Ein Großteil der Menschen, die aktuell sehr schwer an Covid-19 erkranken und deshalb auf Intensivstation behandelt werden müssen, sind nicht gegen das Virus geimpft. Ärztinnen und Ärzte berichten dies bereits seit längerem punktuell, nun liegen umfangreichere Daten vor. Seit Mitte Dezember wird im Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) der Impfstatus von behandelten Patientinnen und Patienten erfasst. Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der neu aufgenommenen Betroffenen in den 1300 bundesdeutschen Intensivstationen waren demnach nicht geimpft, so die Ärzte-Vereinigung.

Bei allen anderen sehr schwer Erkrankten (38 Prozent) handelte es sich um Impfdurchbrüche oder Genesene. Konkret jeder zehnte Fall hatte vorher schon eine Corona-Infektion durchgemacht oder war bis dato erst einmal geimpft. 29 Prozent der schwersten Covid-19-Fälle betrafen vollständig geimpfte Patientinnen und Patienten – wovon sechs Prozent geboostert waren. Eine noch detailliertere Auswertung soll am kommenden Donnerstag vom Robert Koch-Institut vorgestellt werden.

In Sachsen sank die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten zuletzt deutlich. Am Montag gab es im Freistaat noch 293 derart Betroffene und somit halb so viele, wie auf dem Höhepunkte der vierten Corona-Welle Mitte Dezember. 193 von diesen Schwersterkrankten müssen noch immer invasiv beatmet werden. Der Anteil der intubierten Corona-Betroffenen in Sachsen ist aktuell bundesweit hinter Bremen am zweithöchsten.

Talsohle ist in Sachsen erreicht – Fallzahlen steigen wieder

In Bremen waren zuletzt wieder kontinuierlich mehr Corona-Betroffene in die Kliniken eingeliefert worden. In der Hansestadt ist die europaweite Omikron-Welle bereits angekommen, dort gehen auf diese Mutation inzwischen 96 Prozent der Fälle zurück. In Sachsen war Omikron laut RKI zuletzt erst bei jeder vierten Infektion (26 Prozent) verantwortlich. Dennoch scheint die Talsohle auch im Freistaat inzwischen erreicht. Am Montag stieg die sächsische Corona-Inzidenz den vierten Tag in Folge, wurden auch etwa doppelt so viele Infektionen wie zum selben Zeitpunkt der Vorwoche registriert.

Das größte Problem bleibt die vergleichsweise niedrige sächsische Impfquote. In allen Kategorien und Altersgruppen hängt der Freistaat hinter dem Rest der Republik zurück. Das lässt sich pandemisch auch nicht mit der hohen Zahl bereits Betroffener aufrechnen: Eine halbe Million Menschen hat die Infektion im vergangenen Jahr durchgemacht und dürfte deshalb noch eine gewisse Immunität haben. Abzüglich der Geimpften bleiben in Sachsen aber noch immer eine Million Menschen, die jetzt ohne jeglichen Schutz in die Omikron-Welle gehen.

Sachsen steht Anstieg bevor – Chance auf Pandemie-Ausstieg

Weil diese Corona-Variante auch für doppelt Geimpfte eine Infektionsgefahr darstellt und Booster-Auffrischungen nicht schnell genug vorankommen (37 Prozent), muss wohl mindestens die Hälfte der sächsischen Bevölkerung mit einer Ansteckung rechnen. Die Epidemiologen um Professor Markus Scholz (Uni Leipzig) hatten das Anstehende Ende Dezember auch unter Berücksichtigung der vielen Genesenen modelliert. In der Prognose geht es ab Mitte Januar steil bergauf. „Unter der Annahme gleichbleibender Kontaktintensität muss man mit einem bis zu fünf bis zehnfach stärkeren Infektionsgeschehen verglichen mit der vierten Welle rechnen“, hieß es. Je nach Intensität der Welle ist von bis zu 80.000 Neuinfektionen täglich die Rede, die auch mit geringerem Krankheitsrisiko allein aufgrund der Menge wieder zu vielen schweren Krankheitsverläufen führen können.

Trotz allem sehen Virologen die Omikron-Welle aber auch als eine erste Chance, allmählich aus der Extremsituation herauszukommen. „Wir sind jetzt im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Das heißt, wenn wir Glück haben und der Erreger weniger gefährlich wird, dann werden wir nach und nach aus der Pandemie herauskommen. Die Omikron-Mutation ist eine Möglichkeit“, so der Chemnitzer Infektiologe und Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission (Siko) Thomas Grünewald zuletzt im LVZ-Talk.

Ähnlich sieht es auch der Berliner Virologe Christian Drosten, der im Gespräch mit dem Tagesspiegel allerdings warnte: „Wegen des hohen Anteils Älterer in der Bevölkerung müssen wir das in Deutschland über Impfungen machen. Über natürliche Infektionen würden viel zu viele Menschen sterben.“ Laut Drosten müsse Deutschland den Weg der Impfungen weiter gehen und könne damit im Laufe des Jahres die endemische Phase erreichen, bei der eine Herbstwelle 2022 nicht mehr so hoch ausfallen werde, wie die vergangene.

Von Matthias Puppe