Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich weiter in Sachsen aus. Etwa 40.000 Menschen haben sich allein in der vergangenen Woche im Freistaat mit dem Virus infiziert. Wie ansteckend Omikron trotz aller getroffener Maßnahmen ist, lässt sich im Vergleich mit anderen Infektionskrankheiten erkennen: Im selben Zeitraum gab es in Sachsen auch zwölf bestätigte Influenza-Fälle (Grippe) und 163 Fälle einer Norovirus-Ansteckung (Magen-Darm).

Gegenüber der Vorwoche waren es zuletzt ein Drittel mehr Corona-Fälle im Freistaat. Eine Verdopplung ist dies nicht mehr – dabei dürfte allerdings auch die inzwischen erreichte Obergrenze für mögliche PCR-Tests in Deutschland eine Rolle spielen. 250.000 solcher Tests konnten in der vergangenen Woche bundesweit ausgewertet werden, mit zum Teil Wartezeiten bis zu fünf Tagen. In Dänemark werden pro Tag etwa 200.000 PCR-Tests bearbeitet. Die Lage ist dadurch noch unpräziser als zuvor schon. Wie hoch die Dunkelziffer sein könnte, lässt sich an der Positivrate erahnen: In jeder vierten ausgewerteten Probe (23 Prozent) in Sachsen fand sich zuletzt das Coronavirus. In Zeiten mit ruhigerem Geschehen und ausreichend Tests ist die Quote immer einstellig.

Kinder und Jugendliche trifft es häufiger als Erwachsene

Weiterhin sind vor auch viele Kinder und Jugendliche von Ansteckungen betroffen. Knapp 14.000 neue Fälle kamen bei den Unter-18-Jährigen in der vergangenen Woche dazu. Seit Pandemiebeginn hatte nun bereits ein Viertel (24 Prozent) der sächsischen Kinder und Jugendlichen mindestens einmal Corona. Somit waren Minderjährige in Sachsen deutlich häufiger betroffen als Erwachsene. Hier hat ein Sechstel (17 Prozent) der sächsischen Bevölkerung bisher eine Infektion durchgemacht oder ringt aktuell noch damit.

Während die Zahl der Teil-Schließungen sächsischer Schulen am Montag auf mehr als 500 stieg, kletterte die Wochen-Inzidenz in der Altersgruppe bis 18 Jahren auf 2000 Fälle pro 100.000 Einwohner. Bei den Grundschülerinnen und Grundschülern (6 bis 10 Jahre) betrug der Wert in den vergangenen sieben Tagen sogar 2900. Allmählich scheint sich das Virus über die Familien verstärkt auch in die älteren Bevölkerungsgruppen zu verteilen: Bei den sächsischen 20-Jährigen, 30-Jährigen und 40-Jährigen war in den vergangenen sieben Tage die 1000er-Inzidenz nun ebenfalls bereits erreicht.

Inzidenz bei Senioren geringer – Klinikbelegung steigt leicht

Für Sachsens Seniorinnen und Senioren läuft es in diesem noch jungen Jahr dagegen bisher noch etwas besser (Inzidenz 180). Die geringere Ansteckung dürfte auch an der vergleichsweise höheren Boosterquote (65 Prozent) unter den Ältesten liegen. Bei 3000 Infektionen unter den Ü60-Jährigen in der vergangenen Woche kann von genereller Entwarnung aber trotzdem keine Rede sein, zumal die Zahlen auch hier weiter steigen und auch unter den Seniorinnen und Senioren in Sachsen noch 18 Prozent keinen Schutz haben.

Zumindest dürften die bisher noch seltener betroffenen Ältesten in Sachsen auch ein Grund dafür sein, dass die schwereren Verläufe in den hiesigen Kliniken bisher nur langsam steigen. Knapp 100 neue Covid-19-Patientinnen und Patienten kamen in der vergangenen Woche auf den Normalstationen dazu, während die Zahl der benötigten Intensivbetten um 28 weiter leicht zurückging. 65 Menschen sind in der vergangenen Woche in Sachsen an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. In den ersten fünf Wochen dieses Jahres waren es bereits 1167 sächsische Corona-Opfer.

Im Vergleich zu den anderen Bundesländern hängt das Omikron-Geschehen im Freistaat um etwa drei Wochen zurück. In den Regionen, die schon früher von der Corona-Mutante betroffen waren – wie etwa Hamburg und Schleswig-Holstein – stagniert das Erkrankungsgeschehen seither auf gleichbleibendem Niveau. Zuletzt wurden bundesweit aber auch wieder mehr Aufnahmen auf den Intensivstationen registriert.

Prognose: Höhepunkt der Omikron-Welle bis Ende Februar

In ihren aktuellen Modellierungen für Sachsen gehen die Epidemiologen der Uni Leipzig von einem weiteren Anstieg der Omikron-Welle bis Mitte oder Ende Februar aus. „Wir erwarten Neuinfektionsraten von über 30.000 entdeckten Fällen pro Tag mit einer Sieben-Tage Inzidenz von etwa 4000. Die am stärksten infizierten Gruppen werden Ungeimpfte ohne vorherige Infektion und nur grundimmunisierte Personen sein“, heißt es im aktuellen Bulletin des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE). In Sachsen haben noch 1,4 Millionen Menschen keine Impfung gegen Corona (35 Prozent) und gut 780.000 (19 Prozent) sind bisher nur grundimmunisiert.

Während auch Impfungen samt Booster bei der Omikron-Variante nicht mehr gegen Infektionen schützen, so können schwere Krankheitsverläufe damit aber weiterhin erheblich verringert werden. Das Robert Koch-Institut hat zuletzt im Land 350.000 Omikron-Infektionen mit symptomatischen Verlauf ausgewertet. Während sich auf den Normalstationen die geimpften Betroffenen (45 Prozent) noch aufgrund ihre weitaus größeren Bevölkerungsmenge mit den Ungeimpften (55 Prozent) in etwa die Waage hielten, waren auf den Intensivstationen die Patientinnen und Patienten ohne Impfschutz mit 75 Prozent klar in der Überzahl. Unter den zuletzt an Omikron Verstorbenen hatten die zahlenmäßig generell unterlegenen Ungeimpften einen Anteil von 70 Prozent.

Von Matthias Puppe