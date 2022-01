Leipzig

Die bisherigen Corona-Wellen haben in Sachsen und Thüringen auch zu den bundesweit höchsten Krankheitsausfällen in Unternehmen geführt. Das hat das Wissenschaftsinstitut der AOK-Krankenkassen (WIdO) laut eigener Angaben bei der Auswertung der Patientendaten aus allen Bundesländern herausgefunden. In Sachsen konnten demnach 8,5 Prozent der Beschäftigten mindestens vorübergehend aufgrund einer Covid-19-Erkrankung nicht arbeiten, in Thüringen seien es 6,5 Prozent gewesen. Der Bundesschnitt bei den Corona-Ausfällen in Unternehmen liege unter den AOK-Versicherten bei 5,1 Prozent.

In Sachsen ist diese Krankenkasse die mitgliederstärkste, bei ihr sind auch mehr als eine Million Berufstätige im Freistaat versichert. Von diesen hätten sich zwischen März 2020 und November 2021 insgesamt 93.000 aufgrund von Covid-19 krank gemeldet. Dabei war der letzte Monat in der Datensammlung, in dem die vierte Welle im Freistaat noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht hatte, bisher mit Abstand am folgenschwersten. Ein Drittel der Betroffenen (30.700 AOK-Versicherte) litt allein im vergangenen November an den Folgen der Multiorganerkrankung. Ähnliches, wenn auch nicht ganz so schweres Bild in Thüringen: Hier sind seit März 2020 etwa 33.000 der insgesamt etwa eine halbe Million versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Covid-19 erkrankt – davon allein 9200 im November 2021.

Beschäftigte in vorderster Front häufig selbst betroffenen

Beim Blick in die Berufsgruppen hinein zeigt sich, dass vor allem die Arbeitenden in vorderster Pandemiefront überdurchschnittlich häufig auch selbst an Covid-19 litten: In Sachsen waren laut AOK-Studie etwa 13 Prozent der Erziehenden und Sozialarbeitenden von einer Covid-19-Erkrankung betroffen, ebenso häufig Mitarbeitende in Physiotherapien und Heilkunde. Jede achte Fachkraft (12,5 Prozent) in der Altenpflege hatte in Sachsen Covid-19, gleiches gilt für die Mitarbeitenden von Rettungsdiensten und Krankenpflege. Auch beim Personal von Arztpraxen war noch mindestens jede/r Neunte zwischenzeitlich an Covid-19 erkrankt. In Thüringen liegen dieselben Berufsgruppen als am häufigsten Leidtragende vorn, wenn auch mit geringeren Quoten als in Sachsen.

Zu den Branchen mit den geringsten Krankheitsausfällen und somit auch mit den seltensten persönlichen Erfahrungen mit Covid-19 gehören bundesweit die Gastronomie und Hotellerie. In den sächsischen Restaurants, Bars und Übernachtungshäusern gab es laut AOK Plus unter 100 Beschäftigten jeweils drei bis vier Mitarbeitende, die sich mit Covid-19 krank gemeldet haben. In Thüringen waren es demnach zwei bis drei Prozent. Ein Grund für die geringere Betroffenenrate in diesen Branchen dürfte in den monatelangen Schließzeiten zu finden sein.

Bundesweit sind etwa 13,4 Millionen Erwerbstätige in den Landesverbänden der AOK versichert. Davon haben 700.000 in den vergangenen Monaten eine Covid-19-Diagnose erhalten, heißt es in der Auswertung des Wissenschaftsinstituts WIdO. Allein im November 2021 sei ein Fünftel von einer solchen Erkrankung betroffen.

„November nur ein vorläufiger Höchststand“

„Es ist zu erwarten, dass die Fehlzeiten im November 2021 nur einen vorläufigen Höchststand erreicht haben. Mit der zunehmenden Verbreitung der Omikron-Variante in Deutschland wird es eine Herausforderung sein zu gewährleisten, dass die Beschäftigten gerade in der kritischen Infrastruktur weiterhin gesund und arbeitsfähig bleiben“, so Helmut Schröder, stellvertretender WIdO-Geschäftsführer. Wie die Variante auf die Anzahl an Krankschreibungen auswirkt, soll demnächst gesondert erfasst werden. Das Forschungsunternehmen beschäftigt sich seit 1976 im Auftrag der gesetzlichen Ortskrankenkassen mit Analysen zur Versorgung, zu Arzneimitteln und mit der Auswertung von Patientendaten.

