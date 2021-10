Leipzig/Dresden

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Sachsen weiterhin dynamisch an. In der vergangenen Woche wurden laut Robert-Koch-Institut 5000 zusätzliche Betroffene im Freistaat registriert – das sind 1300 mehr als in der Vorwoche. Schätzungen zufolge sind derzeit landesweit mindestens 9000 Menschen mit dem Virus infiziert. 70 Prozent der Neuinfektionen werden inzwischen unter Erwachsenen entdeckt. Das führt auch zu mehr kritischen Covid-19-Fällen. Die Zahl der Patienten in den Kliniken hat sich seit Monatsbeginn verdoppelt, die auf den Intensivstation fast verdreifacht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war zum Wochenstart auf landesweit 123 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angestiegen. Bundesweit gehört Sachsen damit neben Thüringen und Bayern erneut zu den am stärksten von Corona betroffenen Ländern. Acht von 13 sächsischen Landkreise lagen zum Start in die Herbstferien über der Inzidenz 100. Im Kreis Mittelsachsen ist der Corona-Vergleichswert auf mehr als 200 geklettert. In absoluten Zahlen bedeutet das: Allein in der Region rings um Freiberg und Döbeln wurden innerhalb einer Woche knapp 650 Neuinfektionen mit der Delta-Variante registriert. Mehr als 600 neue Fälle gab es auch im Erzgebirge und in Dresden.

7-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften steigt auf 235 Fälle

Die überwiegende Mehrheit der Ansteckungen betrifft weiterhin ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger, aber auch sogenannte Impfdurchbrüche treten infolge der Ausbreitung des Virus verstärkt auf. Etwa Dreiviertel der aktuell Infizierten hatte zuvor keinen Schutz gegen das Virus. Laut Sozialministerium war die 7-Tage-Inzidenz bei Personen ohne Impfschutz am Montag auf 235 Fällen je 100.000 Menschen gestiegen, bei den Geimpften betrug sie 35.

Dennoch nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass auch Geimpfte von schwereren Covid-19-Symptomen betroffen sind ebenfalls zu. Etwa acht von zehn Menschen über 60 Jahren in Sachsen sind inzwischen geschützt. Laut aktuellster Daten des Robert-Koch-Instituts können die Antikörper immerhin in 83 Prozent der Fälle eine schwere Erkrankung mit notwendiger Krankenhausbehandlung verhindern. Bei Jüngeren liegt die Schutzquote bei 91 Prozent. Dennoch müssen eben auch Geimpfte nach Infektionen mitunter in Kliniken behandelt werden – etwa 39 Prozent der Senioren, die derzeit bundesweit mit schweren Covid-19-Symptomen in Kliniken behandelt werden, hatten zuvor eine Impfung erhalten.

350 Covid-19-Patienten – Fokus auf Dresden und Chemnitz

In Sachsens Krankenhäusern werden derzeit etwa 350 Menschen mit Covid-19 behandelt, davon 100 auf Intensivstation. 60 Intensiv-Patienten liegen allein in den Kliniken rings um Dresden. Dazu kommen in der Landeshauptstadt auch noch 80 Corona-Patientinnen und Patienten auf Normalstation. Stärker betroffen ist laut Sozialministerium auch der Krankenhaus-Cluster Chemnitz mit insgesamt 160 belegten Corona-Betten auf Normal- und Intensivstation. Zum Vergleich: In der Region Leipzig gibt es bisher 40 schwerer erkrankte Corona-Betroffene.

In der vergangenen Woche haben sich mehr als 800 Seniorinnen und Senioren in Sachsen mit dem Virus neu angesteckt. Im Landkreis Leipzig, in Dresden und im Erzgebirge waren darunter beispielsweise jeweils 30 Betroffene, die älter als 80 Jahre waren. Im eher dünn besiedelten Landkreis Leipzig ist die Inzidenz unter der ältesten Bevölkerungsgruppe deshalb auf 185 angestiegen. Ähnlich hohe Zahlen gibt es regional auch in anderen Altersgruppen der Erwachsenen – vor allem in den Jahrgängen der 30- bis 50-Jährigen sind die Inzidenzen vielfach schon über 100.

Unter Sachsens Kindern und Jugendlichen hat die letzte Woche vor den Herbstferien mit regelmäßigen Testungen noch einmal 1500 Neuinfektionen ergeben – ein Plus von 300 gegenüber der Vorwoche. In Mittelsachsen ist die Inzidenz unter den 10- bis 14-Jährigen dabei auf 700 Fälle je 100.000 Schülerinnen und Schüler gestiegen. Seit Beginn des Schuljahres wurden im Freistaat etwa 5000 der insgesamt etwa 700.000 Kinder und Jugendlichen im Freistaat als Corona-positiv registriert.

Von Matthias Puppe