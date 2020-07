Rostock

Menschen in asiatischen Industrienationen leben länger – das ist eine statistische Tatsache. Japan, Singapur, Hongkong und Südkorea gehören zu den Regionen mit der höchsten Lebenserwartung. Wer dort zur Welt kommt, kann sich laut Erhebung der Vereinten Nationen im Schnitt auf 83 Jahre und mehr freuen. Wären Dresdens Frauen eine eigenständige Nation, könnten sie sich in der Liste ebenfalls weit vorn einreihen. Denn die Dresdnerinnen freuen sich bei Geburt theoretisch auf stolze 85 Jahre. Das haben Forscher der Universität Rostock beim Blick in die bundesdeutschen Kreise errechnet. Niemand sonst in Mitteldeutschland hat eine derart hohe Lebenserwartung, wie die Frauen aus Elbflorenz.

Dass Deutschland als Ganzes im UN-Vergleich nicht vorn mithalten kann (zuletzt Platz 30), liegt natürlich einerseits an den Männern, nicht nur den Dresdnern, die generell jede Lebenserwartung nach unten drücken. Es gibt zum Teil deutliche regionale Unterschiede beim Ausblick auf die Zeit, die jedem theoretisch so bleibt. Laut der Forscher spielen dabei überraschender Weise nicht das übliche Ost-West-Gefälle oder die Unterschiede von Städten und Landleben die Hauptrolle. Laut Studie haben beispielsweise männliche Neugeborene in Bremerhaven mit 75,8 Jahren im Schnitt die kürzeste Strecke vor sich, während Jungs im eher ländlichen Nordsachsen zweieinhalb Jahre länger planen können. Von einer Lebenserwartung wie in Eilenburg, Bad Düben und Torgau würden sich nicht nur Bremerhavener, sondern auch viele große Städte Nordrhein-Westfalens eine Scheibe abschneiden wollen.

Armut verkürzt das Leben

Woran liegt das? „Explorative Analysen zeigen, dass Durchschnittseinkommen, Bevölkerungsdichte und die Zahl der Ärzte pro 100.000 Einwohner nicht besonders ausgeprägt mit der Lebenserwartung auf Kreisebene korrelieren“, schreiben die Studien-Autoren Roland Rau und Carl Schmertmann. Vielmehr wirken sich finanzielle Benachteiligungen auf die durchschnittlich Länge eines Lebens aus. Konkret sinkt die Erwartung, wenn Arbeitslosigkeit und Kinderarmut den Alltag bestimmen, wenn der Bezug von Wohngeld, Hartz IV oder Grundsicherung notwendig sind. „Dies liegt nicht nur am Einkommen oder den Ressourcen an sich, sondern unter anderem auch an der höheren Prävalenz ungesunder Verhaltensweisen, wie zum Beispiel schlechter Ernährung, Rauchen oder übermäßigem Trinken, oder auch an berufsspezifischen Gesundheitsrisiken bei Personen mit niedrigem Einkommen oder geringerer Bildung“, heißt es weiter in der Studie. Verkürzt könnte man sagen: Reichere Menschen haben mehr Möglichkeiten, auf sich zu achten und leben deshalb länger.

Die Zahlen der Rostocker Studie scheinen die These klar zu belegen. Die bundesweit höchste Lebenserwartung bei Männer gibt es laut Berechnungen im Landkreis München mit 81,2 Jahren (Speckgürtel der bayrischen Hauptstadt, Haushaltseinkommen im Schnitt 30.000 Euro). Bei Frauen liegt Starnberg mit 85,7 Jahren Lebenserwartung ganz vorn (ebenfalls Bayern, ebenfalls Speckgürtel, 35.000 Euro Durchschnittseinkommen). Die Arbeitslosenquote lag in Sternberg zuletzt bei 3,3 Prozent, ähnlich im Landkreis München. Zum Vergleich: In Bremerhaven, am anderen Ende der Skala, sind es mehr als zehn Prozent Arbeitslose und ein Durchschnittseinkommen von nur 17.000 Euro.

Leipzig ist nur Mittelmaß

Dresdnerinnen, die statistisch gesehen ein halbes Jahr länger leben wollen, sollten somit an den Starnberger See umziehen. Wenn sie dennoch bleiben, dann zumindest mit den besten Aussichten in ganz Mitteldeutschland. Das betrifft übrigens auch die Männer in der sächsischen Landeshauptstadt. Mit einer Lebenserwartung von 80,7 Jahren leben Dresdner theoretisch ein Jahr länger als die in Mitteldeutschland zweitplatzierten Meißener und ganze vier Jahre länger, als die Männer in Stendal ( Sachsen-Anhalt).

Leipzig, sonst in vielen Kategorien der Hotspot Ostdeutschlands, hat bei der Lebenserwartung nur durchschnittliche Werte (Frauen 83,7 Jahre, Männer 78,3 Jahre) und rangiert auch hinter Chemnitz, Bautzen, Mittelsachsen, Landkreis Leipzig und den Bewohnern der Sächsischen Schweiz. Generell zeigt sich aber auch: Im ostdeutschen Vergleich haben Sachsen bei der Lebenserwartung inzwischen bessere Karten als ihre Nachbarn – sicher Dank der höheren Löhne und geringeren Arbeitslosigkeit im Freistaat.

Das theoretisch kürzeste Leben in Mitteldeutschland erwartet statistisch gesehen die Männer in Sachsen-Anhalt. Hallenser, Magdeburger, Wittenberger, Bitterfelder bleiben hinter den meisten sächsischen und thüringischen Pendants zurück. Am untersten Ende der Skala, auch bundesweit, steht dabei der Salzlandkreis südlich von Magdeburg. Männer werden hier im Schnitt 76,4 Jahre alt – und sterben somit fast fünf Jahre eher, als die Besserverdienenden am Rand von München.

