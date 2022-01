Leipzigs Labore stärker gefordert – neuer Omikron-Subtyp „BA.2.“ auch in der Messestadt

Leipzig

Die Ausbreitung der Omikron-Mutation bringt die Labore in vielen Bundesländern an ihre Grenzen. Zwei Millionen PCR-Tests wurden in der vergangenen Woche bundesweit analysiert – so viele wie nie. Jede vierte Probe (24 Prozent) war dabei positiv, das ist ein enorm hoher Wert. In der Vergangenheit blieb die Quote immer einstellig, entsprechend muss aktuell auch von einer besonders hohen Dunkelziffer unerkannter Infektionen ausgegangen werden.

In Sachsens Laboren ist die Situation zumindest noch nicht so angespannt, wie eine Umfrage am Montag zeigte. Allerdings steigt auch hier der Bedarf vor allem in den Ballungsräumen an. In Leipzig war die Sieben-Tage-Inzidenz zum Wochenstart auf knapp 700 geklettert. Zudem wurde in der Messestadt der als „Tarnkappen-Variante“ bezeichnete neue Omikron-Subtyp „BA.2“ sequenziert. Dieser ist bisher noch kaum erforscht – soll aber wegen der zusätzlichen Veränderungen am Genom das Immunsystem noch besser umgehen können.

Identifiziert wurde „BA.2“ unter vielen anderen positiven Testergebnissen im Labor der Uniklinik Leipzig. „In der Virologie ist das Testaufkommen bereits stark erhöht“, erklärte die stellvertretenden Leiterin Melanie Maier am Montag auf LVZ-Nachfrage. Insbesondere bei den ambulant behandelten Patientinnen und Patienten, die nicht im Klinikum aufgenommen werden, steige die Positivrate. „Noch schlägt sich dies nicht bei den stationären Patienten nieder“, so Maier weiter.

Prognose bis Mitte Februar ohne Einschränkungen

Stephan Borte, der Chefarzt des Zentrallabors des Klinikums St. Georg, berichtet parallel von einem hohen Bedarf im Testzentrum Grünau am Robert-Koch-Klinikum. „Dies ist aber im Erwartungsbereich und kann von uns vollständig bedient werden“, so der Virologe. Seiner Prognose nach könne der Laborbetrieb des Klinikums bis mindestens Mitte Februar noch ohne Einschränkung weitergeführt werden.

In beiden Leipziger Forschungseinrichtungen werden sowohl normale PCR-Tests als auch Analysen zu den Mutationen durchgeführt. „Während bei einer ,normalen’ PCR-Untersuchung typische einheitliche Gensequenzen von SARS-CoV-2 nachgewiesen werden, wird bei einer PCR-basierten variantenspezifischen Untersuchung Wert auf Unterschiede gelegt“, erklärt Borte.

Laut Virologin Maier werden bei der Mutationsanalyse „Sonden verwendet, die genau an Mutationsstellen binden. Über eine zusätzliche Analyse am Ende der PCR wird die Bindung der Sonde analysiert und so festgestellt ob ein Wildtyp oder eine Mutation an dieser Position vorliegt“.

Teilweise werden die Proben auch nicht nur auf Omikron analysiert, sondern auch auf bereits neue, noch unbekannte Varianten. In diesem Zusammenhang beteiligten sich die beiden Labore auch am sogenannten „Gold-Standard“ der Corona-Untersuchungen – der aufwändigen und deshalb eher seltenen Sequenzierung des Virus-Genommaterials, mit der auch Untergruppen der Mutationen erkannt werden können. So wie zuletzt der Subtyp „BA.2“ am Leipziger Uniklinikum.

Im Labor der Uniklinikum dominiert Omikron zu 95 Prozent

In der aktuellen Berechnung des Robert Koch-Instituts dominiert die Omikron-Variante inzwischen zu zwei Dritteln das Geschehen im Freistaat. Das deckt sich mit den Beobachtungen von Borte. Gegenüber den vergangenen Wochen habe sich die Variante immer wieder verdoppelt, sagt der Chef des Zentrallabors im St. Georg. Im Leipziger Uniklinikum ist die Lage inzwischen sogar noch klarer: „Omikron ist aktuell mit circa 95 Prozent die dominante Variante“, so Virologin Maier.

Im Fall weiter steigender Infektionszahlen sehen beide Labore noch Spielraum für mehr mögliche Auswertungen. Wie Maier erklärte, habe die Uniklinik bereits zu Beginn der Pandemie die Kapazitäten durch Anschaffung neuer Geräte gesteigert. „Aber wie in vielen Bereichen braucht es auch hier hoch qualifiziertes Personal, das mittlerweile durch fast zwei Jahre Pandemie hoch belastet ist“, so die Virologin.

