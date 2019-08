Kamenz

Ist das Wohl eines Kindes in Gefahr und sind Eltern nicht gewillt, diese Gefahr abzuwenden, können Jugendämter als letzte Maßnahme auch eine vollständige oder teilweise Entziehung des Sorgerechtes erwirken. Im vergangenen Jahr wurde ein solches Urteil an sächsischen Familiengerichten in 1024 Fällen durchges...