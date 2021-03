Leipzig/Dresden

Die Ausbreitung des Corona-Virus geht in Sachsen dynamischer voran, als in den anderen Bundesländern. Lediglich Thüringen ist noch stärker betroffen. Das zeigen aktuelle Auswertungen des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) an der Uni Leipzig. Grund für den Ausbruch sei die hoch ansteckende Mutation B.1.1.7, die inzwischen schon etwa 70 Prozent der Corona-Viren im Freistaat ausmache und bis Anfang April flächendeckend die Lage bestimmen wird.

In Sachsen sei zudem auffällig, dass viele Ansteckungen mit den wieder geöffneten Schulen in Verbindung stehen. „Seit Beginn der Grundschulöffnungen am 15. Februar steigen die Inzidenzen in dem entsprechenden Alterssegment rapide. Wir haben in der Altersgruppe fünf bis 14 Jahre innerhalb von drei Wochen eine Verdreifachung der Inzidenz gesehen, während die Altersgruppen der Erwachsenen sich kaum veränderten beziehungsweise weiter sanken“, erklärte Studienleiter Professor Markus Scholz am Montag gegenüber der LVZ.

Auf Kreisebene sind vor allem in Nordsachsen Ausbrüche unter Schulkindern beobachtet worden, heißt es im Bericht. In Mittelsachsen und in der Stadt Leipzig seien die Jüngeren auch aktuell noch immer die Gruppe mit der höchsten Corona-Verbreitung. Im besonders stark von Infektionen betroffenen Vogtland ist die dritte Welle dagegen auch schon markant wieder bei den Ältesten angekommen.

Hohes Infektionsgeschehen bei geöffneten Schulen

Generell stiegen die Corona-Fallzahlen in Sachsen inzwischen überall auch wieder in den älteren Bevölkerungsgruppen an, sagt Scholz. „Bei der Schließung der Schulen im vergangenen Jahr gab es übrigens den umgekehrten Effekt – die Fallzahlen bei den Kindern und Jugendlichen sanken vor denen der Erwachsenen. Dies spricht klar für ein hohes Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit geöffneten Schulen“, so der Leipziger Epidemiologe weiter.

In ihrer Analyse haben die Forscher die sächsischen Daten einerseits mit denen aus den anderen Bundesländern verglichen, darüber hinaus aber auch die Situation in Österreich reflektiert, wo seit Wochen intensiv in Schulen getestet wird. Zuletzt sei die Inzidenz unter sächsischen Lehrern und Schülern mehr als doppelt so hoch wie im Rest des Bundesgebiets gewesen. „In Österreich, wo ein wöchentliches schulisches Antigenscreening bereits etabliert ist, zeigen sich, relativ zur Gesamtbevölkerung, weniger testpositive Schüler und Schülerinnen“, heißt es zudem im Bericht.

Sachsens Kultusminister setzt sich durch

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte die schrittweise Öffnung der Schulen seit Ende Januar mit der vergleichsweise geringeren Infektiosität von Kindern und Jugendlichen begründet – und sich damit zuletzt auch gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) durchgesetzt, der mit Gymnasien, Ober- und Berufsschulen noch bis nach Ostern warten wollte.

Fachlich unterstützt wurde Piwarz von führenden sächsischen Kinderärzten. So hatte Professor Wieland Kiess (Uni Leipzig) im vergangenen Sommer mehrere Testreihen durchgeführt und danach erklärt: „Die Schulen sind nicht Treiber der Pandemie.“ Am Montag verteidigte Kiess die Öffnung der Einrichtungen gegenüber der LVZ in kurzen Worten: „Nein, sie war nicht vorschnell.“

Laut der Prognosen der Leipziger Epidemiologen muss angesichts der nun wieder in allen Altersgruppen steigenden Corona-Infektionszahlen in etwa zwei bis drei Wochen auch mit sich häufenden kritischeren Krankheitsverläufen gerechnet werden. Vor allem Ältere, die bisher keine Impfung erhalten haben, seien diesbezüglich gefährdet. In der Folge werde sich die Situation auf den Intensivstationen wieder verschärfen. In den Vorausberechnungen zeige sich, dass der Ausbruch „mindestens auf dem Niveau der zweiten Welle“ liegen könnte.

Forscher: Familien schutzlos ausgeliefert

Neben den Älteren sieht Professor Schulz nun vor allem Familien in Gefahr: „Durch das unkontrollierte Infektionsgeschehen an Grundschulen und Kitas sind Familien aktuell schutzlos den Einträgen aus diesem Bereich ausgeliefert“, sagt der Epidemiologe. Schul- und Kitaöffnungen müssten zwingend an umfangreiche Testprogramme gekoppelt werden. Zudem sollten die Hygienekonzepte weiterentwickelt beziehungsweise verschärft werden, um der höheren Infektiosität der britischen Variante Rechnung zu tragen.

„Neben der dringend notwendigen Beschleunigung des Impfprogramms wäre die flächendeckende Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests für alle Bereiche, in denen Personenkontakte stattfinden, sehr hilfreich“, sagt der Studienleiter. Diese Schnelltests müssten dann aber auch in die Corona-Gesamtstrategie eingebunden werden: „Das heißt, ein positiver Schnelltest sollte zur Quarantäne und Validierung mittels PCR-Test führen.“

