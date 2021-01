Niedrige Corona-Zahlen: Darum sind die aktuellen Angaben noch trügerisch

Leipzig

Es sind auf den ersten Blick gute Nachrichten, die Sächsische Behörden und Robert-Koch-Institut ( RKI) am Montag vermelden. In den vergangenen 24 Stunden wurden bundesweit 9847 neue Corona-Fälle gezählt. Das ist zwar immer noch viel, aber deutlich weniger als in den Tagen vor Weihnachten, als dreimal so viele Neuinfektionen registriert wurden. Bundesweit weniger als 10.000 Corona-Fälle an einem Tag? Das gab es in Deutschland zuletzt am 26. Oktober. Ähnliches Bild in Sachsen: Weil seit Weihnachten offenbar nur noch etwa halb so viele Infektionen auffallen, sank die Inzidenz im Freistaat zuletzt unter 400. Haben sich die harten Maßnahmen zum Jahresende also doch ausgezahlt?

Das ist immer noch sehr ungewiss. Denn in den vergangenen zwei Wochen des harten Lockdowns war die Erfassung von neuen Corona-Fällen ebenfalls erheblich reduziert. Das hat verschiedenen Gründe. Das RKI schreibt dazu in seinem täglichen Lagebericht: „Während der Weihnachtsfeiertage, zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt.“

Ein Drittel weniger Testkapazität

Gerechnet auf die ganze Republik fehlte deshalb in den zurückliegenden zwei Wochen etwa ein Drittel der sonst üblichen Testkapazität. Für die 53. Kalenderwoche (vom 28 Dezember bis 3. Januar) spricht das RKI von täglich nur 208.000 möglichen Proben. In der Tagen vor Weihnachten (14. bis 20. Dezember) konnten bundesweit dagegen noch 339.000 Proben genommen und ausgewertet werden. Tatsächlich wurden so statt der gut 1,5 Millionen Corona-Tests pro Woche zuletzt nur noch eine Million durchgeführt, heißt es.

Weniger Untersuchungen führen zwangsläufig dazu, dass weniger Infektionen erkannt und von den lokalen Gesundheitsämtern gemeldet werden. Die Trefferquote lag bundesweit zuletzt bei zwölf Prozent. Andererseits haben viele lokale Behörden in den vergangenen Tagen auch nur bedingt oder gar keine Fallzahlen nach Berlin übermittelt, bemerkt das Robert-Koch-Institut. Das kann an nicht digitalisierten Abläufen in der Meldekette liegen, dürfte wohl aber auch dem Umstand geschuldet sein, dass in den seit Monaten schwer geforderten Gesundheitsämtern während der Feiertage auch mal kurz durchgeatmet wurde. Das ist nachvollziehbar. So blieben in Sachsen beispielsweise am 1. Januar die Leitungen in den Landkreisen Vogtland, Zwickau, Sächsische Schweiz und Meißen still, am Folgetag fehlten Daten aus Dresden und Zwickau.

Zahl der Covid-Fälle auf Intensivstation steigend

Während das Registrieren neuer Corona-Infektionen vom aktivem Testverhalten abhängt, erkranken Betroffene an Covid-19 auch ohne Teststrategie. Viele der schwächeren Krankheitsverläufe bleiben generell unerkannt, weil sie zu Hause behandelt werden. Bei schwereren Problemen erfolgt eine Aufnahme in Krankenhäuser. Die meisten deutschen Kliniken melden an die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) tagesaktuell die Belegung ihrer Intensivstationen und ob dort Covid-Patienten behandelt werden. In den vergangenen zwei Wochen stieg die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bundesweit von 5202 (23. Dezember) auf 5.723 (4. Januar). Von Entspannung kann also noch keine Rede sein.

Sachsen bildet beim steigenden Bundestrend übrigens eine Ausnahme: Hier lagen vor Weihnachten noch 595 Covid-Patienten auf den Intensivstation, an diesem Montag waren es laut DIVI-Register „nur noch“ 539. Eine Erklärung für den Rückgang lässt sich wohl in der in den Krankenhäusern des Freistaats längst erreichten Kapazitätsgrenze und den zuletzt deshalb in andere Bundesländer ausgeflogenen sächsischen Corona-Patienten suchen.

Ebenso unabhängig von der Zahl der Tests sind die Meldungen über verstorbene Covid-Patienten. In den Wochen vor Weihnachten und auch zwischen Fest und Silvester schnellten die Todeszahlen immer weiter nach oben. In Sachsen wurden pro Tag meist mehr als 100 Verstorbene registriert, bundesweit waren es zum Teil mehr als 1000. An den Weihnachtsfeiertagen und rings um das Neujahr fielen die Werte dann auf etwa ein Drittel zurück – ebenfalls aufgrund der Festtagsruhe. Covid-Todeszahlen werden anhand ausgestellter Totenscheine ermittelt, die in der Regel in größeren Schüben an die Behörden weitergereicht werden. An Feiertagen bleiben Einzelmeldungen wohl vorerst auf den Schreibtischen liegen.

Realistisches Bild erst kommende Woche

Wann wird es ein belastbares Bild der aktuellen Pandemielage geben? Wahrscheinlich erst in der kommenden Woche. In einigen Bundesländern dauern die Weihnachtsferien noch an – zum Beispiel in den bevölkerungsstarken Regionen Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Schon vor der aktuellen Feiertags-Delle in der Corona-Datenlage dauerte es nach Wochenenden in der Regel immer zwei bis drei Tage, ehe die lokalen Gesundheitsämter alle neuen Fälle an das RKI nachgemeldet hatten.

Regional geht es womöglich etwas schneller – schließlich sind die Indikatoren dort näher dran. So zeigen die täglich vom sächsischen Sozialministerium veröffentlichten Fallzahlen in der Regel ein bis zwei Tage vor den Angaben des RKI, wie die Lage im Freistaat tatsächlich ist. So zu sehen auch am bundesweiten Corona-Hotspot dem Landkreis Vogtland. Dort wurden laut Angaben aus Dresden in den vergangenen sieben Tagen 1852 neue Infektionen registriert – was bei etwa 225.000 Einwohnern eine Inzidenz von mehr als 800 bedeutet. Die Meldekette bis zum Robert-Koch-Institut zeigte am Montag für dieselbe Region und denselben Zeitraum vorerst „nur“ 1428 Fälle und somit eine Inzidenz von über 600 an.

