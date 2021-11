Interner Bericht: Große Lücken bei Corona-Verfolgung in Sachsen – Ausbrüche in vielen Pflegeheimen

Dresden

In Sachsen gibt es bei der Registrierung auftretender Corona-Infektionen inzwischen erhebliche Lücken. In nahezu allen Landkreisen und kreisfreien Städten schaffen es die Behörden nicht mehr, wenigstens 80 Prozent der Infizierten ausfindig machen. Das geht aus einem internen Lagebericht des Sächsischen Sozialministeriums hervor, welcher der Leipziger Volkszeitung vorliegt. In dem Dokument mit Stand 22. November heißt es, dass die Kontaktnachverfolgung zuletzt lediglich im Landkreis Vogtland noch zu 80 Prozent innerhalb von 48 Stunden funktioniert habe. In allen anderen Kreisen, inklusive in den drei große Städten, sei dies aufgrund der Fülle von Neuinfektionen nicht mehr möglich gewesen. Das bedeutet: Die täglich aus dem Freistaat gemeldeten Infektionszahlen spiegeln die tatsächliche Corona-Situation inzwischen nicht mehr wider.

Unter anderem in Dresden scheint die Lage angesichts seit Wochen extremer Infektionszahlen buchstäblich außer Kontrolle zu sein. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag auf LVZ-Nachfrage erklärte, sei das dortige Gesundheitsamt aktuell nicht mehr in der Lage, „die Fälle zu bewältigen, sowohl von der Fallanlage als auch bei der Ermittlung inklusive Kontaktpersonennachverfolgung“. Die Kontaktaufnahme mit allen Betroffenen innerhalb von 48 Stunden sei bereits seit einer Weile nicht mehr zu gewährleisten. Aktuell anfallende Infektionen werden nur noch zum Teil geschafft.

Dabei seien schon seit Beginn der Pandemie viele andere Aufgaben in der Behörde zurückgefahren worden und inzwischen auch mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ämtern sowie Containment Scouts und Soldatinnen und Soldaten als Unterstützung ins Team der Gesundheitsbehörde geholt worden. „Eine sinnvolle, Infektionsketten unterbrechende, Kontaktpersonennachverfolgung ist aus unserer Sicht bei Inzidenzen über 100 nicht mehr möglich. Die aktuell vom RKI ausgewiesene Inzidenz für Dresden ist damit nicht repräsentativ, die tatsächliche Inzidenz dürfte deutlich darüber liegen. Schätzungen gibt es nicht“, so Sprecherin Diana Petters.

Corona-Ausbrüche in mindestens 123 sächsischen Altenheimen

Im Sonderbericht des Sozialministeriums werden zudem Angaben zu Corona-Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Kindertagesstätten gemacht. Sachsenweit waren zum Stichtag 18. November mindestens 123 Alten-/Pflegeheime und Hospize von einer Virusausbreitung betroffen. Aus einigen Landkreisen gibt es dazu bisher keine Daten. Gut ein Drittel der mehr als 700 Infizierten in den registrierten Heimen seien Angestellte Pflegerinnen und Pfleger gewesen. Darüber hinaus hatten sich aber auch mehr als 500 betreute Seniorinnen und Senioren durch die Corona-Ausbrüche mit dem Virus infiziert.

Allein im Landkreis Görlitz waren zuletzt 32 Altenpflegeeinrichtungen von sich häufenden Fällen betroffen – mit 50 infizierten Pflegerinnen und Pflegern sowie 38 betroffenen Seniorinnen und Senioren. Aber auch in der Sächsischen Schweiz (21 Heime) und in der Stadt Leipzig (18 Heime) gab es zuletzt wieder gehäuft Corona-Infektionen in den Senioreneinrichtungen.

38 sächsische Kliniken von Infektionen auf Station betroffen

Gerade auch in Krankenhäusern kommt es aufgrund der fragilen Gesamtsituation mitunter zu Corona-Ausbrüchen auf Stationen, die eigentlich nicht für isolierte Patientinnen und Patienten vorgesehen waren. Laut Sonderbericht des Sozialministeriums waren zuletzt 38 Kliniken davon betroffen. Mehr als 700 infizierte Corona-Patientinnen und -Patienten gingen demnach zuletzt auf solche Ausbrüche auf nicht isolierten Stationen zurück. Zudem hatten sich landesweit zuletzt auch mehr als 200 Ärztinnen und Ärzte sowie Personen des Pflegepersonals in den Kliniken mit dem Corona-Virus infiziert.

Die meisten betroffenen Krankenhäuser wurden aus den Landkreisen Görlitz und Bautzen gemeldet, aber auch in der Stadt Leipzig habe es in fünf Kliniken unter Patientinnen und Patienten sowie beim Personal Corona-Infektionen gegeben.

Im Bericht werden zudem zum Stichtag 8. November auch 168 Kindertagesstätten genannt, die wegen erhöhtem Infektionsgeschehen geschlossen werden mussten – mit insgesamt etwa 1200 betroffenen Kita-Kindern und 390 infizierten Betreuerinnen und Betreuern.

Von Matthias Puppe