Leipzig

Die seit Wochen enormen Corona-Infektionszahlen bringen inzwischen auch die Kliniken in Leipzig und Umgebung an ihre Grenzen. Von den 119 in der Region verfügbaren Intensivbetten waren laut einem Bericht des Leipziger Gesundheitsamtes zum Wochenstart 107 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Dazu kamen 318 Covid-19-Betroffene auf den Normalstationen der Region, in denen es maximal 438 Betten gebe.

Im sogenannten Krankenhauscluster Leipzig, zu dem auch die Kliniken in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig gehören, waren damit ebenso wie in allen anderen Ecken des Freistaats längst Überlastungsstufen erreicht. Landesweit wird versucht, weitere Möglichkeiten zu finden, um noch mehr Covid-19-Erkrankte unterbringen zu können – durch Verlegungen in andere Bundesländer oder Entlassungen. Allerdings wächst die Zahl der Virus-Betroffenen in den sächsischen Kliniken derzeit schneller als zusätzliche Kapazitäten entstehen.

Betroffenenzahl wächst schneller als Kapazität

So stieg die Zahl der landesweit für Covid-Patientinnen und Patienten verfügbaren Klinikbetten laut Bericht zum Wochenstart um 92 auf insgesamt 3049, während sich die Menge der Patientinnen und Patienten mit Covid-19 um 130 Betroffene auf 2712 erhöhte. Das bedeutet: Neun von zehn Klinikbetten in Sachsen sind inzwischen mit Menschen belegt, die mit schweren Covid-19-Erkrankungen zu kämpfen haben – Tendenz steigend.

Zudem lassen sich auch in den Teilen der Kliniken, wo noch keine Corona-Infizierten isoliert wurden, Infektionen mit dem Virus vielfach nicht verhindern. Laut Leipziger Gesundheitsamt kam es zuletzt in fünf Krankenhäusern der Messestadt zu Corona-Infektionsclustern – mit insgesamt 118 zuvor nicht betroffenen Patientinnen und Patienten. Zudem waren zuletzt in Leipzig auch 18 Altenpflegeeinrichtungen von Corona-Ausbrüchen betroffen, mit 108 neu infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 61 angesteckten Personen des Pflegepersonals.

In den vergangenen sieben Tagen wurden aus Leipzig etwa 4500 neue Corona-Fälle an die Landesuntersuchungsanstalt nach Dresden gemeldet. Neun Messestädterinnen und Messestädter sind in dieser Zeit an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Seit Beginn der Pandemie gab es in Leipzig mindestens 587 Corona-Tote.

Von Matthias Puppe