Sachsens Sozialministerin: „Sind noch nicht über den Berg“ – Portal für Kinderimpfungen geplant

Dresden

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sieht allmählich eine Stabilisierung der Corona-Lage in Sachsen – auch wenn der Freistaat weiterhin einer der bundesdeutschen Hotspots bleibe. Die täglichen Neuinfektionen nehmen ab und auch in den Krankenhäusern zeigten sich leicht rückläufige Zahlen. Allerdings gebe es noch keinen Grund für Entwarnung: „Wir sind noch lange nicht über dem Berg“, so Köpping am Freitag. Zu ungewiss sei die Situation hinsichtlich der sich auch in Europa ausbreitenden Omikron-Mutation.

Inzwischen sind in Sachsen zwei Fälle der neuen Variante bestätigt worden – in Leipzig und Dresden. Dazu kamen am Freitag elf Verdachtsfälle im Vogtland und im Erzgebirge. Köpping geht davon aus, dass die neue und etwa dreimal ansteckendere Virus-Variante bis Anfang Februar auch in Sachsen verbreitet sein wird. Im Freistaat warte man diesbezüglich aber noch auf die Einschätzung aus Berlin. Zusätzliche Maßnahmen, um Omikron zu verhindern, seien bisher zumindest nicht geplant. „Wir haben schon jetzt die strengsten Regeln in Deutschland“, erklärte Köpping. Es gelte nun alle Kraft in die Impfungen zu stecken.

Kinderimpfungen bei Ärzten und in Kinderkliniken

Künftig soll dies im Freistaat auch verstärkt für Kinder zwischen fünf und elf Jahren möglich sein. „Die 277 Kinderarztpraxen sind da die ersten Ansprechpartner“, so die Ministerin. Zudem soll landesweit in 20 Kinderkliniken geimpft werden. Eine entsprechende Liste werde am Freitag auf dem Internet-Portal des Ministeriums veröffentlicht. Sachsen plane zudem, zwischen den Feiertagen gesonderte Kinderimpftage durchzuführen, und in der kommenden Woche soll das Deutsche Rote Kreuz ein Online-Portal freischalten, auf dem ab 27. Dezember auch für die Jüngsten Termine vereinbart werden können.

Köpping verwies am Freitag aber auch noch einmal ausdrücklich auf die Empfehlungen der Impfkommissionen, dass Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden sollen. „Die sind uns derzeit besonders wichtig, weil die über einen langen Zeitraum nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten“, so Sachsens Sozialministerin. Alle anderen in der Altersgruppe könnten nach Rücksprache mit den Ärzten zwar auch geimpft werden, aber Vorrang hätten die Empfehlungen.

Leipzig erstmals seit vier Wochen unter 500

Am Freitag war die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat auf 783 Fälle gesunken, noch drei Landkreise liegen derzeit über dem Wert 1000. In Leipzig am unteren Ende der Skala war die Inzidenz erstmals seit vier Wochen wieder unter die Marke von 500 gefallen. Inzwischen seien die präsentierten Zahlen auch wieder verlässlicher, weil fast alle Gesundheitsämter jetzt tagesaktuell melden könnten. „Auch die aufgestauten Fälle sind inzwischen abgearbeitet“, sagte Köpping.

In Sachsens Kliniken hätten sich zuletzt ebenfalls leicht rückläufige Tendenzen bei den Covid-19-Betroffenen gezeigt. „Die Lage bleibt aber angespannt“, so die Ministerin. Vor allem auf den Intensivstationen liege die Realität noch immer weit über dem Überlastungsniveau. Inzwischen seien zumindest keine Verlegungen in andere Bundesländer mehr notwendig – 34 solche Nottransporte hatte es zuletzt gegeben. Bei regionalen Überlastungen könnten Betroffene nun zwischen den Clustern Leipzig, Dresden und Chemnitz ausgetauscht werden.

„Die Kliniken arbeiten am Limit“, ergänzte Uwe Köhler, Vizepräsident der Landesärztekammer. Immerhin sei jetzt ein „Plateau der Hospitalisierungen“ erreicht worden. Köhler zeigte sich „hoffnungsvoll“, dass dies auch über die Weihnachtsfeiertage so bleiben könnte und die Zahlen vorerst nicht wieder anstiegen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern seien inzwischen sehr erschöpft – „halten aber weiter zur Stange“, versicherte Köhler.

Kassenärzte bringen Booster-Brief an alle Senioren ins Spiel

Laut Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen (KVS), liegen aktuell vor allem ungeimpfte 60- und 70-Jährige auf den Intensivstationen. „Und sie wissen ja: Von einer Intensivstation kommt man nur zu 50 Prozent wieder raus.“ Auch wenn die Impfkampagne zuletzt deutlich angezogen habe (250.000 Impfungen pro Woche) und sich inzwischen auch bei den Hausärzten freie Termine mehrten, schlug Heckemann den Landräten und der Ministerin vor, jetzt noch einmal alle Senioren persönlich anzuschreiben: Damit sie sich auch boostern lassen. In Sachsen ist bisher erst ein Drittel in der Altersgruppe über 60 Jahren dreifach geschützt worden.

Heckemann rief zudem dazu auf, die Krankheit insgesamt ernster zu nehmen. „Viele ignorieren ja, wenn sie sich anstecken, und nehmen das auf die leichte Schulter. Das ist ein Riesenproblem. Allerdings ist Covid-19 keine Larifari-Krankheit, die kann sehr schnell sehr schwer werden“, so der Mediziner weiter.

Von Matthias Puppe