Leipzig

 Nach Jahren mit rückläufigem Trend haben sich die kriminellen Aktivitäten der sächsischen Reichsbürgerszene zuletzt in der Corona-Pandemie offenbar wieder stabilisiert. Das zeigen Zahlen, welche die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) bei Innenminister Roland Wöller (CDU) abgefragt hat. Demnach ergab die jährliche Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2020 insgesamt 145 eingeleitete Strafverfahren gegen Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter. Das entspricht dem Vorjahresniveau von damals 144 registrierten Strafverfahren. 2018 waren noch 203 kriminelle Aktivitäten erfasst worden, 2017 insgesamt 235.

Wie bereits zuvor ging es auch 2020 in den meisten Fällen um Nötigung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Urkundenfälschung, Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Zudem habe es aber auch mehrere tätliche Angriffe auf Polizisten und Körperverletzungen gegeben, heißt es. „Insgesamt wurden bei solchen Taten acht Personen verletzt, eine davon schwer. Auffällig: Lediglich rund 40 Prozent alle Fälle werden als politisch motiviert eingeschätzt – und nur etwa jede achte Tat taucht zugleich in der offiziellen Statistik rechtsmotivierter Straftaten auf“, analysiert die Linkenabgeordnete die Daten.

Viele Straftaten in der Region Dresden und Zwickau

Regional stechen vor allem die Städte Dresden und Zwickau mit jeweils mehr als 20 Strafverfahren gegen Reichsbürger innerhalb eines Jahres hervor. Aber auch in vielen kleineren Orten, wie etwa in Geyer (Erzgebirgskreis), in Wülknitz (Landkreis Meißen) oder auch Dohna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) kam es im vergangenen Jahr gehäuft zu Strafverfahren gegen die Szene. „Etwas beruhigt hat sich die Lage im Landkreis Bautzen: Mit 22 Fällen hatte die Region 2019 auf dem zweiten Platz gelegen, zuletzt gab es nur noch neun Eintragungen“, so Köditz.

Ein Großteil der im vergangenen Jahr begonnene Verfahren gegen die Aktivitäten im Milieu sind noch nicht abgeschlossen. 20 Ermittlungen wurden eingestellt, 13 Geldstrafen verhängt und eine Freiheitsstrafe ausgesprochen. „Großer Haken dabei: Offenbar ist aus Polizei-Sicht nur die Spitze des Eisbergs erkennbar. Denn mit wenigen Ausnahmen wurden für 2020 nur solche Fälle in die Statistik einbezogen, die bereits als aufgeklärt gelten“, sagt die Linkenabgeordnete. Wie Köditz parallel aus dem Justizministerium erfahren hat, lagen den Staatsanwaltschaften zuletzt insgesamt 400 Strafverfahren vor, in denen Mitglieder der Szene die Beschuldigten sind.

Knapp 1000 Reichsbürger leben in Sachsen

Von den bundesweit etwa 19.000 Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern leben etwa 1000 in Sachsen. Alle Mitglieder der eher heterogenen Szene eint, dass sie die Bundesrepublik als Staat ablehnen – inklusive der Institutionen sowie demokratischen Strukturen. Sie verbreiten geschichtsrevisionistische sowie verfassungsfeindliche Theorien und haben eine hohe Affinität zur Bewaffnung, die sich auch in gewalttätiger Militanz äußert.

Seit 2016 beobachtet Sachsens Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) die Szene. „Sie trat in den vergangenen Jahren vor allem mit (gewalttätigen) Aktionen gegen Polizeibeamte und Gerichtsvollzieher in Erscheinung“, heißt es in einer Einschätzung. Nach Ansicht des Inlandsgeheimdienstes sind allerdings nicht alle Reichsbürger auch tatsächlich rechtsextrem. „Mit Blick auf den vorhandenen Geschichtsrevisionismus werden aber bestimmte szeneübergreifende Ideologiebestandteile sichtbar, wie Antisemitismus, Antiamerikanismus oder Nationalismus.“

Von Matthias Puppe