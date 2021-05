Corona-Zahlen aus Leipzigs Stadtteilen: Hier gab es die meisten Infektionen

Leipzig

Die dritte Corona-Welle scheint endlich gebrochen zu sein. Seit einigen Tagen registriert beispielsweise auch das Leipziger Gesundheitsamt weniger Neuinfektionen als zuvor – obgleich das Niveau insgesamt noch nicht beruhigend ist. Bis dato verlief das Ansteigen der Infektionen in den einzelnen Stadtteilen zum Teil recht unterschiedlich, wie jetzt veröffentlichte Daten zeigen. So gab es vor allem in einigen östlichen Regionen der Messestadt in den Monaten März und April deutlich mehr Corona-Infektionen als in den anderen.

In Reudnitz-Thonberg mit seinen etwa 23.000 Einwohnern wurden in den beiden vergangenen Monaten insgesamt 241 Infektionsfälle registriert, heißt es aus dem Neuen Rathaus. Das ist der Spitzenwert aller Stadtteile. Zum Vergleich: In der noch einwohnerstärkeren Südvorstadt waren es im selben Zeitraum mit 164 Fällen beispielsweise gut ein Drittel weniger. Auch Schönefeld-Abtnaundorf (172 Infektionen) und Neustadt-Neuschönefeld (167 Infektionen) gehören zu den drei Ortsteilen mit den meisten Neuinfektionen beim Ansteigen der dritten Welle. Insgesamt trugen in diesem Zeitraum neun Stadtteile jeweils mehr als 150 Fälle zur Leipziger Gesamtbilanz bei – sechs davon liegen in der östlichen Stadthälfte.

Höchste Pro-Kopf-Infektionsrate am östlichen Stadtrand

Überbewerten sollte man diesen Trend aber sicher nicht. Von den insgesamt etwa 5500 Leipziger Corona-Infektionen im März und April traten tendenziell natürlich die meisten in Stadtregionen mit hoher Bevölkerungsdichte auf – die alle eher in Richtung Stadtzentrum und vielfach auch im Osten zu finden sind. Bei 10.000 bis 20.000 Einwohnern auf engerem Raum haben Viren einfach bessere Chancen, als in dünn besiedelten Reihenhaus-Gegenden am Stadtrand. Und trotzdem hat Corona in den vergangenen Wochen auch in letzteren gewütet, wie die Daten zeigen. Teilweise gab es am luftigen Stadtrand pro Kopf sogar deutlich mehr Infektionen, als in den engen Straßenschluchten in Zentrumsnähe.

Spitzenreiter waren dabei zuletzt klar die Ortsteile Heiterblick, Plaußig-Portitz, Seehausen und Mockau-Süd mit jeweils mehr als 13 Infektionen je 1000 Einwohnern. Das sind innerhalb der Gruppe doppelt so viele Betroffene, wie beispielsweise unter den Bewohnerinnen und Bewohnern von Südvorstadt, Altlindenau, Probstheida, Schleußig oder Grünau-Ost mit jeweils sechs Fällen pro 1000 Menschen. Besonders vorsichtig im Umgang miteinander – oder auch beim Maskentragen am meisten kontrolliert – waren offenbar Einwohner im Zentrum (3,2 Fälle je 1000 Menschen) und in Hartmannsdorf-Knautnaundorf (4,6 Fälle je 1000) im äußeren Südwesten von Leipzig.

Keine Hotspots – kein soziales Infektionsgefälle

Trotz aller Unterschiede: Im Vergleich zur Situation in anderen Großstädten zeigt sich die Lage in Leipzig insgesamt noch recht homogen. „Abgesehen von den Ausbrüchen in den Pflegeheimen während der zweiten Welle hatten wir praktisch auch keine Hotspots hier“, sagt Stadtsprecher Matthias Hasberg. Ein deutliches Gefälle zwischen sozialen Brennpunkten und vornehmeren Viertel, wie es zuletzt beispielsweise in Köln für Schlagzeilen sorgte, lässt sich im generell recht gut durchmischten Leipzig ebenfalls nicht ausmachen. „Das macht die Situation aber nicht unbedingt leichter – denn beim Auftreten von Hotspots weiß man wenigstens, woher die Infektionen kommen“, so der Stadtsprecher weiter.

Insofern seien Prognosen, wann Leipzig demnächst bei der 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 100 falle könnte, ausgesprochen schwierig. Am Mittwoch wurden 154 neue Corona-Ansteckungen beim Gesundheitsamt registriert – aus einem wie gehabt flächendeckenden Infektionsgeschehen.

Von Matthias Puppe