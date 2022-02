In einigen Bundesländern scheint der Scheitelpunkt der Omikron-Welle erreicht. Weil sich die Corona-Variante bei der Verbreitung in Sachsen mehr Zeit ließ, wird es im Freistaat bis zu dieser Nachricht noch dauern. Die jetzt beginnenden Schulferien könnten die Lage zumindest etwas mehr beruhigen.

Gegen den Bundestrend: Omikron-Welle steigt in Sachsen an – jedes zweite Grundschulkind hatte Corona

