Krank trotz Impfung: In Sachsen mehren sich Covid-19-Fälle auch unter Geschützten

Dresden

Parallel zu den dynamisch wachsenden Corona-Zahlen in Sachsen werden auch vermehrt Impfdurchbrüche registriert. Wie neue Daten der Dresdner Landesuntersuchungsanstalt (LUA) zeigen, gibt es derzeit jede Woche unter den Tausenden Corona-Fällen im Freistaat auch mehrere Hundert, bei denen die Betroffenen zwar vollständig geimpft sind, aber dennoch Covid-19-Symptome auftreten. In mehreren Fällen halfen die Schutzimpfungen auch nicht dagegen, dass die Betroffenen letztlich verstarben.

Mit Blick auf die Gesamtzahl der vollständig Geschützten im Freistaat treten solche Impfdurchbrüche dennoch äußerst selten auf. Im Oktober lag die Wahrscheinlichkeit, trotz Corona-Impfung an Covid-19 zu erkranken und deshalb positiv getestet zu werden, bei etwa 0,1 Prozent. Das bedeutet: Unter 1000 Geimpften zeigte sich im Schnitt eine betroffene Person. Darüber hinaus gibt es auch Corona-Infektionen ohne Krankheitssymptome – die deshalb allerdings selten erkannt werden und auch generell nicht in der Statistik der LUA auftauchen.

Inzwischen verzeichnet auch der Hellbereich der Statistik erhebliche Anstiege. Von Anfang Oktober bis zum 25. des Monats registrierte die LUA sachsenweit 2300 Impfdurchbruche mit klinischer Symptomatik. Das ist eine Steigerung um 40 Prozent gegenüber dem Wert aus dem September.

Bis dato galten Impfdurchbrüche generell noch als ziemliche Ausnahme. Seit Jahresanfang kennt die Statistik in Sachsen insgesamt erst 4500 Covid-19-Fälle unter Geimpften – bei inzwischen mehr als 2,2 Millionen Menschen mit vollständiger Immunisierung.

40- bis 60-Jährige betroffen – schwere Verläufe bei Senioren

Am häufigsten wurden Covid-19-Symptome trotz Impfung bisher bei 40- bis 60-Jährigen festgestellt. Schwerere Erkrankungen nehmen mit dem Alter überproportional zu. 148 der insgesamt 173 notwendigen Klinikeinweisungen betrafen Seniorinnen und Senioren über 60 Jahren. Elf Betroffene mussten aufgrund schwerster Covid-19-Erkrankung auf Intensivstation behandelt werden – darunter eine, die jünger als 60 Jahre alt war.

Bei 56 zuvor doppelt Geimpften konnte die Immunisierung letztlich nicht verhindern, dass sie an den Folgeerscheinungen ihrer Infektion auch verstarben. In der Gesamtzahl von bisher mehr als 7000 sächsischen Corona-Toten allein in diesem Jahr machen die geimpften Verstorbenen einen Anteil von 0,8 Prozent aus.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe