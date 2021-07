Leipzig

In Sachsen wird aktuell etwa jede zwanzigste Corona-Zweitimpfung (5 Prozent) in einem der 13 Impfzentren von den Interessierten nicht wahrgenommen, ohne das eine Absage passiert. Das geht aus einer gezielten Untersuchung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor, so eine Sprecherin auf LVZ-Nachfrage. Darüber hinaus werde etwa jeder zehnte Impftermin (10 Prozent) von Patientinnen und Patienten storniert oder auf einen anderen Tag verlegt. Dies betreffe sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen zu etwa gleichen Teilen.

Zumindest auf den laufenden Betrieb der großen Einrichtungen hätten die nicht wahrgenommenen Buchungen aber keine großen Auswirkungen. „Auch wenn im Zuge der höheren Breite und Vielfalt von Impfangeboten Termine in den Impfzentren vereinzelt nicht wahrgenommen werden, stellt sich das derzeit nicht als Problem im operativen Impfgeschehen im Impfzentrum Leipzig dar“, erklärte der Leiter der Einrichtung, Olaf Hagenauer, gegenüber der LVZ. Die Aufbereitung der Vakzine im Zentrum auf der Neuen Messe erfolge immer in enger Abstimmung mit dem Check-In. „So wird nur jeweils in dem Umfang aufbereitet, wie tatsächlich benötigt wird.“

Moderna-Vakzin muss nicht weggeworfen werden

Gegen Ende jedes Tages verwenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vor allem nur noch die Dosen von Moderna. Bei diesem Impfstoff sei die Lagerung im Kühlschrank auch von angestochenen Injektionsfläschchen (Vials) bis zum Folgetag möglich. „Somit muss keine Impfdosis zwingend noch verimpft werden, um sie nicht entsorgen zu müssen“, so Hagenauer weiter. Mit Blick auf die inzwischen auch ohne Termin möglichen Corona-Impfungen im Zentrum wachse zudem die Hoffnung, „dass sich die Summe der Personen, die nicht zum Impftermin gekommen sind, zukünftig mit Impfwilligen, die spontan ohne Termin zum Impfzentrum kommen, ausgleicht.“

Die Gründe für Absagen und Verlegungen von gebuchten Terminen sind laut DRK vielfältig. Wie eine Sprecherin mit Verweis auf Erfahrungsberichte der telefonischen Hotlines erklärte, werden Buchungen beispielsweise aus privaten, beruflichen oder gesundheitlichen Gründen storniert, um dann aber direkt auch gleich einen neuen Termin im gleichen oder einem anderen Impfzentrum durchzuführen. „Auch Personen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben, genesen sind und somit nur eine Impfdosis für den vollständigen Schutz benötigen, sagen jetzt Zweitimpftermine ab“, so die DRK-Sprecherin.

Sachsen bundesweit Schlusslicht bei Erstimpfungen

Andere Personen hätten möglicherweise ein alternatives Angebot in Arztpraxen und Betrieben erhalten oder eine Impfaktion durch ein mobiles Team wahrgenommen. Darüber lasse sich aber nur mutmaßen, denn belastbare Informationen, warum Termine ohne Absage einfach geschwänzt werden, liegen dem Sozialverband nicht vor.

In Sachsen werden aktuell täglich etwa zwischen 5000 bis 40.000 Corona-Impfungen durchgeführt. Zwei Drittel davon sind Zweitimpfungen, ein Drittel Erstimpfungen. Im bundesweiten Vergleich hinkt der Freistaat inzwischen deutlich hinter dem Bundesschnitt zurück. Bei der vollständig Geschützten ist Sachsen aktuell bundesdeutsches Mittelmaß.

Von Matthias Puppe