Coronavirus in Leipzig: So verlief die erste Welle in der Messestadt

Es war ein Freitagvormittag, an dem in Leipzig der erste Fall einer Corona-Erkrankung bekannt wurde. Wenige Stunden zuvor, am Abend des 5. März, hatte sich der Patient mit typischen Krankheitssymptomen bei seinem Arzt gemeldet und das Ergebnis der Untersuchung bestätigte nun zur besten Sendezeit die Infektion mit dem gefährlichen Virus. Die Messestadt hielt den Atem an.

Bis zu diesem Freitag war bereits viel über Corona geschrieben worden, nicht nur weil die Leipziger Buchmesse vorsorglich abgesagt wurde. Der Fall eines sächsischen Rentners, der am 2. März aus dem Italien-Urlaub in die Sächsischen Schweiz zurückgekehrt war, wurde zu Patient Nummer eins im Freistaat. Fall zwei in Leipzig bot indes Potenzial für noch größeres Aufsehen, denn er war der erste in einer sächsischen Metropole – unter Hunderttausenden Mitmenschen, mit vielen Optionen für weitere Ansteckungen.

Elf Todesfälle unter 600 Erkrankten

Für den Betroffenen selbst ging diese Premiere zum Glück gut aus. Er wurde auf der Isolierstation des Klinikums St. Georg behandelt und konnte später wieder gesund nach Hause gehen. Seither sind aber auch 100 Tage vergangen – in denen weitere 599 Leipziger positiv auf das Covid-19 getestet wurden. Nicht alle haben ihre Erkrankung überlebt, elf Messestädter sind bisher an den Folgen gestorben.

Im bundesweiten Vergleich ist die Messestadt trotzdem noch glimpflich davon gekommen. In Köln starben bisher 100 Menschen an Corona, in München mehr als 200. Auch in Bremen, das ähnlich viele Einwohner wie Leipzig hat, sind es doppelt so viele Infektionen und fast viermal so viele Todesfälle.

Aktuell sieht es kaum danach aus, dass Leipzig in dieser Kategorie zu den westdeutschen Großstädten aufschließen wird. Nach dem 16. Mai – also seit fast einem Monat – wurden nur noch drei weitere Personen unter den gut 600.000 Einwohnern positiv auf das Virus getestet. Fast alle Betroffenen sind inzwischen auch aus der Quarantäne entlassen. Die Stadt atmet sichtbar wieder durch, Parks sind voll, Abstandsregeln fast vergessen. Außer beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr muss auch der Mundschutz nicht mehr getragen werden.

Höhepunkt der Welle Ende März

Am 27. März war von solcher Lockerheit noch nichts zu spüren. An diesem Tag erlebte Leipzig mit 32 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden den höchsten Anstieg der Infektionszahlen. Die Messestadt war mittendrin in der ersten Welle. Am 13. März meldete das Gesundheitsamt erstmals zweistellige Neuinfektionen, am 4. April ging es dann letztmalig über 20 positive Tests an nur einem Tag. Zwei Wochen später war die erste Welle dann überstanden. Seither registriert die Landesuntersuchungsanstalt täglich nur noch sehr wenige bis gar keine Fälle mehr.

Nicht nur weltweit, sondern auch mit Blick in die Bundesländern lässt sich sagen: Frauen sind von einer ausgebrochenen Corona-Infektion häufiger betroffen als Männer – wenn auch nur leicht. In Leipzig war das in den vergangenen Monaten genau anders herum. 312 der insgesamt 600 positiv getesteten Messestädter waren männlich. Ob es Infektionen mit diverser Geschlechtsbeschreibung gab, darüber macht das Robert-Koch-Institut generell keine Angaben.

Weniger Ältere in Leipzig betroffen

Auch mit Blick auf die Demographie lassen sich feine Unterschiede ausmachen: In Leipzig sind im Schnitt deutlich weniger Menschen aus der Risikogruppe 60+ betroffen, was auch die geringere Todesrate erklären dürfte. Nur etwa jeder fünfte Corona-Erkrankte (19,5 Prozent) gehörte in Leipzig zu der Risikogruppe der Senioren. Bundesweit war es dagegen fast jeder Dritte (29,6 Prozent).

Der Umkehrschluss ist in diesem Fall auch richtig: In Leipzig wurden Corona-Symptome häufiger als sonst auch bei jüngeren Menschen bestätigt. 36 Prozent der positiven Covid-19-Test fielen an der Pleiße auf die Altersgruppe U34 – fünf Prozent mehr als im Bundesschnitt. Unter den „jungen“ Corona-Fällen waren auch 17 Kinder unter 14 Jahren. Warum das so ist? Leipzig ist im Vergleich ohnehin eine der jüngsten Großstädte der Bundesrepublik.

