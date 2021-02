Potsdam/Leipzig

Die Leipziger Tieflandsbucht gleicht einem Skigebiet – auch ohne Berge und Sessellift. Ganze 20 Zentimeter Schnee wurden am Montagmorgen in der Messestadt gemessen, selbes Bild in Dresden und Chemnitz. In höheren Lagen näherte sich die Schneedecke zum Wochenstart sogar der Metermarke. Vor allem jüngere Kinder reiben sich derzeit begeistert die Augen: Nach Jahren ohne echten Winter kennen sie soviel weiße Pracht vor der eigenen Haustür zum Teil noch gar nicht. Ältere winken dagegen ab, ärgern sich mitunter über ausfallende Busse und Bahnen. Ein paar Zentimeter Schnee sind doch gar nicht so außergewöhnlich, heißt es. Stimmt das? Ja und nein. Tatsächlich sind geschlossene Schneedecken im sächsischen Tiefland schon vielfach vorgekommen. Die Experten sprechen aktuell trotzdem von einer Ausnahmeerscheinung.

„Wetterbedingungen, die zu derartigen Mengen von Schnee im Flachland führen, sind Extremwetterlagen. Sie sind nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme und ereignen sich nur alle paar Jahre“, sagt Peter Hoffmann. Er ist Wissenschaftler am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK), untersucht wiederkehrende Wettermuster im Kontext globaler Veränderungen. In diesem Jahr seien die meteorologischen Bedingungen für eine solches Extrem günstig gewesen, „da wir es über der Nordhemisphäre mit einem schwachen Polarwirbel zu tun haben. Die Zugbahnen von Tiefs verlaufen dann südlicher und können feuchtere Luftmassen in frostige Regionen transportieren. Dann kann es lokal kräftig schneien“, so der Forscher.

Anzeige

Winter seit den 1980ern auf dem Rückzug

Ähnlich vorgekommen ist dies zuletzt vor zehn Jahren, sagt er. „Über einen längeren Zeitraum herrschten damals eisige Temperaturen mit starken Schneefall-Momenten, die das Gefühl von Winterlandschaften im Flachland erwecken ließen – etwas, das im Vergleich zu den 1960er- bis 1980er-Jahren spürbar verloren gegangen schien. Es bleibt trotzdem eher die Ausnahme, blickt man auf die langfristigen Temperaturentwicklungen“, so Hoffmann gegenüber der LVZ.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist nicht nur die Bundesbehörde unter den vielfältigen Dienstleistern, er sammelt seit Jahrzehnten auch enorme Datenmengen an seinen vielen Messstationen. Die am Flughafen Leipzig/Halle zeichnet bereits seit 1934 täglich auch Schneehöhen auf – so es sie gibt. Am vergangenen Sonntag wurden dort um 6 Uhr schon zwölf Zentimeter gemessen, am Montag zur selben Zeit waren es bereits 18 Zentimeter, mit Tendenz steigend. Zur Wetterlage im Februar 1942 ist das trotzdem noch kein Vergleich, damals lagen am Leipziger Airport über mehrere Tage hinweg 50 Zentimeter Schnee. Auch im Januar 1987 gab es mit 38 Zentimetern deutlich mehr Schnee zum Jahreswechsel, ebenso im Januar und Dezember 2010 (mehrfach 34 Zentimeter). Die aktuell knapp 20 Zentimeter rings um Leipzig sind trotzdem in den vergangenen gut 90 Jahren noch eher die Ausnahme.

Pulverschnee statt Matschpampe

„Im Tiefland sind 20 bis 30 Zentimeter Schnee einfach sehr viel, normal sind im Winter hier zehn Zentimeter. Dazu kommt ja auch noch, dass wir diese Schneefälle bei minus 10 Grad erleben und eben nicht den üblichen Nassschnee sehen. Das ist feinster Pulverschnee und nicht die Matschepampe, die hier sonst meist vom Himmel fällt“, so DWD-Meteorologe Florian Engelmann. Dazu kommt die außergewöhnliche Luftmassengrenze, die sich aktuell über ganz Mitteldeutschland erstreckt und die den Frost auch noch mindestens bis zur nächsten Woche tragen wird. „Das Zusammenspiel lässt das Meteorologenherz schon etwas höher schlagen“, so Engelmann.

Wer am Montagmorgen an Bushaltestelle oder Bahnsteig auf Zustieg wartete, der mag dagegen eher höheren Puls beobachtet haben: 20 Zentimeter Schnee und schon fällt der Nah- und Fernverkehr komplett aus? Laut Deutscher Bahn haben die feinen, pulvrigen Kristalle besonders den Weichenantrieben zugesetzt, die auch nach mühsamer Befreiung immer wieder durch den scharfen Wind zugeweht wurden. Ein echter Sisyphos-Job. Letztlich, so sagt eine Sprecherin, seien dies aber Probleme, die auch schon in früheren Wintern aufgetreten sind. Gerade zum Betriebsstart nach nächtlichem Neuschnee müsse deshalb immer mit Ausfällen gerechnet werden.

Alte Tatra-Bahnen mit Schneevorteilen

Marc Backhaus von den Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erinnerte sich an den Winter 2010, als tagelang gar nichts mehr auf den Straßenbahngleisen der Stadt ging. „Im Vergleich dazu hatten wir aktuell noch Glück. Damals kam erst der Eisregen, der unsere komplette Infrastruktur zugefroren hat und danach fiel auch noch viel Schnee“. Aktuell seien im Öffentlichen Nahverkehr ebenfalls vor allem die Schneeverwehungen das größte Problem. „Alles, was wir freischaufeln, ist in den nächsten Minuten wieder zugeweht und wir fangen von vorn an. Zudem wird der Schnee von den Autos in die Schienen hinein zu Eis verpresst, so dass die Räder unserer Bahnen aus den Schienen ’klettern’, also entgleisen“, so Backhaus.

Manche Bahnen scheinen die Extreme zumindest besser zu überstehen, als andere. „Es gibt sicher einen Unterschied, wie die einzelnen Fahrzeugtypen damit klar kommen. Eine hochflurige Tatra-Bahn ist generell etwas robuster, als ein Niederflurfahrzeug. Nicht ohne Grund fahren auch unsere beiden Schneepflüge mit einer Tatrabahn dahinter“, so der LVB-Sprecher. Allerdings hätten auch die scheinbar unverwüstlichen Tatras mit der aktuellen Schneemenge Probleme. Zudem warnt Backhaus vor vorschneller Glorifizierung der tschechischen Züge. „Generell muss man sehen, dass die inzwischen auch einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben und nicht mehr den Kundenerwartungen entsprechen.“

Von Matthias Puppe