturm auf Erstimpfungen in Sachsen weiterhin nichts zu sehen. Knapp 12.000 frisch geimpfte Sächsinnen und Sachsen sind in der vergangenen Woche noch dazu gekommen. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich der sächsische Impffortschritt bereits seit mehreren Monaten. Zum Vergleich: In der Hochphase im Frühjahr ließen sich wöchentlich 100.000 Menschen im Freistaat wirksam gegen einen schweren Verlauf der Covid19-Erkrankungen schützen.

Von Matthias Puppe