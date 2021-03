Astrazenca, Biontech und Co. - Schutzschild Impfen in Sachsen: So geht es mit Astrazenca, Biontech und Co. voran

Israel, Großbritannien und die USA haben es vorgemacht: Mit flächendeckenden Impfungen lässt sich auch die Ausbreitung der hoch ansteckenden Corona-Mutation B.1.1.7 wirksam eindämmen. Wir haben ein paar Fakten zum aktuellen Stand der Impfkampagne in Sachsen gesammelt.