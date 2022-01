Leipzig

In der Stadt Leipzig steigen aktuell die registrierten Corona-Infektionen wieder spürbar an. Nach Wochen, in denen die Messestadt den Epidemiologen sachsenweit noch am wenigsten Sorgen bereitete, hat sich die Situation inzwischen gedreht. Infolge von mehr als 2000 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gehört Leipzig inzwischen zur Top 5 im Freistaat. Grund dafür ist offenbar auch die sich ausbreitende Omikron-Mutation.

„Bei den festgestellten Infektionen mit der Omikron-Variante gibt es eine deutliche Tendenz nach oben, besonders um den Jahreswechsel“, erklärte Sprecherin Martina Menge-Buhk am Freitag im Namen der Stadtverwaltung. Konkrete Hotspots gebe es dabei nicht. „Das Geschehen spielt sich in der breiten Fläche ab“, so Menge-Buhk.

In wie vielen der untersuchten PCR-Tests in Leipzig sich die neue Mutation bislang gezeigt habe, konnte die Leipziger Sprecherin nicht genau sagen. „Es wird aber ohnehin nur ein Bruchteil tatsächlich genauer untersucht.“ Laut einer internen Auswertung des Sächsischen Innenministeriums, die der LVZ vorliegt, waren bis zum Wochenstart bereits 103 Omikron-Fälle in Leipzig erkannt worden – darunter 27 mit Bestätigung durch aufwändige Sequenzierung. Das sind etwa doppelt so viele Omikron-Fälle wie zum selben Zeitpunkt in der Landeshauptstadt Dresden.

Bisher 534 registrierte Omikron-Fälle in Sachsen

Ähnliche Anstiege waren in den vergangenen Tagen auch in anderen bundesdeutschen Ballungszentren beobachtet worden. Im etwa gleich großen Bremen kletterte die Zahl der registrierten Omikron-Fälle am Freitag auf 827, in Hamburg auf 4631. Beide Metropolen haben eine vergleichsweise hohe Impfquote, genauso wie das ebenfalls nun stärker betroffene Schleswig-Holstein. Etwa ein Zehntel der aktuell mehr als 60.000 bekannten Omikron-Fälle in Deutschland mussten im Krankenhaus behandelt werden. 16 Betroffene sind in den vergangenen Tagen aufgrund ihrer Infektion mit der Variante gestorben.

Sachsenweit waren dem Robert Koch-Institut am Freitag 534 Omikron-Infektionen bekannt – ein Plus von 123 gegenüber dem Vortag. Der Freistaat gilt im Gegensatz zur vergangenen vierten Welle bisher noch als weniger von Omikron betroffene Region. Nachdem die Mutation in West- und Nord-Europa für extreme Infektionszahlen gesorgt hatte, nahmen in den nördlichen und westlichen Bundesländern allmählich auch die Infektionen zu. Nun nähert sich Omikron zudem aus Richtung Südeuropa. Nach mehr als 200.000 Fällen an einem Tag in Italien wurde dort inzwischen eine Impfpflicht für alle über 50 Jahren eingeführt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig war zum Jahreswechsel erstmals seit Monaten wieder unter die Marke von 200 gesunken. Am Freitag betrug sie nun wieder 320 Fälle je 100.000 Einwohnern.

