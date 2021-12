Corona-Verschwörungsszene schrumpft bundesweit – außer in Sachsen

Leipzig

Der Anteil der Corona-Leugnerinnen und -Leugner in Deutschland schrumpft – außer in Sachsen. Wie die Forscher Tobias Spöri (Wien) und Jan Eichhorn (Berlin) mit wiederholten Befragungen im ganzen Land herausgefunden haben, glauben bundesweit offenbar immer weniger Menschen an Corona-Verschwörungstheorien. Sachsen sei dabei allerdings die einzige deutliche Ausnahme. Im Freistaat habe die Szene zuletzt gegen den Trend sogar weiter zugenommen. Inzwischen vertrete etwa jeder Vierte im Freistaat Corona-Verschwörungserzählungen, heißt es in der Studie. Dabei ließen sich auch klare politische Präferenzen erkennen. 

Für die bei der gemeinnützigen dpart-Stiftung erschienenen und von Professoren der Hochschulen in Magdeburg, Bremen und Lüneburg unterstützten wissenschaftlichen Arbeit seien im vergangenen Jahr 1220 repräsentativ ausgesuchte Menschen im ganzen Land befragt und diese Interviews im Frühjahr 2021 noch einmal wiederholt worden. Im Zentrum der Erhebung stand die Frage, ob die Pandemie „ein einziger Schwindel ist und die Schutzmaßnahmen eine hysterische Überreaktion“. Bei der Beantwortung im Zeitvergleich hätten sich dann vier verschiedene Gruppen herauskristallisiert: Menschen, die nicht an Corona-Mythen glauben, ehemalige Verschwörungsgläubige, Neuüberzeugte und der harte Kern der Szene.

Bundesweit mehr Aussteiger als Hinzukommende

Mit rund 83 Prozent sei heute ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland resistent gegenüber dem Glauben an eine Corona-Verschwörung, heißt es in der Studie. Weitere acht Prozent hätten ihre Meinung im Vergleich zu früheren Befragungen geändert und teilten nun selbst keine der Mythen mehr. Drei Prozent der Bevölkerung hätten zuletzt allerdings auch den entgegengesetzten Weg genommen und gehörten jetzt neu zur Szene. Nach Ansicht der Forscher seien diese aber zumindest für Gegenargumente noch weiter offen. Anders sehe es beim harten Kern der Leugner-Szene aus, der bundesweit etwa sechs Prozent ausmache. Dieser habe sich von gesellschaftlichen Institutionen komplett abgewandt. Statistisch gesehen sind das etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland.

Gegenüber dem Vorjahr sei der Anteil von neuen und harten Szene-Mitgliedern bundesweit von 15 auf neun Prozent gesunken. Auch ehemalige Hochburgen wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen oder Baden-Württemberg hätten zuletzt deutlich absinkende Zahlen bei der Verbreitung von Corona-Verschwörungsmythen gezeigt, so die Autoren der Studie.

Studie: 22 Prozent der Sachsen gehören zum harten Leugner-Kern

Die einzige bundesweite Ausnahme bleibe die Situation in Sachsen. Die Forscher beziffern den Anteil der überzeugten Verschwörungs-Anhängerinnen und -Anhänger in Sachsen auf inzwischen 28 Prozent der Bevölkerung. Das sind statistisch gesehen etwa 1,1 Millionen Menschen im Freistaat. Gegenüber der Situation im Vorjahr seien in Sachsen fünf Prozent dazugekommen (etwa 200.000 Menschen). Allein der harte Kern der Szene, die für Gegenargumente nicht mehr empfänglich ist, mache hier 22 Prozent aus (900.000)

Immerhin: Den Untersuchungen zufolge glaubt die überwiegende Mehrheit aber auch in diesem Bundesland (69 Prozent, 2,8 Millionen) nicht an Corona-Verschwörungserzählungen. Zudem hätten sich zuletzt auch in Sachsen drei Prozent von der Szene abgewandt.

Soziologisch gesehen werden Corona-Mythen vorrangig vor allem in jüngeren Bevölkerungsgruppen, von Personen mit niedrigerem Einkommen und einem formal geringeren Bildungsabschluss geteilt, so die Forscher weiter. Dazu komme noch eine deutliche politische Gesamteinstellung. „Der harte Kern der Anhängerinnen und Anhänger derartiger Mythen befindet sich vor allem im rechten politischen Lager, insbesondere im dezidiert rechten Teil des politischen Spektrums, wo knapp 20 Prozent dem harten Kern zuzurechnen sind.“

Dresdner Studie: Rechte nutzen Pandemie zur Mobilisierung

Dazu passen auch die Ergebnisse einer am Mittwoch an der TU Dresden vorgestellten Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie (MIDEM). Darin heißt es, dass rechtspopulistische Parteien inzwischen in ganz Europa die Corona-Pandemie zur gezielten Mobilisierung von Wählern nutzten. „Im Kern geht es für die meisten Rechtspopulisten auch in der Pandemie darum, sich als einzige Alternative zu den bestehenden Parteien zu inszenieren“, so Studienleiter Hans Vorländer. Die Rechtspopulisten hätten deshalb auch einen radikalen Kurswechsel vollzogen – von Befürwortern der Schutzmaßnahmen zu scharfen Kritikern.

Die Studien-Ergebnisse zeigten, dass etwa hinter der AfD zahlreiche Corona-Skeptiker stünden. Eine eigene MIDEM-Umfrage zu den Corona-Maßnahmen in Sachsen habe ergeben, dass Menschen, welche die Entscheidungen ablehnten, sich von Politik und Institutionen häufig schlecht oder gar nicht repräsentiert sehen.

Von Matthias Puppe