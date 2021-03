Harter Lockdown: Das gilt zu Ostern in Sachsen

Dresden/Berlin

Wissenschaftler und Ärzte hatten ihn schon lange gefordert – nun kommt er, der (sehr kurze) harte Lockdown. Angesichts der dynamischen Ausbreitung der Corona-Mutation B.1.1.7 soll auch in Sachsen zwischen den Osterfeiertagen (1. bis 5. April) das öffentliche Leben so weit es geht heruntergefahren werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach am Dienstag mit Blick auf Corona von einer Naturkatastrophe, die nun erneut auf Sachsen zukomme. „Ich finde es richtig, die Tage um Ostern zu nutzen, die Welle zu brechen. Es gibt wenige Bundesländern, die es auch so nötig haben, wie Sachsen“, so der Regierungschef. Im Folgenden haben wir die Regeln zusammengetragen.

Einkaufen mit Plan für fünf Tage

Generell sind an den Osterfeiertagen aus Respekt für die christlichen Zeremonien Geschäfte geschlossen. Das betrifft in diesem Jahr den 2., 4. und 5. April (Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag). Im Lockdown soll nun allerdings zudem auch der sonst offene Gründonnerstag (1. April) ohne Einkaufsmöglichkeiten bleiben. Wie Ministerpräsident Kretschmer erklärte, sei in dieser Frage das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.

Am Karsamstag (3. April) dürfen auf jeden Fall Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen, um Notlagen zu verhindern, hieß es. Baumärkte sollen nicht dazu gehören. Ein schnelles Ostergeschenk per Click & Collect in einem Kaufhaus ist auf jeden Fall ausgeschlossen.

Wer nicht in die Bredouille kommen und kurz vor knapp noch einen Braten organisieren will, sollte in diesem Jahr schon bis zum Mittwoch (31. März) alle Einkäufe für die kommenden fünf Tage erledigen. Einige Supermärkte haben bereits angekündigt, dafür Geschäftszeiten verlängern zu wollen, um den Andrang etwas entzerren.

Arbeitnehmer sollen nach Hause – Kitas bleiben zu

Regierungschef Kretschmer und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) riefen Unternehmen dazu auf, Arbeitnehmern neben den Osterfeiertagen auch den Gründonnerstag (1. April) und den Samstag (3. April) frei zu geben. „Wir wollen, dass die Menschen so viel wie möglich zu Hause sind“, so Kretschmer. Der Aufruf sei nicht nur als Appell zu verstehen, so der Regierungschef. Lediglich für Lebensmittelhandel oder systemrelevante Berufe wie der medizinische Bereich sollen Ausnahmen gelten. Eine konkrete Liste, wer dazu gehört, solle in den nächsten Tagen erarbeitet werden. Sicher ist schon, dass Kindertagesstätten am Donnerstag geschlossen bleiben, dort aber eine Notbetreuung angeboten wird.

Ostermessen nur als Online-Angebot

Kirchen und Religionsgemeinschaft werden gebeten, zu Ostern nur Online-Angebote für die Gläubigen zu machen. Wie Sachsens Ministerpräsident erklärte, habe es dazu bereits Gespräche mit den Gemeinden gegeben, welche die Notwendigkeit erkannt hätten.

Kein Kurzurlaub – außer am Ballermann

Ein paar Tage ausspannen ist möglich – allerdings nur in den eigenen vier Wänden, im Schrebergarten oder auf der spanischen Urlaubsinsel. Deutsche Hotels und andere Beherbergungsangebote müssen über die Ostertage geschlossen bleiben, auch eine kurze Reise mit Übernachtung nur in Sachsen darf nicht stattfinden. Stattdessen könnten aber Kurztrips beispielsweise nach Mallorca gebucht werden, weil die Ballearen-Inseln inzwischen nicht mehr als Risikogebiete gelten.

Das Auswärtige Amt rät allerdings weiter davon ab und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten appellierten am Montag auch an die Fluggesellschaften, nicht auch noch zusätzliche Osterflüge anzubieten. Wer trotzdem hinfliegt – Schätzungen zufolge 40.000 Deutsche haben das vor – muss sich bei der Rückkehr auf jeden Fall testen lassen. Für alle, die das österliche Pandemie-Paradoxon „Urlaub am Ballermann“ generell ablehnen, bleiben zumindest Ausflüge ins Umland. „Man kann durchaus an anderer Stelle wandern gehen, als zu Hause“, so Ministerpräsident Kretschmer. Der 15-Kilometer-Radius gelte nicht mehr und solle auch nicht wieder eingeführt werden.

Ob das vor allem im sorbischen Teil Sachsen beliebte Osterreiten stattfinden kann, sei noch unklar.

Impfzentren bleiben offen

Impfen ist das schärfste Schwert im Kampf gegen die Corona-Pandemie und wird deshalb auch über die Osterfeiertage als eine der wenigen Ausnahmen weiter möglich sein – falls es genug Impfstoff gibt. Wer einen Termin an den fünf Ostertagen ergattert hat, wird diesen auch zwischen Gründonnerstag und Ostermontag wahrnehmen können.

Treffen nur im engsten Kreis

Wie schon über die Weihnachtsfeiertage gibt es auch an Ostern einen Appell, auf private Zusammenkünfte weitgehend zu verzichten. Erlaubt sind dennoch Treffen zwischen fünf Personen aus maximal zwei Hausständen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht einberechnet. Das bedeutet: Ein Besuch bei den Großeltern ist für Familien durchaus drin – solange nur maximal ein Spross im Teenager-Alter dabei ist. Paare, die in getrennten Wohnungen leben, gelten übrigens als ein Haushalt.

Demonstrationen werden untersagt

Wer für oder gegen etwas mit anderen Menschen öffentlichen protestieren möchte, muss dies auf die Zeit nach den Ostertagen verschieben. Denn Ansammlungen im öffentlichen Raum sind vom 1. bis einschließlich 5. April generell untersagt worden. Das gilt auch für das Fahnenschwenken an sächsischen Bundesstraßen.

Von Matthias Puppe