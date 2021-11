Leipzig

Die Hoffnungen nach dem Ende der „Bundesnotbremse“ Anfang Juli 2021 waren groß: Noch einmal so verheerend, wie im Winter 2020, könne die Corona-Lage ja sicher nicht werden. Schließlich gibt es ja nun Schutzimpfungen. Aber es sollte doch anders kommen. Am Mittwoch wurden im Freistaat so viele Neuinfektionen registriert wie noch nie. Zudem kämpfen in den Kliniken schon wieder mehr als 1000 Menschen mit teilweise schwersten Covid-19-Erkrankungen. Wie konnte das passieren? Fünf Thesen, warum sich die Corona-Welle gerade auch in Sachsen wieder so hoch schwingen konnte.

1. Die sächsische Impfskepsis

Der Ausweg aus der Pandemie führt über weitreichende Immunität. Wenn fast alle Menschen Antikörper gegen das Virus in sich tragen, genießen auch die verbliebenen einen relativen Schutz. Von dieser notwendigen Herdenimmunität (85 Prozent) ist Sachsen bundesweit noch am weitesten entfernt. Nur etwas mehr als die Hälfte (57 Prozent) der rund vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben sich hier bisher schützen lassen. Dabei ist die sächsische Impfskepsis in allen Altersgruppen verbreitet – sogar unter den besonders gefährdeten Seniorinnen und Senioren gibt es noch etwa 280.000 (21 Prozent), die zum Herbstbeginn keine Impfung hatten.

2. Durchbrüche und abnehmender Schutz

Menschen mit Impfung haben ein deutlich geringeres Risiko, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Laut Robert Koch-Institut schützten die Vakzine auch Ältere in acht von zehn Fällen vor Hospitalisierung. Trotzdem steigt natürlich schon rein statistisch mit der Zahl der Geimpften auch die Menge der möglichen und tatsächlichen Durchbrüche – mehr als 2000 waren es laut Sozialministerium allein im Oktober (0,1 Prozent der Geimpften). Im Herbst kommt nun die allmählich abnehmende Wirkung noch hinzu: Laut Auswertung des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE, Uni Leipzig) verringert sich der Schutz gegen eine Ansteckung nach vier bis sechs Monaten auf etwa 20 Prozent. Bei vielen Geimpften sind sechs Monate längst vorbei. Booster-Auffrischungen kommen bisher auch nur langsam voran. Aktuell haben erst 60.000 der 2,3 Millionen vollständig Geimpften im Freistaat davon Gebrauch gemacht.

3. Die überalterte Gesellschaft

In den Jahrzehnten nach dem Mauerfall haben viele junge Menschen Sachsen verlassen. Trotz Gegentrend ist noch immer ein Drittel im Freistaat 60 Jahre und älter. Schon in der zweiten Corona-Welle im Winter 2020 hatte diese Überalterung Folgen: Weil das Virus für Menschen mit schwächerem Immunsystem sehr gefährlich ist, liefen die sächsischen Krankenhäuser schnell mit Seniorinnen und Senioren voll. Mindestens 10.000 Menschen überlebten Covid-19 in der Folge nicht (1 von 400). Und auch jetzt gehören Ältere wieder zu den häufig Betroffenen. Allein in dieser Woche haben sich sachsenweit fast 4000 Menschen über 60 Jahren mit dem Virus infiziert – die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten stieg am Donnerstag auf 1193. Prognosen der Leipziger Epidemiologen gehen davon aus, dass ohne deutlichen Impf-Anstieg auch in diesem Winter wieder mindestens 5000 Menschen in Folge ihrer Covid-19-Erkankung sterben werden.

4. Verschwörungswahn und Ignoranz

Schon im ersten Jahr der Pandemie sorgten Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen samt partieller Grundrechts-Einschränkungen bundesweit für Aufsehen. Aus den anfangs eher spontanen Kundgebungen sind inzwischen riesige soziale Netzwerke geworden, in denen sich Verschwörungstheorien verbreiten und Extremisten mit staatsfeindlichen Theorien Anschluss in der Mitte finden. In Teilen der sächsischen Bevölkerung werden jegliche Corona-Maßnahmen inzwischen auch kategorisch abgelehnt, sogar Verordnungen – wie beispielsweise 3G-Regeln in der Gastronomie – offen ignoriert. Konsequenzen hat dies nur selten, da Kontrollen sehr sporadisch stattfinden.

5. Das aggressivere Virus

Zu Beginn des Jahres waren griechische Buchstaben in aller Munde: Alpha, Beta, Gamma, Delta. Sie beschreiben Mutationen des sogenannten Wildtyps, der noch im Winter 2020 in Sachsen gewütet hatte. Delta stellte sich als besonders aggressive Version heraus, die aufgrund veränderter Außenhülle schnell das komplette Geschehen übernehmen konnte. Im Sommer geriet auch Delta in Vergessenheit – ohne zu verschwinden. Ganz im Gegenteil. Die höhere Infektiösität hat Anteil am insgesamt stärkeren Infektionsgeschehen 2021. Delta ist dabei nicht nur ansteckender, Impfungen schützen auch weniger vor einer Übertragung, wie Studien aus England zeigen. Immerhin haben laut sächsischer Landesuntersuchungsanstalt (LUA) bisher keine anderen Corona-Mutationen in Sachsen Einzug gehalten. Weltweit werden neun größere Gruppen beobachtet. Wissenschaftler hatten immer wieder gewarnt, dass sich bei verändernden Bedingungen wie einer kleiner werdenden Angriffsfläche zunehmend auch aggressiviere Varianten durchsetzen werden.

Von Matthias Puppe