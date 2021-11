Nach Corona-Ausbrüchen: Präsenzunterricht in 400 sächsischen Schulen ausgesetzt

Dresden/Leipzig

Kinder und Jugendliche sind weiterhin ein erheblicher Teil der Corona-Pandemie in Sachsen. Von den in der vergangenen Woche sachsenweit registrierten mehr als 60.000 Neuinfektionen betrafen laut Robert-Koch-Institut etwa ein Viertel (15.000) Mädchen und Jungen bis 19 Jahre. Seit Ende der Sommerferien im Freistaat wurden demnach bei den regelmäßigen Überprüfungen in den Schulen mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche positiv auf das Virus getestet.

Aufgrund der sich mehrenden Ausbrüche an den Bildungseinrichtungen mussten in den vergangenen Wochen auch zahlreiche Schulen per Allgemeinverfügung temporär teilweise oder komplett geschlossen werden. Wie Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB), am Montag auf LVZ-Nachfrage erklärte, war der Präsenzunterricht zum Wochenstart landesweit in 271 Schulen teilweise und in 140 vollständig aufgrund von sich häufenden Corona-Fällen ausgesetzt worden. Das sind zusammen etwa ein Viertel der insgesamt 1400 staatlichen Grund- und Förderschulen, Gymnasien und Berufsschulen im Freistaat.

Auf der Corona-Webseite des Sächsischen Sozialministeriums (www.coronavirus.sachsen.de) werden unter anderem alle Pandemie-Anordnungen veröffentlicht, die Bildungseinrichtungen betreffen. Am Montag waren allein für die Stadt Dresden 89 Schulschließungen verfügt worden – gefolgt von Mittelsachsen (61), Erzgebirgskreis (52), Sächsischer Schweiz (48), Bautzen (47) und dem Landkreis Leipzig (45). Die wenigsten Schulen mit aktuell ausgesetztem Präsenzunterricht gab es zum Wochenstart demnach im Kreis Zwickau (12) und in der Stadt Leipzig (14).

Piwarz: Kinder dürfen nicht unter geringer Impfquote leiden

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte in der vergangenen Woche noch einmal klar gestellt, dass der Freistaat generelle Schulschließungen ablehnt. „Angesichts des sehr hohen Infektionsgeschehens in Sachsen sichern wir den Betrieb in Schulen und Kitas besser ab. [...] Es darf jedoch nicht sein, dass Kinder und Jugendliche darunter leiden, dass die Quote der nicht vollständig geimpften Erwachsenen nirgendwo so hoch ist wie in Sachsen“, erläuterte Piwarz bei der Verabschiedung der neuen Kita- und Schulverordnung.

Diese sieht seit dem 22. November eine Aussetzung des Regelschulbetriebs in Grund- und Förderschulen sowie in Kindertagesstätten vor. Das bedeutet auch, dass Eltern ihre Kinder nun wieder zu Hause lassen können, falls es die Lage erfordere. Von dieser Regelung Gebrauch gemacht hätten bisher aber nur wenige Eltern, so LaSuB-Sprecher Schulz. Aufgrund der inzwischen wieder extremen Belastungen für die Bildungseinrichtungen könnten detaillierte Zahlen zwar nicht erhoben werden: „Aber wie wir aus den Schulen hören, betrifft dies nur sehr wenige Einzelfälle. Wir gehen von zwei bis drei Prozent Eltern aus, die ihre Kinder aktuell zu Hause lassen“, so Schulz weiter.

Philologen wollen Ampeln – Linke frühe Ferien und Kita-Tests

In den etwa 1000 noch geöffneten staatlichen Schulen in Sachsen gehören regelmäßige Testpflicht und bei größeren Kindern und Jugendlichen auch Maskenpflicht zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Der sächsische Philologenverband (PVS) setzt sich dafür ein, dass Lehrkräfte vor Ort in den Schulen durch Betriebsärzte geimpft werden und CO2-Ampeln in den Klassen installiert werden. „Weder den Schülerinnen und Schülern noch den Lehrerinnen und Lehrern können wir einen zweiten Winter zumuten, in dem sie mit Winterjacken, Mützen und Decken in zugigen Klassenzimmern zu sitzen“, so der PVS-Vorsitzende Thomas Langer.

Sachsens Linke macht sich indes für das Vorziehen der Weihnachtsferien zum 15. Dezember stark – inklusive Aussetzung der Benotung, außer bei Abschlussklassen. „Inzwischen sind die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen so hoch, dass ein Präsenzunterricht nur mit großem Risiko für Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal durchgeführt werden kann“, so die Landtagsabgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg. Ihre Parlamentskollegin Marika Tändller-Walenta fordert zudem, die generelle Testpflicht auch auf Kindertagesstätten zu erweitern. „Für Kleinkinder geeignete PCR-Lollitests stellen eine praktikable, von Eltern und Kindern akzeptierte und ergebnissichere Methode des Testens dar“, so die Linkenpolitikerin.

