Leipzig

Parallel zur Debatten über die wachsende Omikron-Welle in Deutschland hat am Montag in fünf Bundesländern der Präsenzschulbetrieb begonnen – darunter in Sachsen. Etwa 385.000 Mädchen und Jungen konnten im Freistaat nach den Weihnachtsferien wieder in die Klassenräume zurückkehren. Geschlossene Einrichtungen aufgrund von Corona-Ausbrüchen gab es im Gegensatz zur Situation vor Weihnachten praktisch keine mehr. Lediglich im Landkreis Sächsische Schweiz blieb ein Grundschule nach mehreren positiven Tests während der Feiertage noch in der Auszeit. Während viele Lehrerinnen und Lehrer inzwischen geimpft sind, bleibt dies bei Kindern und Jugendlichen in Sachsen noch die Ausnahme.

„Wir hoffen auf gut erholte, gesunde und muntere Kinder und Jugendliche“, sagte Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) am Montag. Besondere Vorkommnisse habe es zum Start nicht gegeben. Mit aussagekräftigen Ergebnissen zur Infektionslage in den Einrichtungen wird allerdings erst zum Ende der Woche gerechnet. Generell gebe es Zuversicht, dass die angekündigte Omikron-Welle nicht so stark wie befürchtet ausfallen werde und die Schulen deshalb offen bleiben können. „Wir hoffen, dass wir so gut bis zu den Winterferien kommen“, so Schulz weiter. Jene beginnen am 12. Februar.

Drei Corona-Tests pro Woche und Maskenpflicht

Für die Rückkehr im Präsenzunterricht gilt im Freistaat nach wie vor die Schul- und Kita-Verordnung vom 10. Dezember. In dieser sind dreimal wöchentliche Corona-Selbsttests im Abstand von zwei Tagen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerschaft und eine Maskenpflicht im Schulgebäude verbindlich vorgeschrieben. Bei Lehrerinnen und Lehrern sollten es FFP2-Masken sein, Kinder und Jugendliche können auch OP-Masken tragen.

Außer in den Grundschulen und primären Förderschulen muss auch im Unterricht Maske getragen werden, solange die Überlastungsstufen der Kliniken überschritten sind. Zum Wochenstart war dies auf Intensivstationen noch der Fall. Geplante Schulfahrten und Winterlager, die eigentlich bis Ende Februar stattfinden sollten, mussten aufgrund der hohen Infektionszahlen zuletzt bereits überall abgesagt werden. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis Ende der ersten Januar-Woche.

Geringe Impfquoten auch bei Kindern und Jugendlichen

Während ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer laut Kultusministerium inzwischen gegen Corona geimpft sind, hängt die Quote auch bei den Schülerinnen und Schülern in Sachsen deutlich hinter denen anderer Bundesländern zurück. Laut Robert-Koch-Institut sind in Sachsen erst 39 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal geschützt. Der Bundesschnitt liegt in diesen Altersgruppen bei 60 Prozent. Bei den 5- bis 11-Jährigen waren es am Montag in Sachsen zwei Prozent geimpfte Kinder – mehr als die Hälfte davon in Leipzig und Dresden.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte immer wieder betont, Kindertagesstätten und Schulen so lange wie möglich auch bei hohen Infektionszahlen offen halten zu wollen. Gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk sagte Piwarz am Montag: „Wir legen ganz großen Wert auf Präsenzunterricht. Dauerhaft in die häusliche Lernzeit zu gehen, ist mit Nachteilen verbunden.“ Der Unionspolitiker verweist in diesem Zusammenhang regelmäßig auch auf Dresdner Studien, laut denen Schulen und Kindertagesstätten in der Pandemie nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Epidemiologen der Universität Leipzig haben in der vierten Welle unter anderem die Testergebnisse von 342 Schulen in der Messestadt und den umliegenden Landkreisen ausgewertet und dabei festgesellt, dass 30 bis 40 Prozent der hohen Infektionen in den Altersgruppen auf wechselseitige Ansteckungen zwischen Lehrer- und Schülerschaft zurückzuführen waren. Bei ihrer Modellierung der kommenden Monaten für Sachsen mahnten die Forscher unter anderem: „Die Rolle der Schulen am Infektionsgeschehen sollte bei der bevorstehenden Omikron-Welle berücksichtigt werden.“

Von Matthias Puppe